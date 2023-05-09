إنتر يحقق فوزا تاريخيا على ميلان ويضع قدما في نهائي أبطال أوروبا

وضع إنتر ميلان الإيطالي قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على مضيفه وجاره اللدود ميلان، مساء الأربعاء (10 مايو/ أيار 2023)، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وجاء هدفا المباراة، التي أقيمت على ملعب (سان سيرو) - معقل الفريقين - في حضور جماهير ميلان التي احتشدت في معظم المدرجات، في غضون 3 دقائق فقط.

وافتتح البوسني إيدين دزيكو التسجيل لمصلحة إنتر في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف الأرميني هنريك مخيتاريان الهدف الثاني في الدقيقة 11، ليقودا الفريق الملقب بـ(الأفاعي) لتحقيق انتصاره الأول على ميلان في سجل مبارياتهما بدوري أبطال أوروبا.

البوسني إيدين دزيكو افتتح التسجيل لمصلحة إنتر ميلان في الدقيقة الثامنة من مواجهة فريقه مع ميلان.

وقبل مباراة الليلة، سبق للفريقين أن التقيا 4 مرات في المسابقة بنسختي 2003 و2005، حيث حقق ميلان انتصارين فيما فرض التعادل نفسه على مباراتين، دون أن يحقق إنتر أي فوز.

وأصبح يكفي إنتر الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب، التي تجرى يوم الثلاثاء القادم على نفس الملعب في حضور جماهيره، من أجل تأهله للمباراة النهائية في المسابقة التي توج بها 3 مرات كان آخرها عام 2010.

وفي المقابل، بات يتعين على ميلان، صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية المتوجة بدوري الأبطال برصيد 7 ألقاب، الفوز بفارق 3 أهداف على منافسه من أجل بلوغ النهائي.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بفوز ميلان بفارق هدفين، سوف يلجأ الفريقان إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفي حال استمرار الفارق على حاله، سوف يحتكمان لركلات الترجيح لتحديد الفريق الصاعد للنهائي.

إنتر ميلان يواجه غريمه ميلان في نصف نهائي أبطال أوروبا

يذكر أن الصاعد من إنتر وميلان، سوف يلتقي في المباراة النهائية التي تقام في العاشر من حزيران/يونيو القادم على ملعب (أتاتورك الأولمبي) بمدينة إسطنبول التركية، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد الإسباني (حامل اللقب)ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت على ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد، انتهت بالتعادل 1 / 1 أمس الثلاثاء، قبل أن يتجدد الموعد بين الفريقين على ملعب (الاتحاد) في لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وسيكون الفائز من إنتر وميلان صاحب أول ظهور إيطالي في نهائي البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا، منذ عام 2017، حينما لعب يوفنتوس ضد ريال مدريد الإسباني في النهائي الذي انتهى بفوز الفريق الإسباني 4 / 1 على ملعب (ميلينيوم ستاديوم).

ص.ش/أ.ح (د ب أ)