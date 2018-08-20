إنتر ميلان يحصن نجمه من أطماع ريال مدريد

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن إنتر ميلان اقترب بشكل كبير من تمديد عقد نجم الفريق الأول ماورو إيكاردي، وأضاف أن "النيرازوري" ربما سيعلن رسمياً تمديد عقد إيكاردي (27 عاماً) في الأيام القليلة القادمة.
وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله في نفس الوقت، اتفقت مع إدارة إنتر ميلان على تمديد عقد هداف الفريق الإيطالي، وأضاف أن توصل الطرفين لاتفاق كان من مدة طويلة.
وتابع نفس المصدر أن ماورو إيكاردي، الذي ينتهي عقده مع الفريق الإيطالي سنة 2021، سيمدد عقده مع إنتر ميلان حتى سنة 2023، زيادة على ذلك، سيحصل المهاجم الهداف على راتب سنوي يتراوح بين 6 و 7 مليون يورو.
وأشار "كالتشيو ميركاتو"، أن إنتر ميلان يُعول كثيراً على تألق ماورو إيكاردي من أجل العودة إلى منصات التتويج، لاسيما بعد نجاح "النيرازوري" في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها آخر مرة سنة 2010، وأضاف أن تألق إيكاردي مع إنتر ميلان سيساعده في العودة إلى حمل قميص المنتخب الأرجنتيني.
في المقابل، أردف نفس المصدر أن تمديد إيكاردي لعقده مع إنتر ميلان، سيكون بمثابة ضربة جديدة لجماهير ريال مدريد، التي كانت تُمني النفس بالتعاقد مع القناص الأرجنتيني، خاصة مع رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق وعدم استقرار أداء كريم بنزيما.
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