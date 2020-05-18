إنتاج ألمانيا من البيرة الخالية من الكحول يتضاعف

قال مكتب الإحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن الألمانية اليوم الخميس (السادس من آب/ أغسطس 2020) إن 75 شركة لإنتاج البيرة أنتجت هذا العام 4.2 مليون هكتوليتر من الجعة الخالية من الكحول، بزيادة قدرها 97 %، أي حوالي ضعف كمية الإنتاج في عام 2009.

وبلغت قيمة الإنتاج 361 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 164% مما كان ينتج قبل عشرة أعوام. وتواصل تطوير الإنتاج، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري زيادة في البيرة المعبأة تصل إلى 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل لم تشهد صناعة البيرة التي تحتوي على كحول مثل هذا التطور السريع في الإنتاج خلال العقد المنصرم. ويبلغ حجم الكمية المنتجة من البيرة المحتوية على الكحول حوالي 4.3 مليون هيكتوليتر أي بأكثر مما ينتج من تلك الخالية من الكحول قليلا، لكن نسبة الزيادة في إنتاجها مقارنة بعام 2009 لم تزد إلا 30%.

وكان أشد الأنواع سوءا في معدل التطور في الإنتاج هي البيرة المحتوية على نسبة أكثر من 0.5% من الكحول، حيث لم تحقق زيادة خلال الفترة المذكورة إلا بنسبة 7.8 %.

ويتراجع استهلاك البيرة في ألمانيا منذ أعوام، وترجع أسباب ذلك إلى التغيرات الديموغرافية في البلاد إضافة إلى نمط الحياة الأكثر وعيا بالصحة.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)