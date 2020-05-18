إنتاج ألمانيا من البيرة الخالية من الكحول يتضاعف

قال مكتب الإحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن الألمانية اليوم الخميس (السادس من آب/ أغسطس 2020) إن 75 شركة لإنتاج البيرة أنتجت هذا العام 4.2 مليون هكتوليتر من الجعة الخالية من الكحول، بزيادة قدرها 97 %، أي حوالي ضعف كمية الإنتاج في عام 2009.
وبلغت قيمة الإنتاج 361 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 164% مما كان ينتج قبل عشرة أعوام. وتواصل تطوير الإنتاج، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري زيادة في البيرة المعبأة تصل إلى 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
في المقابل لم تشهد صناعة البيرة التي تحتوي على كحول مثل هذا التطور السريع في الإنتاج خلال العقد المنصرم. ويبلغ حجم الكمية المنتجة من البيرة المحتوية على الكحول حوالي 4.3 مليون هيكتوليتر أي بأكثر مما ينتج من تلك الخالية من الكحول قليلا، لكن نسبة الزيادة في إنتاجها مقارنة بعام 2009 لم تزد إلا 30%.
وكان أشد الأنواع سوءا في معدل التطور في الإنتاج هي البيرة المحتوية على نسبة أكثر من 0.5% من الكحول، حيث لم تحقق زيادة خلال الفترة المذكورة إلا بنسبة 7.8 %.
ويتراجع استهلاك البيرة في ألمانيا منذ أعوام، وترجع أسباب ذلك إلى التغيرات الديموغرافية في البلاد إضافة إلى نمط الحياة الأكثر وعيا بالصحة.
ص.ش/ أ.ح (د ب أ)
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ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"
ميونيخ بلا "أكتوبر فيست"
مقاعد فارغة وخيم بلا زوار: هذا هو المشهد الذي ينتظر مدينة ميونيخ هذا العام بعد أن تقرر إلغاء مهرجان "أكتوبر فيست" السنوي الذي يحضره كل عام ما يقارب ستة ملايين إنسان. في العام الماضي قدم للتمتع بالمهرجان زائرون من 45 دولة.
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ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"
قرار صعب
"ما يميز مهرجان أكتوبر هو البهجة والحيوية والروح الاحتفالية الجماعية. لكن يتعين علينا الاهتمام أيضاً بصحة أهالي ميونيخ وصحة الزائرين"، هكذا علل رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر (يمين الصورة) إلغاء المهرجان هذا العام، إلا أن زودر متفائل أنه من الممكن إقامة المهرجان كالمعتاد في العام المقبل.
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ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"
ليست المرة الأولى
مهرجان أكتوبر، والمعروف أيضاً بـ"مهرجان الجعة"، يقام في ميونيخ منذ 1810، ويعد من أهم فعالياتها. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء المهرجان. ففي عامي 1854 و1873 أُلغي المهرجان بسبب مرض الكوليرا، وألغي مرة أخرى خلال الحربين العالميتين. وأخيراً لم يتم الاحتفال بـ"أكتوبر فيست" في 1923 بسبب أزمة الكساد المالي العالمي.
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ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"
ضرر اقتصادي كبير
يُعد مهرجان أكتوبر من أهم مصادر الدخل للعديد من أصحاب المهن مثل المزارعين وسائقي التاكسي وأصحاب المتاجر بالإضافة إلى مصنعي الجعة وغيرهم ممن سيتسبب الإلغاء في خسائر كبيرة لهم هذا العام. ففي 2019، حقق المهرجان عائدات بقيمة 1،2 مليار يورو، وتراوح سعر قدح الجعة (البيرة) الواحد بين 10،80 و11،80 يورو.
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ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"
تفهم للقرار رغم الخسارة
بالرغم من الخسائر الاقتصادية المنتظرة، يتفهم المشغلون وأصحاب الخيم قرار الإلغاء. وعلق بيتر إينزلكامر، المتحدث باسم القائمين على المهرجان: "مسنا قرار الإلغاء معنوياً أيضاً، لكن سلامة الزوار أمر مهم وأولوية لنا." (إنزلكامر في الصورة في مهرجان أكتوبر في 2019).
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ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"
نراكم في العام المقبل!
كان من المخطط إقامة مهرجان أكتوبر خلال الفترة من 19 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تُحدث الصفحة الرسمية للمهرجان بعد، ولكن من المؤكد أن المشهد الذي نراه في هذه الصورة سيتكرر فقط في 2021، وليس هذا العام.