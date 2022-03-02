إمدادات القمح في خطر بسبب الحرب في أوكرانيا

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الحرب في أوكرانيا تزيد مخاوف مستوردي القمح، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم.
عراقي وسوري وليبي خرجوا من بلادهم التي شهدت حروباً طاحنة وتوجهوا إلى أوكرانيا، بحثا عن ملاذ آمن ومستقبل أفضل. لكنهم وجدوا أنفسهم وقد تقطعت بهم السبل عالقين وسط حرب طاحنة بين روسيا وأوكرانيا.
بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا تخطى سعر برميل النفط عتبة المائة دولار لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، وباتت دول الخليج في قلب أزمة الطاقة العالمية، فهل تستطيع بنفطها وغازها منح السوق الاستقرار؟ وقطر ستساعد ألمانيا.
روسيا وأوكرانيا هما من أكبر موردي القمح بالنسبة لعدة دول عربية من ضمنها السودان ومصر ولبنان واليمن، وقد يجد مواطنو هذه الدول صعوبة قريباً في توفير الخبز على طاولة الطعام بسبب توقف محتمل لإمدادات القمح.
يبعث تصاعد التوتر في الأزمة الأوكرانية على المخاوف في أوروبا والعالم بأسره، من نشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية. ماذا يعني ذلك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإلى أي حد هي معنية بتطورات الصراع بين الغرب وروسيا؟
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