 إمدادات القمح في خطر بسبب الحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 02.03.2022

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إمدادات القمح في خطر بسبب الحرب في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا تزيد مخاوف مستوردي القمح، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم.

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