 إليك أفضل الأوقات لشرب القهوة! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.11.2020

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صحة

إليك أفضل الأوقات لشرب القهوة!

هل تعلم أن الطريقة التي تشرب بها القهوة تبيّن عدة أسرار عن شخصيتك؟ هذا ما أكدته دراسة لجامعة "إنسبروك". لكن للقهوة طقوس ومواعيد إذا تجاوزتها قد تتسبب بضرر لجسدك.

قهوة سوداء

هل تعلم أن للقهوة السوداء المرة دون سكر تفسير سلبي؟

الكثير منّا يفضلها سوداء، وآخرون بالحليب، وآخرون يفضلونها على شكل إسبريسو.. أنواعها كثيرة وتختلف من ثقافة إلى ثقافة، لكن القهوة ليست مجرّد مشروب للمتعة أو للإفطار، فهي ترتبط بطقوس معينة ولها أوقات معينة، كما قد تكون مؤشرا على نوع شخصيتك.

مختارات

ارتفاع الحرارة والجفاف والفيضانات، عوامل ناتجة عن تغير المناخ وتؤثر بشدة على إنتاج القهوة. فمن الممكن أن تُدمر نصف الأراضي الزراعية في غضون 30 عاما، ما يهدد الملايين من المزارعين بعواقب وخيمة.

تعد القهوة المشروب المنبه الأكثر استهلاكا في العالم. يستمتع بها البعض بين الفينة والأخرى، بينما جعلها البعض مشروبا أساسيا ضمن عاداته الغذائية. فما إيجابيات شرب القهوة وما أضرارها؟ وما الكميات التي يمكن استهلاكها دون خوف؟

احتساء أكواب من القهوة عادة يومية لملايين الناس في العالم، لكن دراسة توصلت إلى أن هناك علاقة بين شرب القهوة السوداء أو "السادة" وبين الحالة السلوكية والنفسية للأشخاص الذين يفضلون هذا النوع من القهوة. فكيف ذلك؟

يواظب الكثيرون على تناول القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة لدورها الفعال في تعديل المزاج، لكن هناك أدلة علمية تؤكد أن شرب القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة غير "صحيح"، وأن الاستفادة منها يكون بتناولها في الوقت المناسب.

ويشرب الكثير من الناس القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ، إلّا أن دراسات علمية بيّنت أنه يجب تجنب استهلاكها بهذه الطريقة، ومن الأفضل الانتظار لبعض الوقت، حتى لا ترتفع نسبة الطاقة في الجسم بشكل مفرط. فالقهوة تحتوي على مادة الكافيين، والجسم يفرز بعد الاستيقاظ هرمون الكورتيزول، ومن شأن دمج الاثنين أن يؤدي إلى رفع الطاقة بشكل سلبي وبالتالي تحفيز التوتر.

كذلك يجب تجنب شرب القهوة قبل النوم، إذ تعيق مادة الكافيين عملية النوم، وينصح الخبراء أن يكون آخر فنجان قبل النوم بست ساعات على الأقل. فيما يبقى آخر الصباح أفضل موعد لشرب القهوة.

غير أن السؤال الأكثر إثارة يكمن في مدى علاقة اختيارنا لنوع القهوة التي نشربها بشخصيتنا. وفي الحقيقة أجريت قبل أربع سنوات دراسة حاولت الإجابة عن هذه النقطة وبالذات. وهذه الدراسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة "إنسبروك" النمساوية، ونَشر نتائجها في الصحيفة العلمية "أبيتيت" عام 2016.

أجريت الدراسة المذكورة على شكل استطلاع من عدة أسئلة على عيّنة من 500 مشارك، وتضمن الاستطلاع أسئلة حول الاختيارات الخاصة لشرب القهوة وأخرى حول أنواع شخصيات المشاركين. وجاءت النتائج لتبين أن هناك عدة روابط بين الأذواق وبين أنماط الشخصيات.

وخلصت النتائج المحصلة عليها إلى أن الأشخاص الذين يفضلون القهوة السوداء قد تكون لديهم شخصية سوداء عكس أولئك الذين يشربونها مع الحليب أو مع إضافات حلوة، بمعنى أن الصنف الأوّل الذين يميل لشرب القهوة مرّة تماما، لديهم صفات سلبية، وظهر ذلك بعدما وافقوا بكثرة على معتقدات الثالوث المظلم للشخصية.

ويعني مفهوم الثالوث المظلم أن الشخصية تحتوي على واحدة على الأقل من هذه الصفات السلبية. وهي النرجسية ومن سلوكياتها المعروفة الأنانية المفرطة، وثانيا المكيافيلية، وهو مكر شديد بغية الوصول إلى هدف ما حتى ولو كان بانتهاك الأخلاق، وثالثاً الاعتلال النفسي أو السيكوباتية، وهو سلوك يعادي المجتمع ويمكنه حتى إصابة الناس بالأذى.

إ.ع/و.ب

  • Glastasse mit Tee und Beuteln (Colourbox)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الشاي الأسود أو الأخضر

    بدلاً من القهوة يمكن أن يشعرنا الشاي الأسود أو الأخضر بالنشاط، إذ يحتوي أيضاً على الكافيين الذي يمنحنا تأثيراً محفزاً ويساعدنا في التغلب على الانخفاض الحاد في الأداء. بالمناسبة يتمتع مشروب المتّة بتأثير مماثل أيضاً، وهو مشروب مصنوع من أوراق الشاي المجففة ويشيع شربه في دول أمريكا الجنوبية.

  • Heizen in Deutschland - Thermostat (picture alliance/dpa/O. Spata)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تقليل حرارة الغرفة

    قد يعرف كثيرون هذا الأمر في الحياة اليومية: الحرارة المريحة تمنح أجسامنا شعوراً بالإرهاق وتعزز الشعور بالتعب. لذلك تأكد من تجنب ارتفاع درجة حرارة منزلك أو مكتبك. درجة حرارة الغرفة المثالية تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية. أما في غرفة النوم فيجب أن تكون أبرد قليلاً. ومن المهم أيضاً الحفاظ على التهوية بانتظام، فبرودة الهواء تنشط الجسم وتجعل المرء أكثر تنبهاً.

  • Frühling in Deutschland (picture-alliance/blickwinkel)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    جولة في الهواء الطلق

    الغداء على اختلاف أصنافه يشبه بثقله الرصاص في المعدة حين ينشغل الجسم بالهضم. لذلك يُنصح بعدم الجلوس إلى المكتب والاستمرار في العمل بعد وجبة الغداء مباشرة لتجنب الشعور بالتعب. ومن الأفضل القيام بجولة قصيرة في الهواء الطلق بعده مباشرة، فدقائق قليلة فقط تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنقية الذهن وتمتع الجسم بالضوء الطبيعي.

  • ISM 2019 - Sexistische Süßigkeiten (DW/Z. Abbany)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تجنب السكريات

    حين نشعر بالتعب فإن الكثيرين منا يلجأون إلى تناول الوجبات الخفيفة الحلوة والشوكولاتة والوجبات السريعة. على الرغم من أن السكر يوفر الطاقة للجسم بالفعل، لكن لسوء الحظ لفترة قصيرة قطرة. وبمجرد هضمه يحتاج الجسم إلى التجديد. لهذا يجب التركيز على الوجبات الخفيفة الصحية كالفاكهة. إذ توفر الطاقة وتمنحنا الشعور بالشبع جيداً بسبب الألياف الموجودة فيها.

  • Fotolia Frau Kopfhörer (Andreas Gradin/Fotolia.com)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الموسيقى مصدر للسعادة

    يجب أن تخزن أغانيك المفضلة على هاتفك الذكي دائماً. وحين تشعر بالتعب، ضع سماعات الرأس واضغط على "تشغيل"، فالموسيقى تحفز الحواس وتدفع الجسم لإفراز هرمونات السعادة، ما يجعلها تساعدنا على التقليل من نوبات التعب الحادة.

  • Wassertreten Kneipp (picture-alliance/dpa)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تيار الماء البارد

    سياستيان كنايب هو الراهب الألماني الذي اخترع حوض الماء البارد المسمى باسمه لزيادة تحفيز الدورة الدموية وزيادة نبض القلب. وإذا لم تجد هذا الحوض، فيكفي أن ضع اليدين حتى المعصمين تحت تيار الماء البارد لفترة قصيرة من الزمن في المغسلة يعطي تأثيراً مشابها.


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