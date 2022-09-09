 إليزابيث الثانية والعالم العربي.. زيارات متبادلة وشائعات عن ″نسب نبوي″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

إليزابيث الثانية والعالم العربي.. زيارات متبادلة وشائعات عن "نسب نبوي"

زارت الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية جل البلدان العربية، وعايشت حوالي 160 حاكما عربيا، وكانت أول سيدة تقود سيارة في السعودية المحافظة وإلى جانبها الملك عبد الله. كما راجت شائعات عن انتسابها لسلالة نبي الإسلام.

Queen Elizabeth II

كانت إليزابيث الثانية أشهر ملكة في العالم خلال العقود الماضية، ليس فقط لأنها تذكر كعنوان للنشيد الوطني البريطاني "ليحفظ الله الملكة"، أو لأنها على رأس الملكية في دولة عريقة كالمملكة المتحدة، أو لأن بلادها هي منبع اللغة الأكثر انتشارا في العالم، بل لأنها كانت شاهدة على تحولات كبيرة داخل العائلة الملكية البريطانية، وكذلك على أحداث تاريخية كبيرة، داخل بريطانيا، وكذلك في العالم.

ولم تكن للملكة، التي توفيت يوم الثامن من سبتمبر/أيلول 2022، صلاحيات كبيرة، ودورها كان رمزيا، واتخذت الحكومات البريطانية المتعاقبة جلّ القرارات بما في ذلك العلاقات الخارجية. لكن أكثر ما ميّز عصر الملكة هو انفتاحها الكبير على العالم، إذ حظيت باحترام كبير، خصوصا مع تزامن عصرها مع تراجع كبير لبريطانيا الاستعمارية وخروج دول كثيرة من التاج البريطاني.

سافرت بالطائرة لأكثر من مليون ميل، وزارت أكثر من 117 دولة عبر العالم من ضمنها دولا لم تعد في الخريطة كيوغوسلافيا، حسب أرقام صحيفة التلغراف. هذه الأسفار تجعلها تحمل الرقم القياسي كأكثر شخصية على رأس إحدى الدول، تسافر إلى أكبر عدد ممكن من الدول، وهو رقم من الصعب كسره قريبا، خصوصا ان عدد رحلات الملكة، يساوي، حسب التلغراف، الدوران على الأرض لـ42 مرة.

وكانت أول دولة عربية زارتها  إليزابيث الثانية  هي اليمن، وكان ذلك عام 1954، أي سنتين بعد جلوسها على العرش. زارت إليزابيث تحديدا "مستعمرة  عدن " رفقة زوجها الأمير فيليب، وكانت حينها عدن تعد إحدى مستعمرات التاج البريطاني. لم تلتق الملكة مسؤولين يمنيين حينها –لطبيعة الاستعمار- وكانت الزيارة للراحة أساسا، خصوصا أنها كانت قادمة من أستراليا.

لكن أول زيارة فعلية للقاء حاكم عربي، كانت لليبيا في عهد الملك إدريس السنوسي بضعة أيام بعد زيارتها لليمن،، وزارت تحديدا مدينة طبرق، حيث قلدها الملك وساما. وزارت الملكة مقبرة تضم رفات الجنود البريطانيين الذين قتلوا في معارك  الحرب العالمية الثانية  في شمال إفريقيا.

وثاني حاكم عربي زارت بلاده كان أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، وكانت الكويت البلد الأول في زيارة خليجية للملكة في شهر فبراير/شباط 1979، سافرت خلالها إلى البحرين، ثم السعودية، ثم قطر، ثم الإمارات، وأخيرا عمان، والتقت حكام المنطقة كالعاهل السعودي الملك خالد بن عبد العزيز، والرئيس الإماراتي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

لكن لقاءات الملكة بالحكام العرب لم تقتصر على زياراتها الرسمية، فقد زارها عدد منهم. من الأوائل ضمنهم ملك العراق، فيصل الثاني، الذي ألقى خطابا في مجلس الأعيان البريطاني عام 1956، وقد كانت تلك  آخر زيارة رسمية يجريها ملك عراقي إلى بريطانيا، إذ قُتل الملك عامين بعد الزيارة وسقطت الملكية في العراق إثر انقلاب عسكري.

ومن غرائب الصدف أنها استقبلت ملكا عربيا آخر اسمه فيصل، هو ملك السعودية فيصل بن عبد العزيز، وذلك عام 1967، وهو بدوره اغتيل لاحقا، تحديدا عام 1975.

ومن الطرائف التي وقعت للملكة في زياراتها للمنطقة العربية، تخليها عن السكين والشوكة، واستعانتها بأصابعها لأكل طبق مغربي مع الملك المغربي الحسن الثاني، في زيارتها للمغرب عام 1980، ضمن جولة مغاربية قادتها لتونس والجزائر، التقت خلالها بالرئيسين الحبيب بورقيبة، والشاذلي بن جديد.

ومما يُحكى عنها، أنها تجاهلت منع السعودية للنساء من القيادة في شوارعها، خلال زيارة لها للمملكة عام 1998 التقت خلالها الملك عبد الله، ورغم معرفتها بهذا القانون، فقد أصرت على أن تكون السيارة التي ستقلهما بنفسها، وكانت تلك أول مرة تقود فيها سيدة سيارة يركبها الملك عبد الله.

مختارات

أشاد قادة ألمانيا بالملكة البريطانية الراحلة إليزابيث وبمناقبها. الرئيس شتاينماير قال إنها "شكلت ملامح قرن، في بريطانيا وخارجها"، فيما وصفها المستشار شولتس بـ"نموذج يحتذى به ومصدر إلهام للملايين وفي ألمانيا أيضا".

نعى ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث والدته "المحبوبة" إليزابيث الثانية وقال إن وفاتها "لحظة حزن بالغ في العالم أجمع". ويخيم حزن عالمي بسبب وفاة الملكة، والتزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة دقيقة صمت حداداً عليها.

لكن الملكة تعرّضت لانتقادات كبيرة بسبب الماضي الاستعماري البريطاني الذي لم تتخذ  إجراءاتٍ واضحة ضده، وكذلك بسبب استمرار لقائها مع حكام عرب رغم اندلاع  الربيع العربي  ورغم كمّ الانتهاكات الحقوقية في العديد من البلدان التي يحكمونها والاتهامات التي توجه لهم بشكل شخصي. وذكرت دراسة بريطانية أن أعضاء من الأسرة الحاكمة البريطانية، من بينهم الملكة، التقوا الأوتوقراطيين العرب 200 مرة ما بين 2011 و2021.

واشتهرت الملكة إليزابيث أكثر في المنطقة الإسلامية عندما ربطتها تقارير إعلامية بأنها من الشجرة العائلية لنبي الإسلام محمد، وهي التقارير التي بدأت من شجرة عائلية نشرتها صحيفة "الأسبوع" المغربية، لكن صحيفة الإيكونوميست البريطانية نشرت أن هذه المزاعم غير جديدة.

هذه المزاعم بدأت مع مؤرخ بريطاني كان قد أشار عام 1986 إلى إمكانية وجود إمكانية هذا الارتباط، وذلك عبر أميرة مسلمة كانت تعيش في الأندلس، هي الأميرة زائدة التي اعتنقت المسيحية إثر زواجها من ملك قشتالة ألفونسو السادس، وانتقل سلالتها إلى بريطانيا في إطار مصاهرة بين الأميرة إيزابيل بيريز وابن ملك إنجلترا إدوارد الثالث.

لكن في الوقت الذي تؤكد فيه عدة تقارير إمكانية ارتباط زائدة بالملكة إليزابيث، فإن ارتباط زائدة بالنبي محمد ورد في مصادر محدودة، تحدثت عن أن هذه الأميرة تنحدر من سلالة ابنة النبي فاطمة، وزوجها علي بن أبي طالب.

إ.ع

  • Bildergalerie Royale Babies Großbritannien Königin Elizabeth

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    احتفلت بعيد ميلادها مرتين في السنة

    وُلدت الملكة إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926، لكن الاحتفالات الرسمية بمولدها لا تُقام حتى السبت الثاني من شهر يونيو/ حزيران كل عام - وهو تقليد بدأه الملك جورج الثاني عام 1748ـ إذ ولد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني البارد، ولأن الطقس لم يكن جيداً للاحتفالات العامة، قرر أن يكون الاحتفال بعيد ميلاده في وقت أفضل من العام.

  • Großbritannien 1940 Prinzessin Elizabeth & Prinzessin Margaret

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تذهب إلى المدرسة قط

    قد يبدو هذا جذاباً للأطفال الذين يفضلون البقاء في المنزل للعب طوال اليوم ... لكن كان لدى الملكة مدرسون خاصون قاموا بتدريسها التاريخ الدستوري والقانون واللغة الفرنسية. ومع ذلك، فإنها كثيراً ما تأسف لعدم حصولها على تعليم رسمي.

  • Königin Elisabeth II. Trauung 1947

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    ارتبطت بقريبها الأمير فيليب

    كان الأمير الراحل فيليب، دوق إدنبرة، ابن عم الملكة إليزابيث الثانية من الدرجة الثالثة، حيث كان كلاهما من أبناء أحفاد الملكة فيكتوريا. يقال إن إليزابيث وقعت في حب الأمير عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها وتزوج الاثنان في نهاية المطاف في نوفمبر 1947. لشراء المواد اللازمة لفستان زفافها، استخدمت الملكة كوبونات الحصص التموينية التي احتفظت بها بعد الحرب العالمية الثانية.

  • Königin Elisabeth II. Krönung Maids of Honour 1953

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    كان لديها مصمم أزياء شخصي

    أصبح نورمان هارتنيل (1901-1979) المصمم الخاص للعائلة المالكة بعد سلسلة من المهام التي كلفته بها العائلة المالكة. اشتهر بصنع ثوب زفاف الأميرة إليزابيث وملابسها للتتويج. وفقًا لمجلة "فوج" البريطانية المختصة بالموضة، ابتكر هارتنيل تسعة إصدارات من الفستان واستقرت الملكة في النهاية على واحد يضم شعارات زهرية لكل بلد في المملكة المتحدة وفي الكومونولث.

  • Großbritannien Koh-i-Noor-Diamant in der Krone von Queen Mother Elizabeth

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    إحدى جواهر التاج هي ألماسة من الهند

    ألماسة "كوه إي نو"، التي تعني "نور العالم" باللغة الفارسية، هي قضية عاطفية لكثير من الهنود، الذين يزعمون أنها قد سُرقت من قبل المستعمرين البريطانيين من حاكم البنجاب. تشكل ألماسة التي يبلغ وزنها 108 قيراطًا جزءًا من تاج الملكة إليزابيث الثانية وهي معروضة في برج لندن.

  • Großbritannien Queen Elizabeth II

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    فترة حكمها الملكي كانت أطول فترة حكم في العالم

    أصبحت إليزابيث ملكة في 6 فبراير/ شباط 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج السادس. لقد حكمت لسبعة عقود، أي أطول من فترة جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا، التي شغلت المنصب لمدة 63 عاماً، من 1837 إلى 1901.

  • Deutschland Ankunft der britischen Queen

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    لم تكن بحاجة إلى جواز سفر أو رخصة قيادة

    بحسب الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، "بما أن جواز السفر البريطاني يصدر باسم صاحبة الجلالة، فليس من الضروري أن تمتلك الملكة جوازاً". ومع ذلك، فإن جميع الأعضاء الآخرين، بمن فيهم الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة وأمير ويلز، لديهم جوازات سفر. كانت أيضاً الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي لم يحتاج إلى رخصة قيادة.

  • UK | Elizabeth II. mit Corgi

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    كانت تعشق كلاب كورجي

    كل كلب له يومه الخاص، ولكن من المؤكد أن الحيوانات الأليفة الملكية لديها أيام أفضل من نظيراتها الشائعة. بدأت علاقة حب الملكة مع كلاب كورجي في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما حصل والدها على واحدة لها اسمها "دوكي". لكن الكلبة سوزان كانت المفضلة عند الملكة، وكانت بالكاد تستطيع تحمل التخلي عنها.

  • Claire Foy in The Crown

    عشر حقائق عن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

    تم تصويرها في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني

    وفقًا لموقع تصنيف الأفلام "IMDb"، كانت الملكة إليزابيث الثانية بطلة في أكثر من 225 فيلماً وثائقياً وروائياً ومسلسلاً تلفزيونياً. كما فازت بجائزة "بافتا" في عام 2013 "تقديراً لرعايتها البارزة لصناعات السينما والتلفزيون". في الصورة أعلاه صورة ثابتة من عرض "التاج" من انتاج شركة نيتفليكس، والذي تظهر فيه الممثلة البريطانية كلير فوي في دور الملكة. إعداد: ماناسي غوبالاكريشنان/ ز.أ.ب