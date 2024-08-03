عمر قاطني الطوابق العلوية "أطول" من ساكني الطوابق الأرضية؟

الأشخاص الذين يعيشون في الطوابق العليا ويشتكون من صعود السلالم، قد لا يدركون أنهم أكثر حظاً من أولئك الذين يعيشون في الطوابق الأرضية. اكتشاف مثير للاهتمام توصل إليه باحثون من سويسرا. فما هو؟

يعيش سكان الطوابق العليا في المتوسط لفترة أطول من جيرانهم في الطابق الأرضي. هذا الاكتشاف المثير للاهتمام هو نتيجة دراسة توصل إليها باحثون سويسريون من جامعة برن في European Journal of Epidemiology (المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة)، ونشر نتائجها موقع Die Hessische/Niedersächsische Allgemeine صحيفة HNA الألمانية. والسبب المحتمل لهذه النتيجة هو الاختلافات الاجتماعية، وفق ما أشار الباحثون.

قام المشرفان على الدراسة، البروفيسور ماتياس إيغر ورادوسلاو بانتشاك من قسم الطب الاجتماعي والوقائي بجامعة برن، بتحليل بيانات 1.5 مليون سويسري يعيشون في مبانٍ مكونة من أربعة طوابق على الأقل. وامتدت فترة المراقبة من عام 2001 إلى عام 2008. وتم خلال هذه الفترة تسجيل 142.390 حالة وفاة. وقام الباحثون بفحص أسباب الوفاة ومقارنتها بالطوابق السكنية للمتوفى.

وأظهرت النتائج اختلافات واضحة في خطر الوفاة. ووفق النتائج يتعرض سكان الطوابق السفلية لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الرئوية. وغالباً ما ترتبط هذه الأمراض بعوامل نمط الحياة.

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سكان الطوابق العليا أغنياء؟

ويوضح إيغر: "أي شخص يصعد السلالم بانتظام إلى شقته يدعم صحته". ومع ذلك، فهو وفريقه يعتقدون في وجود أسباب أخرى للاختلافات في متوسط ​​العمر المتوقع؛ إذ أن معظم سكان الطوابق العليا لديهم يستخدمونالمصعد. ووفق الباحثين، قد يكون للعوامل الاجتماعية والاقتصادية أهمية أيضاً في هذه النتيجة.

ومنها أن الإيجارات في المتوسط ترتفع مع ارتفاع الطوابق. وفي الوقت نفسه، فإن عدد الأشخاص يتناقص كلما ارتفع مستوى المنزل الذي يعيشون فيه. كما أشار الباحثون إلى عامل محتمل وهو ارتفاع دخل القاطنين في الطوابق العليا، وهو ما يرتبط غالباً بالتعليم العالي والرعاية الطبية الأفضل، وفق الباحثين السويسريين.

وهناك نظرية أخرى قد تلعب دوراً هنا: يفضل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية الطابق الأرضي في حالة لم يكن هناك مصعد في المبنى. وهذا من شأنه أن يكون له تأثير كبير على الإحصائيات لأن معدل الوفيات بين الأشخاص المصابين بالأمراض غالباً ما يكون مرتفعاً.

إ.م