 إلى جانب التعذيب والاستغلال.. كورونا يعمق معاناة المهاجرين في اليمن | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 10.08.2020

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ثقافة ومجتمع

إلى جانب التعذيب والاستغلال.. كورونا يعمق معاناة المهاجرين في اليمن

آلاف المهاجرين الأفارقة عالقون في اليمن ويتعرضون لمخاطر عديدة. وإلى جانب تعرضهم للعنف والاستغلال والابتزاز من قبل المهربين، تزيد أزمة كورونا من معاناتهم، لدرجة أن كثيرين منهم يريدون العودة إلى بلدانهم.

مهاجرون أفارقة في عدن ورجل أمن يراقبهم في مركز احتجاز بمدينة عدن

الاستغلال والتعذيب والجوع والعطش والابتزاز جزء من معاناة المهاجرين الأفارقة في اليمن

"في اليوم الأول قدموا لي الطعام، ثم لا شيء بعد ذلك. كانوا يضربونني بالكبل حتى أرسلت عائلتي 900 دولار، فتركوني في حال سبيلي"، هكذا يقول سامي، وهو واحد من آلاف الشباب الذين غادروا بلادهم في القرن الأفريقي على أمل الوصول إلى السعودية للعمل. لكن سامي (21 عاماً) لايزال عالقاً في اليمن مع آلاف المهاجرين الآخرين.

مختارات

كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الذين عبروا البحر إلى اليمن يفوق عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر المتوسط، لكن معظم من عبروا اليمن دخلوا إلى السعودية حيث يعيشون هناك في وضع محفوف بالمخاطر.

يعيش آلاف المهاجرين المحتجزين في اليمن، ومعظمهم من الإثيوبيين، في ظروف معيشية صعبة. وقد دعت الأمم المتحدة إلى إطلاق سراحهم. وتتجدد المخاوف من تجنيد بعض المهاجرين قسراً للقتال في الحرب التي تشهدها البلاد.

وعلى الرغم من الصراع والأزمة الإنسانية في اليمن، لايزال المهاجرون يتخذونه طريق عبور للوصول إلى دول الخليج، ففي العام الماضي وصل إليه أكثر من 138 ألف مهاجر قادمين من دول شرق أفريقيا على متن قوارب، وهذا العدد يتجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط في نفس الفترة. أغلبية أولئك المهاجرين يفرون من حياة البؤس والاضطهاد في إثيوبيا والصومال.

سامي غادر بلده إثيوبيا بعدما أنهى الصف الثامن في المدرسة. حدّثه أحد المهربين ذات يوم عن السعودية ووعده بالحصول على عمل فيها بأجر جيد، كما يقول سامي لموقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويضيف: "اتفقنا على أن يأخذني إلى هناك مقابل 300 دولار، دون أن أدفع له أي شيء مسبقا". لكن سامي يوضح كيف تحولت القصة إلى كابوس، ويتابع: "مشينا لمدة 15 يوماً من إثيوبيا إلى البحر في جيبوتي، ولم يكن معنا سوى القليل من الطعام". في بعض الأحيان كان المهرب يعطيهم الخبز فقط، لكن أحد أفراد المجموعة التي كان سامي ضمنها مات من الجوع والعطش، كما يقول.

في جيبوتي، طالب المهرب سامي بدفع المبلغ المتفق عليه (300 دولار) قبل السماح له بدخول القارب المتوجه إلى اليمن، كما يروي سامي، ويتابع: "بعد أن دفعنا المبلغ، أخبرنا أن نركب القارب، وعندما وصلنا إلى اليمن أخذنا أحد المهربين إلى مكان مهجور وبدأ يضربنا"، ويضيف: "ارتعبت عندما رأيت كيف يهددون الناس بالأسلحة ويضربونهم. كنت أرجو ألا أعاني مثلهم".

لكن سامي تعرض للتعذيب على أيدي المهربين حتى دفعت عائلته فدية الإفراج عنه. بعد ذلك قضى شهراً ليصل إلى مدينة عدن، متسولًا لدى المطاعم للحصول على الطعام والماء. وحتى يتمكن من إيجاد طريقة للعودة إلى بلده، يقول إنه سيغسل السيارات أو يقوم بأي عمل يجده.

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لماذا يهاجر اللاجئون الافارقة إلى اليمن؟

الكفاح من أجل البقاء

يعيش ديريج (اسم مستعار) أيضًا في عدن. عندما يريد النوم ليلاً، يصنع سريراً على قارعة الطريق من الورق المقوى. يقول ديريج إنه ليس من السهل الاستلقاء على الرصيف فوق التراب وتحت المطر، ويضيف: "في بعض الأحيان يأتي الناس ويركلوننا أو يضربوننا بالعصي بينما نحاول النوم". عندما وصل إلى اليمن، احتجز المهربون ديريج لما يقرب من الشهرين وقاموا بتعذيبه وطالبوا عائلته في إثيوبيا بدفع فدية لإطلاق سراحه. وفي وقت لاحق تم نقله قسراً من العاصمة صنعاء إلى عدن على الساحل الجنوبي.

"كلنا نريد العودة إلى الوطن"

واليوم يعيش ديريج على مساعدات من السكان والسلطات المحلية والمنظمة الدولية للهجرة. يقول الشاب الإثيوبي: "هاتفي وأموالي وملابسي وأحذيتي سُرقت ليلاً، لكن اليمنيين يمنحوننا المال لشراء الطعام والماء"، مضيفاً: "جميعنا نريد العودة إلى منازلنا".

وقد أدلى عدد كبير من المهاجرين مثل سامي وديريج بشهاداتهم للمنظمة الدولية للهجرة ومنظمات حقوق الإنسان، موضحين كيف تم اختطافهم وضربهم وإساءة معاملتهم من قبل المهربين الذين يقومون بابتزاز عوائل المهاجرين أيضاً. ومع عدم إمكانية مواصلة الرحلة إلى السعودية، فإن ما لا يقل عن 14500 مهاجر عالقون في اليمن، ويكافحون من أجل البقاء في المدن الكبرى. كما أن بعضهم عالقون بالقرب من الحدود السعودية، ويختبئون في الجبال خوفاً من اعتقالهم من قبل قوات الأمن.

مهاجرون أفارقة وصلوا إلى سواحل اليمن قرب باب المندب ويريدون متابعة رحلتهم إلى عدن سيرا على الاقدام

الجوع والعطش والإنهاك من السير الطويل على الأقدام يودي بحياة مهاجرين أفارقة في اليمن

أزمة كورونا تعمق معاناة المهاجرين

الظروف المعيشية في اليمن بائسة حتى بالنسبة لليمنيين أنفسهم، إذ يفتقر 60% من الناس إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب، كما أن نصف المرافق العامة فقط تعمل كما يجب. وهذه الظروف البائسة تزيد من خطر أزمة كورونا في اليمن. ومن المتوقع، بحسب تقديرات منظمات دولية، أن يصاب أكثر من نصف سكان اليمن بالفيروس، كما تتوقع المنظمة الدولية للهجرة أن يموت 42 ألف شخص في اليمن جراء كورونا.

أزمة كورونا أثرت على المهاجرين في اليمن من عدة جوانب، إذ أدت إلى إغلاق الدول حدودها، ما حال دون وصول المهاجرين إلى دول الخليج أو عودتهم إلى بلدانهم. والمهاجرون الذين ما زالوا عالقين في اليمن والذين ينامون في العراء، مثل ديريج، أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، كما أنهم أكثر عرضة للاستغلال من قبل المهربين، وفقاً لكريستا روتنشتاينر، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن.

وتضيف روتنشتاينر: "إنهم يتعرضون الآن لمزيد من العنف في الشوارع، والمزيد من المضايقات، وهذا يعني أنهم أكثر اعتماداً على المهربين لمساعدتهم". وبحسب روتنشتاينر، فإن المهاجرين يعانون من استبعادهم من الخدمات الصحية أيضاً بحجة كورونا، وتوضح: "عندما يدخل مهاجر إلى عيادة طبية، يصرخ عليه الناس ويقولون: كورونا! كورونا! اذهب بعيداً".

رسالة أمل

وفي حين يعاني المهاجرون في اليمن، يجني مهربو البشر فيها مبالغ ضخمة. وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الممر البحري بين القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية يؤمن ما يصل إلى 22 مليون دولار سنوياً لشبكات تهريب البشر.

أما بالنسبة للمهاجرين، فإن الرحلة باهظة الثمن. ورغم أن الدفعة الأولى للانتقال من إثيوبيا إلى اليمن تتراوح بين 200 إلى 500 دولار، إلا أن المبالغ التي يطلبها المهربون بعد احتجاز المهاجرين تجعل مبلغ الوصول يصل في بعض الحالات إلى نحو 10 آلاف دولار لكل شخص، بحسب روتنشتاينر.

ووفقًا لشهادات المهاجرين، فإن الكثيرين غير مدركين لتكاليف الرحلة الباهظة والمخاطر التي تنتظرهم في اليمن. وتحاول المنظمة الدولية للهجرة إيصال المعلومات إلى المجتمعات في القرن الأفريقي، لكنها لا تستطيع تغيير العوامل التي تدفع الناس للهجرة مثل الفقر والبطالة وانعدام الآفاق. تقول روتنشتاينر: "لدينا مهاجرون يخبروننا: نعم، كنت أعلم أن الأمر سيكون صعبًا، لكن لم يعد هناك أي أمل في بلدي". وتعتقد روتنشتاينر أنه وبالرغم من الصعوبات، فإن أمل الوصول لدى المهاجرين أقوى من مخاوفهم.

ورغم أن المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات أخرى تقدم المساعدة للمهاجرين في اليمن، إلا أنها تشكو من نقص الأموال. وبما أن إيقاف تهريب البشر ليس من سلطاتها، فهي تحاول تشجيع الدول على فتح المجال أمام الهجرة القانونية. لكن روتنشتاينر تقول: "علينا أن نقبل أن الهجرة غير النظامية ستظل حقيقة في الحياة، وسنراها مجدداً في أجزاء كثيرة في العالم".

ماريون ماكغريغور/م.ع.ح

المصدر: مهاجر نيوز

  • Die Äthiopischen Flüchtlinge Hamdiya, Ikram, Safeya (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المحطة الأولى: جيبوتي

    يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.

  • Der Ähiopische Flüchtling Barakat Youanas (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المهاجرون القصر

    الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.

  • Yemenitische Flüchtllinge auf einem Schiff auf der Flucht (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    عبور المحيط في قوارب متهالكة

    الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.

  • Yemenitische Flüchtlinge auf einem Lastwagen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    انتهاك صارخ للحريات

    ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.

  • Äthiopische Flüchtlinge im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ابتزاز عائلات المهاجرين

    يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

  • Der Äthiopische Flüchtling Abdul-Rahman Taha, dessen Bein amputiert werden musste (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    تعذيب مروع

    عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

  • Fatma, Yacoub (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    حالة نادرة من الرأفة

    فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

  • Äthiopischer Flüchtling auf einer Liege im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين

    يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

  • Äthiopische Migranten kauen Qat (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    في مرمى النيران

    يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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