إلى أي مدى تكشف الاختبارات السريعة عن الإصابة بـ"أوميكرون"؟

قال رئيس معهد "باول إرليش" الألماني كلاوس سيخوتيك، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الاثنين (10 يناير/كانون الثاني 2022) إن المعهد صنف حاليا أكثر من 250 منتجا للاختبارات السريعة على أنها ذات درجة عالية من الحساسية، وأن 80 بالمائة من هذه الاختبارات يمكنها التعرف على "أوميكرون".

تجدر الإشارة إلى أن الاختبارات السريعة لا يمكنها الكشف عن الإصابة بكورونا إلا إذا كان هناك حمولة فيروسية عالية في وقت الاختبار. وينطبق ذلك على أوميكرون والمتحورات الأخرى.

وكان وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، أعلن قائمة بيضاء بمنتجات الاختبارات السريعة التي يمكنها التعرف جيدا على متحور أوميكرون. وقال الوزير مساء أمس الأحد في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "كلفت معهد باول-إرليش بإعداد قائمة بيضاء بالاختبارات المناسبة لأوميكرون أو التي ترصده على نحو مبكر".

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وكان المعهد التابع لوزارة الصحة الألمانية قد نشر بالفعل بيانات عن اختبارات كورونا السريعة المتاحة في ألمانيا في نهاية العام الماضي.

وبحسب بيانات المعهد، فإن الغالبية العظمى من هذه الاختبارات تكشف عن وجود بروتين في الفيروس يتأثر بنسبة قليلة بمتحور أوميكرون.

وفي سياق متصل بلغت نسبة المطعمين ضد كورونا بجرعتين في ألمانيا إلى 71.9 في المائة من إجمالي السكان (ما يعادل 59.8 مليون نسمة)، حسب بيانات معهد روبرت كوخ الألماني. وذكر المعهد أن نسبة من تلقوا جرعة تعزيزية ضد كورونا بلغت حتى الآن 42.9 في المائة من إجمالي السكان (ما يعادل 36.6 مليون نسمة)،

وبحسب البيانات، تلقى نحو 62 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا (74.5 في المائة من إجمالي السكان).

وتسعى الحكومة الألمانية للوصول إلى نسبة 80% بحلول نهاية هذا الشهر، بعد أن كانت حددت يوم 7 كانون الثاني/يناير موعدا لبلوغ هذا الهدف.

ع.ج.م/م.س (د ب أ)