 إلى أين وصلت ألمانيا في معالجة ماضيها الاستعماري في أفريقيا؟ | تعرف على ألمانيا | رحلة مع DW عربية في مختلف معالم ألمانيا | DW | 08.05.2021

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تعرف على ألمانيا

إلى أين وصلت ألمانيا في معالجة ماضيها الاستعماري في أفريقيا؟

الإبادة الجماعية والتحف الفنية المنهوبة، كلمات بدأت تترد كثيرا عند الحديث عن ماضي ألمانيا الاستعماري في أفريقيا. وقبل أربع سنوات وعدت الحكومة الألمانية بدراسة ومعالجة هذا الماضي الاستعماري. فإلى أين وصلت تلك الوعود؟

لوحة تجسد كيف قمعت ألمانيا انتفاضة ضدها خلال استعمارها لناميبيا

لوحة تجسد كيف قمعت ألمانيا انتفاضة ضدها خلال استعمارها لناميبيا

تلمس نياتا هيشونو كل يوم آثار الاستعمار الألماني في نامبيبا من خلال تجولها في عاصمة البلاد ويندهوك. فالكثير من الأشياء بالمدينة لاتزال شاهدة على حقبة الاستعمار الألماني، مثل وجود شوارع تحمل أسماء ألمانية ومحلات ألمانية وأيضا كنيسة المسيح التي بنيت في عصر الاستعمار. دون نسيان الفصل المظلم لتلك الحقبة والذي يتمثل في الإبادة الجماعية للهيرو والناما على يد الألمان، وهي مسألة يعرفها الجميع في ناميبيا.

مختارات

وإذا كان الناس في ناميبيا يعرفون حقا تاريخ الاستعمار الألماني لبلادهم فإن الأمر مختلف بالنسبة للألمان، كما تقول هيشونو، التي ترأس المعهد الوطني للديمقراطية وهو مؤسسة غير حكومية. وتوضح هيشونو ذلك بالقول في مؤتمر هامبورغ للدراسات الأفريقية "الناميبيون يعلمون الشيء الكثير عن الاستعمار لأنهم يشاهدون ذلك كل يوم. في ألمانيا نسى الناس أن البلاد كانت لها مستعمرات لأنه لا يوجد أي شيء يشير إلى ذلك في حياتهم اليومية"

الحكومة الألمانية واعية بالمشكلة

ويبدو أن الحكومة الألمانية أيضا مدركة لهذا الأمر، وهو ما أكده وزير الدولة في وزارة الخارجية ميشيل مونتيفيرينغ خلال جلسة للبرلمان الألماني في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالقول "عشنا لفترة طويلة في ألمانيا على وهم أن حقبة الاستعمار الألماني مرت بأقل الأضرار وأنها لم تكن طويلة حتى تخلف أضرارا حقيقية".

الإمبراطورية الألمانية تحولت بشكل متأخر نسبيا إلى قوة استعمارية فاحتلال ألمانيا لأولى المناطق في أفريقيا لم يبدأ إلا في 1880 وبعد الخسارة في الحرب العالمية الأولى اضطرت ألمانيا لترك تلك المناطق.

استغرق الأمر حوالي 100 عام حتى قبلت الحكومة الألمانية بمواجهة ماضيها الاستعماري. ففي 2018 اتفقت أحزاب الائتلاف الكبير، في عقد تشكيل الحكومة، على ضرورة معالجة الماضي الاستعماري للبلاد لأن آثار ذلك لا تزال ظاهرة حتى ولو لم يلاحظها أحد في الحياة اليومية. فالشوارع والآثار تذكرنا بجرائم الاستعمار الألماني. وحتى القوى الاستعمارية السابقة تطالب بتحف فنية موجودة في المتاحف الألمانية، تمت سرقتها في عهد الاستعمار.

ألمانيا تعيد بقايا رفات بشرية لناميبيا (أغسطس 2018)

ألمانيا تعيد بقايا رفات بشرية لناميبيا

بعض التقدم

يقول وزير الدولة مونتيفيرينغ "لقد حققنا تقدما بهذا الخصوص في هذه الدورة التشريعية". الحكومة الألمانية طبقت بالفعل مجموعة من الإجراءات، على سبيل المثال أصبح لدى المتاحف الألمانية إرشادات بخصوص كيفية التعامل مع الممتلكات الاستعمارية المنهوبة. وتم إنشاء نقطة اتصال مركزية للتواصل مع المستعمرات السابقة التي ترغب في استعادة الأشياء التي ضاعت منها. وحتى الحكومة لم تعد سلبية بهذا الخصوص. فقد دعت وزيرة الدولة للثقافة مونيكا غروتيرس إلى لقاء لبحث طريقة التعامل مع التحف الفنية المعدنية المعروفة باسم "برونزيات بنين" الشهيرة والتي تعتبر من التحف المنهوبة في عهد الاستعمار وتطالب نيجيريا باستعادتها.

أيضا المتاحف والمحفوظات قامت بإعادة بعض الرفات البشرية التي تم إحضارها لألمانيا في الحقبة الاستعمارية من أجل تجارب طبية مشبوهة. كما بدأت مدن في تغيير أسماء بعض الشوارع التي تكرم شخصيات استعمارية سابقة، آخرها كان شارع فيسمان في برلين الذي يذكر بهيرمان فون فيسمان الذي قام بشكل دموي بقمع انتفاضة ضد الاستعمار الألماني في مناطق شرق أفريقيا، التي كانت تحتلها ألمانيا.

ورغم ذلك ترى الناميبية هيشونو أن "التاريخ الاستعماري لا يزال يلعب دورا ثانويا فقط في السياسة الألمانية". وهو ما يظهر على سبيل المثال في التعامل مع الكثير من الجرائم الاستعمارية. فمنذ 2015 تتفاوض ألمانيا وناميبيا حول اعتذار ألماني عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها هيريرو وناما، ولحد الآن بدون نتيجة. كما أنه لا يوجد قرار من البرلمان الألماني بهذا الخصوص.

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الروح المسروقة - كنوز إفريقيا الثقافية المنهوبة

ونفس الشيء ينطبق على قضية الاستعمار الألماني لتنزانيا، ففي فبراير/ شباط الماضي طالب سفير تنزانيا في برلين، عبد الله بوسي، الحكومة الألمانية بتعويضات حتى يمكن "للألمان أخيرا تحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في الحقبة الاستعمارية وأن يأخذوا ما حصل في بلادنا في الماضي على محمل الجد"، حسبما أوضح السفير التنزاني في حوار مع صحيفة "تاغس شبيغل" الصادرة في برلين. ويقصد بوسي بالانتهاكات الألمانية حرب "ماجي ماجي" وهي انتفاضة ضد الاستعمار الألماني بين 1905 و 1907 وذهب ضحيتها 250 ألف شخص.

وبعد نشر هذه المقابلة صرحت وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومية التنزانية لم تتقدم بطلب رسمي لألمانيا بهذا الخصوص وبعدها اختفى هذا الموضوع من وسائل الإعلام

حيز قليل في البرامج التعليمية

يرى خبراء أن هناك حاجة ملحة لاهتمام أكثر بتاريخ ألمانيا الاستعماري في المدارس، ويوضح المؤرخ المتخصص في الحقبة الاستعمارية يورغن تسيمرر ذلك في مؤتمر نظمه معهد GIGA "الكثير من طلبتي لا يعلمون في بداية تعليمهم الجامعي أي شيء عن أفريقيا والاستعمار. بالمقابل هناك طلبة آخرون يعرفون ذلك جيدا لأنهم درسوا على يد أساتذة جيدين". ويضيف تسيمرر "في المناهج التعليمية يتم تناول ذلك في ساعة أو ساعتين".

بدورها تطالب الناميبية هايشاتو بتخصيص حيز أكبر للتاريخ الاستعماري في المدارس الألمانية. لكن يبدو أن هذا الأمر لن يكون سهلا لأن سياسة التعليم هي من مسؤولية كل ولاية وليس الحكومة الاتحادية.

دانيل بيلتس/ هـ.د/ ص.ش

  • Exhibition German colonialism in Deutsches Historisches Museum (picture alliance/dpa/K-D.Gabbert)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    "مستقبلنا على الماء"

    في عهد المستشار أوتو فون بيسمارك، تأسست الإمبراطورية الاستعمارية الألمانية على الأراضي التي تدعى في يومنا الحاضر: ناميبيا، كاميرون، توغو، وأجزاء من تنزانيا وكينيا. سعى الإمبراطور ويليام الثاني، الذي توج في عام 1888 إلى توسيع المستعمرات من خلال إنشاء أساطيل جديدة، الظاهرة في الصورة. فقد أرادت الإمبرطورية الألمانية (مكاناً لها في الشمس)، كما أعلن المستشار برنارد فون بولوف في عام 1897.

  • German colonies in Africa, map from 1902 (picture-alliance / akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    المستعمرات الألمانية

    كانت معظم المستعمرات تتمركز في منطقة المحيط الهادئ (شمال غينيا الجديدة، أرخبيل بيسمارك، جزر مارشال وسليمان، ساموا) وفي الصين. حدد المؤتمر الذي عقد في بروكسل عام 1890 ضم مملكتي رواندا وبوروندي إلى الإمبراطورية الألمانية في شرق أفريقيا الألماني. وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت المستعمرات الألمانية في أوجها.

  • Colonial ruler being carried in Madagascar (picture-alliance/dpa/arkivi)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    العنصرية

    كان البيض يشكلون أقلية ذات امتيازات عالية في المستعمرات، أقل من 1% من السكان. عاش حوالي الـ 25 ألف ألماني في المستعمرات في عام 1914، أقل من نصفهم بقليل في جنوب غرب أفريقيا الألمانية. أعتبر الـ13 مليون من السكان الأصليين على أنهم أتباع مجردين من حقوقهم.

  • Genocide against the Herero and Nama in German South-West Africa (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإبادة الجماعية الأولى في القرن العشرين

    تعتبر الإبادة الجماعية ضد هيريرو وناما في جنوب غرب أفريقيا الألماني ( ناميبيا في الوقت الحاضر)، من أخطر الجرائم في تاريخ ألمانيا الاستعمارية. هرب معظم ثوار هيريرو خلال معركة واتربيرغ في عام 1904 عبر الصحراء، حيث قطعت القوات الألمانية وصولهم إلى المياه بشكل ممنهج. قدر عدد الذين لقوا حتفهم هناك ما يفوق الـ 60 ألف من السكان الأصليين.

  • Surviving Herero after flight through desert (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الجريمة الألمانية

    لم ينج سوى ما يقارب الـ 16 ألف شخصاً من الهيريرو من الإبادة الجماعية، إلا أنهم احتجزوا في معكسرات اعتقال حيث مات منهم الكثير. وما زال العدد الحقيقي للضحايا يشكل نقطة جدلية. كم من الوقت نجوا بعد هروبهم عبر الصحراء بالرغم من نحولهم؟ بجميع الأحوال، فقدوا كل ممتلكاتهم الشخصية وسبل العيش وأية تطلعات مستقبلية.

  • Maji-Maji warriors in 1906 (Downluke)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    حرب استعمارية مع عواقب قريبة المدى

    تصاعد تحالف من المجموعات العرقية ضد الحكم الاستعماري في شرق أفريقيا الألمانية. وقدر عدد الذين ماتوا في ثورة ماجي ماجي بـ 100 ألف شخص. بالرغم من تجنب مناقشتها أو ذكرها فيما بعد بألمانيا، إلا أنها تشكل جزءً هاماً من تاريخ تنزانيا.

  • Bernhard Dernburg in German East Africa in 1908 (picture alliance/akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإصلاحات 1907

    في أعقاب الحروب الاستعمارية، أعيدت هيكلة الإدارة في المستعمرات الألمانية بهدف تحسين شروط المعيشة. عُيّن رجل الأعمال الناجح برنارد ديرنبرغ وزيراً لشؤون المستعمرات في عام 1907 الذي قدم مجموعة من الإصلاحات في السياسات الاستعمارية لألمانيا.

  • Robert Koch's microscopic specimens from East Africa (Deutsches Historisches Museum/T. Bruns )

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    علوم ومستعمرات

    جنباً إلى جنب مع إصلاحات ديرنبرغ، أنشئت المؤسسات العلمية والتقنية للتعامل مع القضايا الاستعمارية وأسست الكليات في الجامعات التي تعرف اليوم بـ جامعة هامبورغ وجامعة كاسل. حضّر روبرت كوخ بعثة علمية إلى شرقي أفريقيا في عام 1906. في الصورة أعلاه تظهر العينات المجهرية التي جمعت هناك.

  • Exhibition on German colonialism (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    خسارة المستعمرات

    بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وقعت ألمانيا معاهدة السلام في مؤتمر فرساي عام 1919 التي تنص على أن البلاد تتخلى عن سيادتها في مستعمراتها. تظهر الملصقات الظاهرة في الصورة مخاوف ألمانيا من تبعات الخسارة: ضعف القوة الاقتصادية والفقر والحياة البائسة في الوطن.

  • German colonialism exhibition in Deutschen Historischen Museum (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الطموحات الإستعمارية للرايخ الثالث

    عادت الطموحات الاستعمارية بالظهور في عهد النازيين، ولا تقتصر على تلك المنصوص عليها في (الخطة الرئيسية للشرق) التي تمثلت بالإبادة الجماعية والعرقية في وسط وشرق أوروبا. وهدف النازييون أيضاً لاستعادة المستعمرات التي خسروها في أفريقيا، كما توضح هذه الخريطة المدرسية من عام 1938. كانت المستعمرات لتوفير الموارد اللازمة لألمانيا.

  • CSU delegate Dagmar Wöhrl in Namibia (Dagmar Wöhrl)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    نهج شائك

    تدخل المفاوضات من أجل الاعتراف بالإبادة الجماعية في هيريرو وناما مرحلة صعبة. في حين تماطل ألمانيا فيما يتعلق بالتعويض المالي، هناك تخاذل أيضاً في البنية السياسية في نامبيا. رفع ممثلوا هيريرو مؤخراً شكوى رسمية للأمم المتحدة اعتراضاً على إقصائهم من المفاوضات الحالية. جوليا هيتز/ ريم ضوا.


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