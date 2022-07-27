إلى أين وصلت أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية؟

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد (31 تموز/يوليو 2022) إن هناك احتمالا كبيرا لأن تغادر أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير الموانئ الأوكرانية غدا الاثنين.

وأضاف إبراهيم قالين للقناة السابعة التركية أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سيكمل على الأرجح العمل النهائي بخصوص طرق التصدير قريبا جدا.

وبحثت أنقرة وكييف، اليوم الأحد، آخر تطورات أنشطة مركز التنسيق المشترك الجارية في إسطنبول حول الاستعدادات لشحن الحبوب. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وذكر البيان أن الوزراء أعربوا عن ارتياحهم لاستكمال الأعمال التقنية، والتخطيط لبدء الشحن في أقرب وقت ممكن بعد الاستعدادات الإدارية، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وشهدت مدينة إسطنبول الأربعاء الماضي افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

زيلينسكي: المحصول قد ينخفض إلى النصف

وبدوره، قال الرئيس الأوكراني اليوم الأحد إن محصول البلاد هذا العام قد يكون نصف الكمية المعتادة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالإنجليزية على تويتر قائلا "محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بأن يكون أقل بمقدار النصف".

وأضاف زيلينسكي"هدفنا الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الغزو الروسي. ما زالت هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب".

وروسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في إسطنبول الأسبوع الماضي إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ الغزو الروسي.

وتواجه أوكرانيا، وهي مورد رئيسي للحبوب في العالم، صعوبات في توصيل الحبوب للمشترين بسبب الحصار الروسي لموانئها على البحر الأسود.

وتوفر اتفاقية وُقعت برعاية الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو تموز الحالي ممرا آمنا للسفن التي تحمل حبوبا للخروج من ثلاثة موانئ أوكرانية.

خ.س/م.س (رويترز، د ب أ)