 إلى أين تتجه ألمانيا مع اقتراب حقبة ميركل من نهايتها؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.12.2019

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سياسة واقتصاد

إلى أين تتجه ألمانيا مع اقتراب حقبة ميركل من نهايتها؟

تقترب حقبة حكم المستشارة ميركل من نهايتها بعد 14 عاماً من قيادتها لألمانيا، شهد خلالها الوضع الداخلي والأوروبي والعالمي تغيرات دراماتيكية، فكيف واجهت ميركل ذلك؟ وما هو الإرث الذي تركته على المستويين الداخلي والدولي؟

تمكنت ميركل من عمل الكثير خلال قيادتها ألمانيا وحزبها، فقد نجحت في قيادة حزب قادته تقليديا من الرجال.

يكره البعض ميركل بسبب سياسة اللجوء التي انتهجتها، بينما يعتبرها البعض منقذة الغرب.

طُرحت فكرة رحيل ميركل عن منصب المستشارية مرات عدة خلال الفترة الماضية، بالخصوص خلال الوضع غير المستقر الذي طرأ على التحالف الحكومي بين حزبها، الديمقراطي المسيحي ورديفه الاجتماعي المسيحي البافاري  من جهة والحزب الاشتراكي الديمقراطي من جهة أخرى. لكن ميركل مازالت في السلطة منذ 14 عاماً، وترغب في البقاء حتى نهاية فترتها في عام 2021، وهي تتمتع فعلاً بدعم الرأي العام حتى الساعة.

"تعرفوني"، جملة ميركل التي قالتها في الحملة الانتخابية عام 2013، الجملة التي تعني فيها: "يمكنكم الثقة بي". وهي جملة تكشف عن مدى لعب ميركل دوراً كبيراً في النقاش السياسي الألماني، حتى أنها تفصل النقاش السياسي العام على مقاس شخصيتها السياسية.    

 

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وجه سياسي بحزب "البديل" اليميني الشعبوي سؤالا للمستشارة ميركل عما إذا كانت تتحمل مسؤولية عن الجرائم، التي ارتكبت من قبل مهاجرين، لترد ميركل عليه بالقول إن حكومتها سعت لتنظيم الهجرة وتوجيهها، وستستمر في ذلك. (18.12.2019)

الهجوم على كنيس في مدينة هاله واغتيال السياسي لوبكه على يد متطرفين من اليمين قد نشر الخوف والرعب عام 2019. لكن غالبية الألمان ماتزال تفكر بشكل مختلف، كما يعتبر ينس توراو في تعليقه. (24.12.2019)

                                                                                                                

تغير دراماتيكي

لم تعد ألمانيا نفسها التي كانت عام 2005 ، يوم انتخبت ميركل مستشارة ألمانيا. فالاستقطاب السياسي والمجتمعي في ألمانيا قوي جداً بعد ظهور الأحزاب اليمينية الشعبوية، خصوصاً في الولايات الشرقية من البلاد، حيث يشكل حزب البديل من أجل ألمانيا القوة السياسية الثانية هناك. كما أنه الكتلة السياسية المعارضة الأقوى داخل البرلمان الألماني نفسه. بالإضافة إلى أن الأحزاب الشعبية ذات الجذور التأريخية العميقة كالاتحاد المسيحي الديمقراطي (حزب ميركل) والحزب الاشتراكي الديمقراطي، فقدا كثيرا من الأصوات والشعبية.

 

دولياً أيضاً، فقد العالم توازنه، "الأوقات التي كنا نعتمد تماما على الآخرين قد رحلت جزئيا"، تقول ميركل عام 2017، حين طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبب بقاء حلف الناتو كمحل تساؤل. وقبلها بعام واحد صوت الشعب البريطاني بأغلبية بسيطة للخروج من الكتلة الأوروبية الموحدة.

 منذ البريكست وظهور ترامب، يعتقد كاتب سيرة ميركل "رالف بولمان" أن ميركل ترى "الديمقراطية في الغرب مهددة بالخطر". ويرى أن هدف ميركل خلال الأشهر الأخيرة في منصبها سيكون "عدم ترك ألمانيا، وأوروبا والعالم، في فوضى".

لم تكن ميركل أبداً صاحبة رؤية كبيرة. بخلاف الرئيس الفرنسي ماكرون الذي طرح متقرحات كثيرة لتغيير الاتحاد الأوروبي، والتي لم تلق اهتماما ولا دعما من ميركل. حتى في النقاش الدائر حول مستقبل الناتو، خلط ماكرون الأوراق حين تحدث عن "موت سريري للناتو". "كثيرون من أعضاء حزب ميركل يتمنون لو أنها تملك شيئاً من رغبة ماكرون في القيادة، وبدلاً من أن يقتصر دور ألمانيا على معالجة الأزمات فقط، أن يكون هناك صوت ألماني واضح في السياسة الأوروبية".

بين "المكروهة والمنقذة"

تمكنت ميركل من عمل الكثير خلال قيادتها ألمانيا وحزبها، فقد نجحت في قيادة حزب قيادته كانت تقليديا من الرجال. كما أنها ترفض وصفها " بالنسوية" حتى اليوم: "لا أريد أن أمجد نفسي بأمجاد زائفة"، تقول ميركل في لقاء خاص سابق مع صحيفة "تسايت" الألمانية، ففي فترتها تقلصت نسبة النساء في البرلمان الألماني من 42 إلى 31 بالمائة.

تقول ميركل :"الكوته النسائية مهمة، إلا أن الهدف يجب أن يكون المساواة!"، ثم تصمت بعد ذلك، فقد وقفت ضد مطالب من داخل حزبها لرفع حصص تمثيل النساء. إلا أنها من جانب آخر وقفت مع أهداف نسائية أخرى، حين دعمت انيغرت كرامب – كارينباور لرئاسة حزبها، ووصول أورزولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية.

"تعرفوني"، جملة تشير إلى الثبات، لكنها تراهن على المرونة و"العملية في التوازنات السياسية"، كما يقول كاتب سيرة ميركل "رالف بولمان". كفيزيائية تعتقد ميركل بأهمية الطاقة النووية، لكنها قررت توديع ألمانيا لمفاعلات الطاقة النووية المنتجة للكهرباء بعد حادث مفاعل فوكوشيما باليابان. كما سمحت بزواج المثليين رغم "عدم اطمئنانها الشخصي للقرار".

هل تتمكن كرامب كارينباور من سد الفراغ الذي تتركه ميركل؟

انسحابها التدريجي من العمل السياسي اليومي يشير إلى أنها لا ترغب بالتأثير على السياسية الداخلية كثيراً، تاركة المجال إلى خليفتها كرامب كارينباور لمليء المكان.

تبقى هذه القرارات ليست الأبرز في مسيرة ميركل، الأبرز هو قرارها عام 2015 بفتح الحدود أمام مئات آلاف اللاجئين من إلى ألمانيا. وحزب البديل الشعبوي وجه اتهاماته المباشرة إلى ميركل، وحين حدثت مشاكل من طرف اللاجئين وسقط ضحايا نتيجتها أطلق حزب البديل جملة "قتلى ميركل"، على هؤلاء الضحايا. لدى البعض غدت ميركل "شخصية مكروهة" فيما أمست لآخرين "منقذة الغرب"، وقيمه الإنسانية. صحيفة "Time" أعلنت ميركل "شخصية عام 2015، بينما خرج متظاهرون في ألمانيا يصيحون "على ميركل الرحيل".

أزمة ثقة بالنظام السياسي

حتى في زمن الاستقطاب السياسي جلست ميركل وحيدة على قمة النخبة السياسية. بعكس ذلك تراجعت شعبية خليفتها في قيادة الحزب كرامب كارينباور، حسب استطلاعات الرأي. السياسي المخضرم في حزب الخضر يورغن تريتن يعتقد أن ميركل تملك دائما تصورا أوروبيا قوياً، "ركزت تماما على قيادة ألمانية للاتحاد الأوروبي"، العام القادم 2020. بينما يرى أعضاء من حزبها مثل رودريش كيسفتر "أنها تفتقد لمنهج سياسي خارجي واضح". ويضيف "لا تمتلك استراتيجية وطنية لدعم المصالح الألمانية بشفافية، وكذلك توضيح نقاط الضعف". أذ يجب على ألمانيا أن تعلن أنها تملك "القدرة على استقرار شركاء لها في جنوب أوروبا، وفي أوكرانيا والشرق الأوسط"، مثلما يقول السياسي من حزبها.

دعمت ميركل الاستقرار في الاتحاد الأوروبي.

ينتقد البعض ميركل ويرى "أنها تفتقد لمنهج سياسي خارجي واضح".

الأرقام التي أظهرها استطلاع ألنسباخ في الخريف تظهر أن الثقة في السياسة تتضاءل أيضًا في الداخل. إذ يرى اليوم 57 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع أن الاستقرار يمثل واحدة من نقاط القوة في ألمانيا، مقارنة بـ 81 في المائة في عام 2015.

ما هو إرث ميركل؟

يرى كاتب سيرتها رالف بولمان أن ميركل تريد أن تبقى الشخصية التي تمكنت من القيادة بأمان، محافظة على النظام السياسي رغم الأزمات الكثيرة التي عصفت بألمانيا، والأزمة المالية العالمية وأزمة اليورو، وأزمة أوكرانيا وأزمة اللجوء، بجانب أنها أبقت على ألمانيا وعلى حزبها ليبراليا ومنفتحا أكثر على العالم، رغم أن ثمن ذلك كان كبيراً بصعود حزب يميني شعبوي إلى الساحة السياسية والبرلمان الألماني.

لم يعد بإمكان ميركل عمل الكثير في الوقت المتبقي من عمرها السياسي. وانسحابها التدريجي، ببطء من العمل السياسي اليومي يشير إلى أنها لا ترغب بالتأثير على السياسية الداخلية كثيراً، تاركة المجال إلى خليفتها كرامب كارينباور لمليء المكان.

ويبقى السؤال مفتوحاً، إن كان بإمكان خليفتها سد الفراغ الذي تتركه ميركل، خصوصاً وأن وضعها داخل حزبها ليس جيداً ومستقراً، وتواجه معارضة من شخصيات بارزة يمكن أن تغير موازين القوى داخل الحزب المسيحي الديمقراطي، وربما في منصب المستشارية القادم.

كريستوف هازلباخ/ عباس الخشالي

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    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الصورة التي تصدرت محور الاهتمام!

    تصدرت هذه الصورة وسائل الإعلام الألمانية اليوم، ففي حضور المستشارة أنغيلا ميركل، قام عمدة برلين ونائب رئيس مجلس الولايات (بوندسرات)، ميشائيل مولر، بتسليم آنيغريت كرامب- كارينباور (على يسار الصورة)، أوراق تعيينها كوزيرة للدفاع خلفا لأورسولا فون ديرلاين (وسط الصورة)التي ستتولى رئاسة المفوضية الأوروبية. تولي نساء هذه المناصب القيادية كان محور معظم التعليقات على الصورة.

  • Berlin | Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen (Reuters/H. Hanschke)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    نساء على رأس قيادة الجيش الألماني

    تسير آنيغريت كرامب-كارنباور، بخطوات واثقة في حياتها المهنية، إذ تولت الرئيسة السابقة لحكومة ولاية سارلاند، رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا لميركل. السياسية المعروفة اختصارا في ألمانيا بـ "أ.كا.كا"، تعتبر من المقربات للمستشارة ميركل وتولت بشكل مفاجئ وزارة الدفاع الألمانية خلفا لأورزولا فون دير لاين.

  • Ursula von der Leyen (picture-alliance/dpa/W. Weihs)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    مناصب سياسية رفيعة وسبعة من الأبناء!

    أصبحت أورزولا فون دير لاين أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية، كما كتبت اسمها في التاريخ كأول وزيرة للدفاع في ألمانيا. تولت السياسية والأم لسبعة أبناء، قبل ذلك عدة حقائب وزارية، كما كانت عضوة في البرلمان عن ولاية سكسونيا السفلى.

  • CDU-Parteitag 2010 (dapd)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    وزيرة في عطلة أمومة

    بروز الوجوه النسائية على الساحة السياسية بجانب ميركل، كان واضحا خلال السنوات الماضية. السياسية الألمانية الشابة كريستينا شرودر تولت في الفترة بين عامي 2009 و 2013 منصب وزيرة الأسرة الالمانية، وهي لم تتجاوز الثالثة والثلاثين من العمر. أخبار زواج وإنجاب الوزيرة ودخولها في عطلة أمومة، كانت من الأنباء المتداولة بشدة وقتها خاصة في المناقشات حول الجمع بين العمل والحياة العائلية.

  • Angela Merkel und Andrea Nahles (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    امرأة على رأس الحزب الاشتراكي للمرة الأولى

    آندريا ناليس..أول امرأة تتولى رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (استقالت في حزيران/يونيو 2019)، كما كانت أول امرأة تتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للاشتراكيين لنحو عامين تقريبا.

  • Alice Weidel AFD (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    الأحزاب اليمينية واستقطاب النساء

    رغم أن المشهد الذكوري هو المهيمن عادة على الأحزاب اليمينية الشعبوية، إلا أن دراسة ألمانية أظهرت مؤخرا زيادة استقطاب تلك الأحزاب بشكل متزايد للنساء ليس كعضوات فحسب، بل للأدوار القيادية أيضا. آليسا فايدل، الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، اسم بارز في هذا السياق.

  • Deutschland Bundestag Kanzlerwahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    تواجد نسائي على قمة المناصب السياسية ولكن!

    رغم أن أعلى منصب سياسي في ألمانيا بيد امرأة منذ سنوات ورغم التمثيل النسائي الواضح سواء على مستوى الأحزاب أو الوزارات، إلا أن الإحصائيات تشير إلى تراجع الحضور النسائي على مستوى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات خاصة بعد انتخابات 2017، إذ بلغت نسبة النساء بين نواب البرلمان أقل من 31 بالمائة.

  • Claudia Roth Bündnis 90 Die Grünen (Getty Images)

    حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب

    روت وميركل..خلاف سياسي لا يفسد للود قضية

    السياسية الألمانية البارزة في حزب الخضر، كثيرا ما انتقدت قرارات سياسية لميركل، لكنها أقرت للمستشارة في الوقت نفسه بأنها "سياسية غير ملتصقة بكرسي السلطة". تولت كلاوديا روت رئاسة حزب الخضر للمرة الأولى خلال حقبة المستشار السابق غيرهارد شرودر ثم عادت مرة أخرى لقيادة الحزب قبيل وصول ميركل لكرسي المستشارية. وتتولى روت منذ عام 2013 منصب نائب رئيس البرلمان الألماني.

    الكاتب: ابتسام فوزي


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حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب  

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