أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم انتخاب رشيدة طليب (42 عاما) من ولاية ميشيان وإلهان عمر (36عاما) من ولاية مينيسوتا لعضوية الكونغرس. وفي عام 2008 كانت طليب، وهي ابنة مهاجرين فلسطينيين، أول امرأة مسلمة تُنتخب في مجلس نواب ولاية ميشيغان. وكجزء من برنامجها، ركّزت على الهجرة وألغت أمر الرئيس دونالد ترامب الذي يمنع الدخول إلى الولايات المتحدة من قبل أشخاص من العديد من البلدان ذات الغالبية المسلمة.

النائبة الأمريكية رشيدة طليب

وتعود أصول إلهان عمر إلى الصومال، وكانت قد هربت من الحرب الأهلية في البلاد عندما كان عمرها ثماني سنوات، وعاشت في مخيم للاجئين في كينيا مع أسرتها، ووصلت إلى الولايات المتحدة عام 1997. وفي عام 2016، أصبحت أول أمريكية مسلمة من الصومال تنضم إلى مجلس نواب ولاية مينيسوتا، وهي مؤيدة قوية لسياسات الهجرة أكثر ليبرالية.

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وستكون إلهان عمر أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب. أما رشيدة طليب (42 عاما) فلها تاريخ من تخطي الحواجز.. ففي عام 2008 أصبحت أول مسلمة تنتخب لمجلس ميشيغان التشريعي. ورشيدة طليب ولدت في ديترويت لعائلة مهاجرة فلسطينية وكان والدها يعمل في مصنع فورد للسيارات.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)