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Elmas Topcu | Journalistin
صورة من: Elmas Topcu/DW

إلماز توبتشو

مراسلة ومحررة تركز على تركيا والعلاقات الألمانية التركية والجماعات السياسية والدينية المرتبطة بتركيا.

أردوغان، حزب العدالة والتنمية، الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، الذئاب الرمادية، حزب العمال الكردستاني، حرية الصحافة.. تشرح إلماز قضايا تركيا وتفسر التطورات في ألمانيا للجمهور الناطق بالتركية.

هل ستُقام في تركيا احتفالات الحلال فقط في المستقبل؟ لماذا وكيف يأتي اللاجئون من تركيا إلى ألمانيا؟ هل يعد الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) ذراع أنقرة الطويلة في أوروبا؟ ما هي الأحزاب التي يصوت لها الناخبون من أصل تركي وكردي في الانتخابات الألمانية؟ هل يخشى الأتراك الألمان حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي؟ وما هو معدل التضخم الحقيقي في تركيا؟ قدمت إلماز توبتشو العديد من التقارير عن هذه المواضيع وغيرها . وهي من خلال ذلك تحاول شرح الأوضاع في تركيا لغير الأتراك، وتعمل على توضيح التطورات في ألمانيا للجمهور على مضيق البوسفور وفي جميع أنحاء العالم.

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موضوعات من إلماز توبتشو

حزب الحركة القومية اليميني المتطرف هو الممثل السياسي لحركة "الذئاب الرمادية" وهو شريك تحالف لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

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