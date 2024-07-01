هل ستُقام في تركيا احتفالات الحلال فقط في المستقبل؟ لماذا وكيف يأتي اللاجئون من تركيا إلى ألمانيا؟ هل يعد الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب) ذراع أنقرة الطويلة في أوروبا؟ ما هي الأحزاب التي يصوت لها الناخبون من أصل تركي وكردي في الانتخابات الألمانية؟ هل يخشى الأتراك الألمان حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي؟ وما هو معدل التضخم الحقيقي في تركيا؟ قدمت إلماز توبتشو العديد من التقارير عن هذه المواضيع وغيرها . وهي من خلال ذلك تحاول شرح الأوضاع في تركيا لغير الأتراك، وتعمل على توضيح التطورات في ألمانيا للجمهور على مضيق البوسفور وفي جميع أنحاء العالم.