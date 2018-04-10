إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إضراب في ثمانية مطارات ألمانية

بدأ إضراب تحذيري ليوم واحد لأفراد الأمن في ثماني مطارات بألمانيا، بينها مطار فرانكفورت أكبر مطار في البلاد وكذلك مطار ميونيخ، اليوم الثلاثاء (15 يناير/ كانون الثاني 2019).

وبدأ العمال في الإضراب في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2300 من ليل الاثنين بتوقيت غرينتش) في مطارات فرانكفورت، هامبورغ، ميونيخ، هانوفر، بريمن، لايبزيغ/هاله، إرفورت ودرسدن حيث ينوي أفراد الأمن ترك العمل طوال اليوم. ويتوقع أن يتضرر عشرات الآلاف من ركاب الرحلات الجوية اليوم جراء الإضراب.

ويأمل موظفو الأمن من الإضراب لمدة يوم واحد في تكثيف الضغوط، قبيل محادثات بشأن رفع الأجور مع رابطة تمثل أرباب العمل في 23 كانون ثان/ يناير. وحذر اتحاد المطارات "ايه دي في" من أن الإضراب بدا وكأنه "يشل" شبكة الطيران الألمانية بما يؤثر على ما لا يقل عن 220 ألف مسافر. وفي فرانكفورت وحدها، ألغت شركات الطيران 570 رحلة من بين 1200 رحلة وصول ومغادرة اليوم الثلاثاء، وفقاً لشركة فرابورت المشغلة للمطارات.

وألغت شركة الطيران الوطنية (لوفتهانزا) 400 رحلة من رحلاتها الـ 640 في فرانكفورت، وكذلك 100 رحلة من 630 من وإلى ميونيخ. ونبهت فرابورت الركاب إلى إعادة التفكير في خطط سفرهم.

ويطالب اتحاد فيردي النقابي برفع أجور أفراد الأمن في المطارات إلى 20 يورو (23 دولارا) في الساعة. وعرض أرباب العمل زيادات صغيرة فقط. وانتقد أرباب العمل الإضراب بوصفه غير معقول وأكدوا أنهم مستعدون للجولة الجديدة من المحادثات حول الأجور والتي من المقرر أن تبدأ في برلين الأسبوع المقبل.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)