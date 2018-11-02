 إلغاء صفقة سلاح مع السعودية يهدد وجود مدينة فولغاست الألمانية | أخبار | DW | 02.11.2018

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أخبار

إلغاء صفقة سلاح مع السعودية يهدد وجود مدينة فولغاست الألمانية

بعد مقتل خاشقي أعلنت برلين أنها لن تصدر تصاريح للمزيد من الأسلحة للسعودية خلال فترة التحقيقات. وتدرس الآن أيضا وقف تصدير ما تم التصريح به قبل الواقعة. رسالة سياسية للعالم "تحمل معها تهديدا لوجود مدينة ألمانية". ما القصة؟

Deutschland Lürssen Werft Küstenschutzboot für Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

قررت الحكومة الألمانية إيقاف ترخيص تصدير السلاح للسعودية طوال فترة التحقيق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وتدرس برلين حاليا أيضا إمكانية وقف تصدير الصفقات التي حصلت على تصريح قبل مقتل خاشقجي. وفي حال قررت برلين وقف التصدير، فإن ذلك سيضر بأكبر صفقة أسلحة معلنة مع السعودية. إنها صفقة تتضمن 35 زورقا (سفينة خفر سواحل)، سعر الواحد منها 20 مليون يورو، أي بإجمالي 700 مليون يورو.

مختارات

تدرس الحكومة الألمانية كيفية التعامل مع صادرات ألمانيا من الأسلحة إلى السعودية التي تم الموافقة عليها. فيما تستمر دول أوروبية من بينها إسبانيا في بيع السلاح للسعودية رغم انتقادات أحزاب المعارضة. (24.10.2018)

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بوقف صادرات السلاح للمملكة العربية السعودية لحين توضيح ظروف وفاة الناقد للنظام السعودي جمال خاشقجي. يأتي ذلك فيما تتواصل ردود الفعل الأوروبية بعد إعلان السعودية وفاة خاشقجي. (20.10.2018)

وتقوم على صناعة تلك السفن شركة "لورسن" الألمانية لصناعة السفن بمدينة فولغاست الساحلية، الواقعة في أقصى شمال شرق ألمانيا. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لم تسلم "لورسن" السعودية حتى الآن سوى 15 زورقاً. وانتهت الشركة من تصنيع الزورق السادس عشر والسابع عشر، اللذان أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتوريدهما في آذار/ مارس الماضي. وكان من المقرر في الأساس تسليم هذين الزورقين للسعودية في تشرين ثان/ نوفبر الجاري. كما بدأت الشركة بالفعل في تصنيع ثمانية زوارق أخرى للسعودية، وكلفت نحو 300 عامل للقيام بهذه المهمة.

وفي حال تم إيقاف هذه الصفقة، ستكون هذه ضربة كبيرة لفولغاست المطلة على بحر البلطيق شمالي ألمانيا، حيث تعتبر ترسانة شركة "لورسن" هناك أكبر شركة من حيث حجم الإنتاج والضرائب في المدينة البالغ عدد سكانها 12 ألف نسمة.  ومن المخطط إتمام الصفقة بحلول عام 2020 . وعن ذلك، قال عمدة المدينة غير المنتمي لحزب، شتيفان فايغلر: "في أحواض ترسانة بناء السفن يتحرك نبض فولغاست".

Deutschland Küstenschutzboot für Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

أحد زوارق خفر السواحل الذي صنعته شركة لورسن في فولغاست لصالح خفر السواحل السعودي

"تهديد وجودي لفولغاست"

وكان في فولفغاست ترسانة بناء سفن أخرى اسمها "بي + اس فيرفتن"، أفلست في عام 2012 وفقد بذلك ثلثا عدد العمال وظائفهم، حيث كان بالشركة 850 عاملا. ومعها فقدت المدينة مرة واحدة ألف شخص من سكانها، وارتفعت نسبة البطالة ونسبة المساكن والمباني الخالية، حسبما ذكر عمدة المدينة.

مدينة فولغاست كانت تأمل في تأمين مستقبلها من خلال ما تحصل عليه من شركة "لورسن" لصناعة السفن، والآن يخشى فايغلر من أن يؤدي وقف تصدير الصفقة للسعودية إلى انطفاء أنوار الترسانة وفقدان 300 من عمال بناء السفن وظائفهم وفقدان موردين آخرين لمصادر دخلهم. ويقول عمدة المدينة "الوضع بمثابة تهديد وجودي"، فالطلبيات القادمة للترسانة ستكون متاحة بداية من عام 2020.

P+S-Werften in Stralsund (picture-alliance/dpa)

شركة "بي+ اس" لبناء السفن في فولغاست أفلست عام 2012 وفقد ثلثا العمال بها وظائفهم. وهناك مخاوف على لورسن من هذا المصير.

ولذلك ينصح فايغل سياسي بلاده بالتمييز بشأن سفن خفر السواحل ويقول "فولغاست تبني زوارق دوريات لخفر السواحل ولا تبني مدمرات. إنها من الألومنيوم وقدرتها على السير تبلغ خمسة أيام فقط، وبها لا يمكن لأحد أن ينتصر في حرب". وتابع عمدة فولغاست: "إرسال إشارة سياسية في العالم وتهديد مدينة بالسقوط في الهاوية من خلالها، أمر لا يمكن أن يكون صوابا".

يذكر أن جمال خاشقي، الصحفي المنتقد للحكومة السعودية، قتل فور دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وتضاربت روايات الرياض بشأن مقتله. ورفضت أنقرة وعواصم غربية تلك الروايات وتطالب بتحقيق أكثر شفافية يكشف ملابسات الجريمة.

ص.ش/ع.خ ( د ب أ)

  • Saudi Arabien - Donald Trump zu Besuch in Riad (picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السلاح الأمريكي في الصدارة

    بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.

  • US Manöver im Baltikum Lettland (Reuters/I. Kalnins)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    3 مليار دولار في بداية عام 2018!

    واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.

  • Saudi-Arabien Besuch Theresa May in Riad (Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    أكبر مشتري للسلاح البريطاني

    العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة تايفون، لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    الزيارة التاريخية إلى روسيا

    شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في آواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.

  • Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer (Ralph Orlowski/Getty Images)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    مد وجزر

    يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب "انتهاك الرياض لحقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.

  • Saudi-Arabien Riad Besuch Emmanuel Macron (picture-äalliance/AA/Saudi Royal Council/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السعودية والسلاح الفرنسي

    زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند. وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات. وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات لوكليرك الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.


مختارات

أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في السعودية عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. (06.04.2018)  

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