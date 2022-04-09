 إلغاء زيارة للرئيس الألماني لكييف لعدم رغبة الجانب الأوكراني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إلغاء زيارة للرئيس الألماني لكييف لعدم رغبة الجانب الأوكراني

رفضت القيادة في كييف زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى أوكرانيا. وخلال زيارة لبولندا، أعلن شتاينماير أن زميله البولندي أندريه دودا اقترح السفر إلى كييف معه ومع رؤساء دول البلطيق، بيد أن الزيارة ألغيت.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة لبولندا (12/4/2022)

اعترف شتاينماير بأخطاء في السياسة الروسية خلال منصبه السابق كوزير للخارجية

أُلْغِيَتْ رحلة كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ينوي القيام بها إلى العاصمة الأوكرانية كييف لأنه على ما يبدو ليس موضع ترحيب من الجانب الأوكراني.

وخلال زيارته الحالية للعاصمة البولندية وارسو، قال شتاينماير اليوم الثلاثاء (12 أبريل/ نيسان 2022) إن الرئيس البولندي أندريه دودا اقترح في الأيام الماضية أن يتوجه كلاهما بصحبة رؤساء دول البلطيق: ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إلى كييف "من أجل وضع وإرسال إشارة قوية للتضامن الأوروبي المشترك مع أوكرانيا".

وأضاف شتاينماير: "كنت مستعدا لذلك، لكن يبدو- كما لاحظت- أن هذا الأمر ليس مرغوبا في كييف". وكانت صحيفة "بيلد" أول من أورد تقريرا عن إلغاء الزيارة.

واعترف شتاينماير الأسبوع الماضي بأخطاء فيما يخص السياسة الروسية خلال منصبه السابق كوزير للخارجية. وكان  شتاينماير وزيراً للخارجية مرتين في حقبة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل ، كان آخرهما من 2013 إلى 2017 ، وقبل ذلك كان رئيسًا لموظفي المستشار السابق غيرهارد شرودر. وخلال هذا الوقت، سعت ألمانيا إلى الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحافظت على علاقات وثيقة في قطاع الطاقة. كما دعم شتاينماير مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل، والذي انتقد بشدة بشكل خاص من قبل أوكرانيا .

مشاهدة الفيديو 02:35

ميركل تحذر موسكو من استخدام نورد ستريم 2 كسلاح سياسي

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أضاف شتاينماير: "من وجهة نظري ، هناك شيء واحد واضح: أنه من غير الممكن عودة العلاقات الطبيعية مع روسيا في عهد بوتين". وقال الرئيس  الألماني: "لقد أصبحت جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا مرئية للعالم". يجب توثيق هذه الجرائم وسيتعين محاسبة الجناة والمسؤولين عنها سياسيًا.

مختارات

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا رد فعل متحفظ حيال مطالبة وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك، بتوريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا. وكانت ألمانيا وردت حتى الآن إلى أوكرانيا صواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق آلية.

"لن نشارك في هذه اللعبة" تقول وزيرة خارجية ألمانيا عن قرار بوتين بدفع توريدات الغاز بالروبل، مؤكدة دعم ألمانيا للأوكرانيين "بحيث يمكنهم الدفاع عن أنفسهم"، ذاكرة أن نحو 10 مليون لاجئ أوكراني سيصلون الغرب "وسنؤويهم جميعا".

وكان السفير الأوكراني في ألمانيا أندري ميلنيك أعلن مطلع الأسبوع الجاري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أوكرانيا تنتظر زيارة المستشار أولاف شولتس أكثر من زيارة شتاينماير، لافتا إلى أن زيارة الرئيس الألماني ستكون ذات طابع رمزي وحسب "والأفضل أن يأتي المستشار أو أعضاء آخرون من الحكومة الألمانية ممن يتخذون قرارات ملموسة بشأن مزيد من الدعم الكبير لأوكرانيا".

وتطالب أوكرانيا ألمانيا بتوريد أسلحة ثقيلة مثل الدبابات وقطع المدفعية.

وكان شتاينماير ألمح يوم الجمعة الماضي إلى أنه يخطط لزيارة أوكرانيا وقال "بطبيعة الحال أفكر في متى يكون الوقت المناسب لزيارتي التالية في كييف". غير أن هذه الخطط لم تعد قائمة.

يأتي ذلك على الرغم من أن الكثير من كبار الساسة الغربيين قابلوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي في كييف؛ وهؤلاء هم زعماء بولندا وبريطانيا والنمسا والتشيك وسلوفينيا وسلوفاكيا بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين التي زارت كييف يوم الجمعة الماضي.

ع.أ.ج/ ص ش (د ب ا)

  • فرانك-فالتر شتاينماير (20/11/2017)

    رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    إعادة انتخاب شتاينماير لولاية ثانية بأغلبية كبيرة

    أعيد انتخاب الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير لشغل ولاية ثانية في منصب الرئيس الاتحادي بأغلبية كبيرة، إذ حصل على 1045 صوتا من إجمالي 1437 صوتا أي بنسبة تأييد قاربت 73%. وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في برلين (الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) أعلنت تأييدها لشتاينماير بالإضافة إلى حزبي التحالف المسيحي المعارض.

  • فرانك ـ فالتر شتاينماير

    رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    شخصية معروفة في المشهد السياسي الألماني

    شتاينماير ليس شخصية جديدة على المشهد السياسي الألماني، فقد كان لأكثر من 20 عاما لاعباً أساسيا فيها. وتقلد عدة مناصب كان آخرها منصب وزير الخارجية. وقبل ذلك تولى مناصب سياسة عدة، فقد كان وزير مكتب المستشارية في عهد المستشار الاشتراكي الديمقراطي غيرهارد شرودر. وتولى رئاسة كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان (البوندستاغ)، كما أنه ترشح لمنصب المستشارية لمنافسة ميركل، لكنه لم يفز بهذا المنصب.

  • فرانك ـ فالتر شتاينماير

    رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    انتخاب شتاينماير لمنصب الرئيس

    اُنتخب السياسي المخضرم فرانك ـ فالتر شتاينماير رئيساً لألمانيا في شباط/فبراير 2017. خلفا ليوأخيم غاوك. وقد رُشِح شتاينماير لهذا المنصب من قبل حزبه، الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي المسيحي، ورديفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

  • يواخيم غاوك

    رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    يواخيم غاوك (2012 -2017): القس والناشط السياسي

    يواخيم غاوك هو الرئيس الحادي عشر لجمهورية ألمانيا الاتحادية، كان قبل ذلك قساً إنجيلياً، وعمل كممثل للحكومة الألمانية في الكشف عن وثائق جهاز أمن الدولة "شتازي" في ألمانيا الشرقية السابقة. اختار المجمع الاتحادي الألماني في 18 مارس/ آذار 2012 الناشط السياسي المستقل يواخيم غاوك رئيساً لجمهورية ألمانيا الاتحادية بأغلبية كبيرة، ليخلف الرئيس كريستيان فولف في المنصب بعد أن استقال الأخير.

  • كريستيان فولف

    رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    كريستيان فولف (2010-2012): أصغر رئيس

    تم انتخاب فولف في 30 يونيو 2010 رئيسا لألمانيا بعد الاستقالة المفاجئة لهورست كولر، ليصبح بذلك أصغر رئيس لألمانيا الحديثة، إذ تولى المنصب وعمره 51 عاما. لكن صورة فولف بدأت تهتز بعد نشر تقرير صحفي حول حصوله على قروض ميسرة من رجال أعمال مقربين منه خلال فترة توليه رئاسة حكومة ساكسونيا السفلى. فاستقال من منصبه في فبراير 2012، ليصبح صاحب أقصر مدة رئاسة في ألمانيا، لكن المحكمة برأته بعد ذلك.

  • هورست كولر

    رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    هورست كولر (2004-2010): رجل الاقتصاد

    كان هورست كولر قبل توليه الرئاسة رئيسا لصندوق النقد الدولي وعضوا بالحزب المسيحي الديمقراطي. ويعد كولر أول رئيس ألماني يصل إلى الرئاسة بعيدا عن المؤسسة السياسية، لكنه تدخل بقوة في الشئون السياسية. قدم استقالته من منصبه بعد انتقادات حادة له بسبب تصريحات له في أفغانستان، ربط فيها بين مهمة القوات الألمانية في الخارج ومصالح ألمانيا الاقتصادية والعسكرية. ويعد أول رئيس ألماني يستقيل من هذا المنصب.

  • رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    يوهانس راو (1999-2004): صاحب شعار "التآخي بدلاًمن الانقسام"

    كان يوهانس راو يتولى على مدى عشرين عاما منصب رئيس وزراء ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا قبل توليه رئاسة ألمانيا، وراهن على شعار "التآخي بدلا من الانقسام" في إقناع الألمان بالتعاون مع الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا. وتوجه للإسرائيليين بكلمة بالألمانية في الكنيست يرجوهم مسامحة الألمان على ما فعلوه باليهود. وبعيدا عن السياسة، عرف بحبه لسرد القصص الغريبة والمواقف الفكاهية. توفي عام 2006 عن 74 عاما.

  • رومان هيرتسوغ

    رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    رومان هيرتسوغ (1994-1999):الخطيب الصريح

    عرف رومان هيرتسوغ، الذي كان يترأس المحكمة الدستورية العليا، بخطاباته ذات اللّهجة الصريحة والمؤثرة، فمازال خطابه "التاريخي" الذي ألقاه في برلين عام 1997 ماثلا في أذهان الكثير من الألمان، وهي الكلمة التي أراد بها هيرتسوغ تحفيز شعبه. كما كان هيرتسوغ من ضمن من أدركوا مبكرا على صعيد السياسية الخارجية ضرورة "الحوار بين الثقافات".

  • ريتشارد فون فايتسكر

    رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    ريتشارد فون فايتسكر (1984-1994): ضمير الأمة

    عرف ريتشارد فون فايتسكر، الذي كان ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي ويشغل منصب عمدة برلين، بقدرته على التأثير على المناخ السياسي في ألمانيا من خلال خطبه السياسية بشكل لم يسبقه إليه أي رئيس. وكان يوصف بأنه بمثابة "ضمير الأمة"، وظل يذكر الألمان بذنبهم التاريخي، كما كان دائم الانتقاد لظهور الحركات اليمينية المتطرفة. وحث مواطنيه عقب إعادة توحدي البلاد على أن يتعلموا تقاسم ما يمتلكونه مع بعضهم البعض.

  • كارل كارستنس

    رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    كارل كارستنس (1979-1984): الرئيس المتجول

    عرف كارل كارستنس بولعه الشديد بالتجول كما عرف بتمسكه بالتقاليد ودفاعه عن الفضيلة. وعلى الصعيد السياسي، واجه كارستنس، الذي كان ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، معارضة كبيرة من قبل الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والليبرالي وذلك نظرا لأنّه كان عضوا سابقا في حزب العمل القومي الاشتراكي الألماني، أو ما يعرف بالحزب النازي. توفي كارستنس عام 1992 في مدينة بون عن سن يناهز 78 عاما.

  • فالتر شيل

    رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    فالتر شيل (1974-1979): رجل المرح والمواقف السياسية

    كان فالتر شيل ثاني رئيس ينتمي للحزب الديمقراطي الحر (الحزب الليبرالي). عرف عنه أنه كان يميل للفكاهة والمرح، لم ير غضاضة في الظهور وهو يغني في أحد البرامج التلفزيونية قبل توليه الرئاسة. لكنه اتصف في الوقت نفسه بالحزم وبحدة لهجة انتقاداته تجاه المتعاطفين مع الإرهابيين ومساعديهم خلال فترة "الخريف الألماني". وفشل شيل في الحصول على فترة رئاسية ثانية لتغير موازين الأغلبية السياسية في البلاد.

  • غوستاف هاينيمان

    رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    غوستاف هاينيمان (1969-1974): مهندس الأسس الديمقراطية

    كان غوستاف هاينيمان أول رئيس لألمانيا ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي، كان يشغل منصب وزير العدل، وساعده الحزب الليبرالي في الحصول على الأغلبية الكافية لتولي الرئاسة، تمهيدا لتشكيل حكومة ائتلافية من الاشتراكيين والليبراليين. عرف هاينيمان بالعمل من أجل السلام وبجهوده المكثفة لتوطيد دعائم الديمقراطية. تخلى عام 1974 عن إعادة ترشيح نفسه لمنصب الرئيس ثم توفي بعدها بعامين في السادسة والسبعين من عمره.

  • هاينريش لوبكه

    رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    هاينريش لوبكه (1959-1969): الرجل العنيد

    تولّى هاينريش لوبكه رئاسة ألمانيا لفترتين متتاليتين من عام 1959 حتى عام 1969، وكان عضوا في الحزب المسيحي الديمقراطي كما تولى منصب وزير الزراعة. وصف لوبكه بأنه رجل عنيد وشديد الحرص على التزاماته، وساهم في إخراج ألمانيا شيئا فشيئا من عزلتها وأقام علاقات طيبة مع عدد من دول العالم الثالث، خاصة في إفريقيا، من خلال زياراته المتعددة والكثيرة لها. وفي عام 1972 توفي لوبكه في بون عن عمر يناهز 78 عاما.

  • تيودور هويس

    رؤساء ألمانيا ـ من تيودور هويس إلى شتاينماير

    تيودور هويس (1949-1959): أول رئيس لألمانيا الاتحادية

    كان أول رئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادي عقب تأسيسها عام 1949 واستمر في المنصب لـ 10 سنوات. ووضع لمساته على كثير من أسس الدستور الألماني. ساهم هويس، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، في تحسين صورة الألمان في الخارج عقب الحرب العالمية الثانية، فحظي بشعبية كبيرة داخليا، حيث أعيد انتخابه رئيسا للبلاد عام 1954 بنسبة 88.2 بالمائة من أصوات المجمع الانتخابي الاتحادي. توفي عام 1963 عن عمر يناهز ثمانين عاما.

    الكاتب: سمر كرم/زمن البدري


مواضيع ذات صلة

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy is seen on a screen as he participates remotely in a global event titled 'Stand Up For Ukraine' along with European Commission President Ursula von der Leyen and Polish President Andrzej Duda, at the Palace on the Isle in Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland, April 9, 2022. REUTERS/Kacper Pempel

أوكرانيا.. تعهدات بمساعدات بالمليارات وجونسون يزور كييف 09.04.2022

تعهد مانحون بينهم المفوضية الأوروبية والحكومة الكندية بتقديم مساعدات بـ10 مليارات دولار لدعم أوكرانيا، كما كشف رئيس الوزراء البريطاني جونسون عن حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا خلال زيارته إلى كييف.

Ukrainische Soldaten stehen in Schützengräben nördlich der Hauptstadt. Nach neuen Friedensgesprächen mit der Ukraine hat Russland zugesagt, seine Kampfhandlungen an der nördlichen Front bei Kiew und Tschernihiw deutlich zurückzufahren. +++ dpa-Bildfunk +++

زيلينسكي: أوكرانيا "لن تنخدع" بعد انسحاب روسيا من محيط كييف 30.03.2022

تترقب أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشك "خفض الأنشطة العسكرية" في محيط كييف، وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو "يمكننا القول إنّ الإشارات التي نسمعها في المفاوضات إيجابية، لكنّها لا تنسينا الانفجارات أو القذائف الروسية".

GOMEL REGION, BELARUS - FEBRUARY 28, 2022: Russian State Duma member Leonid Slutsky L front, Russias Deputy Minister of Foreign Affairs Andrei Rudenko 2nd L, Ukrainian Parliament member Davyd Arakhamia R, Ukraines Defence Minister Oleksiy Reznikov 2nd R and Ukraines Deputy Prime Minister Mykola Tochytskyi 3rd R attend Russian-Ukrainian talks. On 27 February, an agreement was reached with the Ukrainian side about talks in the Gomel Region of Belarus in connection with the Russian military operation in Ukraine. Early on 24 February, Russia s President Putin announced his decision to launch a special military operation after considering requests from the leaders of the Donetsk People s Republic and Lugansk People s Republic. Alexa PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS125BC7

عشية محادثات إسطنبول.. شكوك في استعداد بوتين لوقف الحرب 28.03.2022

تستعد أوكرانيا وروسيا لعقد أول جولة محادثات سلام مباشرة منذ أكثر من أسبوعين، لكن مسؤولا أمريكيا قال إن الرئيس بوتين لا يبدو مستعدا لتقديم تنازلات لوقف الحرب. ومن المخطط أن يعقد الوفدان الثلاثاء اجتماعًا في إسطنبول.