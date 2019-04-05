إلغاء ثلاث رحلات في مطار فرانكفورت بسبب تهديد قنبلة

أعلن المتحدث باسم الشرطة الاتحادية في ألمانيا، رضا أحمري، إلغاء ثلاث رحلات جوية في مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية والأوروبية، بسبب تهديد بوجود قنبلة مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح أحمري أن خطاب التهديد وصل مباشرة إلى الشرطة الاتحادية، ولفت إلى عدم وجود أي إشارات تدل على مؤلف أو مؤلفي الخطاب حتى مساء الاثنين (22 أبريل/ نيسان 2019). لكنه قال إن التحقيقات لا تزال جارية.

وتابع المتحدث باسم الشرطة الاتحادية بالقول إن التهديد وصل أول أمس السبت عبر صيغة اتصال إلكترونية وورد في الخطاب تهديد بشن هجوم بمتفجرات على ثلاث رحلات لشركة "لوفتهانزا" إلى باريس وروما ومانشستر. وكان من المنتظر تسيير هذه الرحلات الثلاث بعد ظهر السبت.

وحسب تصريحات الشرطة الاتحادية، فقد تم أخذ الخطاب على محمل الجد وقررت الشرطة بالتشاور مع الخطوط الألمانية إلغاء الرحلات، وقال أحمري إنه تم تفتيش الطائرات والأمتعة والركاب، وأشار إلى عدم العثور على أي شيء مثير للشبهة.

ولم يتم الإعلان عن الواقعة سوى اليوم.

ي.أ/ ع.ج.م (د ب أ)