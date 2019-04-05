 إلغاء ثلاث رحلات في مطار فرانكفورت بسبب تهديد قنبلة | عالم المنوعات | DW | 22.04.2019

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منوعات

إلغاء ثلاث رحلات في مطار فرانكفورت بسبب تهديد قنبلة

قررت الشرطة الاتحادية الألمانية أخذ تهديد ورد إليها السبت الماضي على محمل الجد وألغت ثلاث رحلات للخطوط الجوية الألمانية من مطار فرانكفورت. وكان التهديد يشير إلى وضع قنبلة على الرحلات الملغاة.

Reisemythen Flugzeug Flughafen Start (picture alliance/dpa/B. Roessle)

أعلن المتحدث باسم الشرطة الاتحادية في ألمانيا، رضا أحمري، إلغاء ثلاث رحلات جوية في مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية والأوروبية، بسبب تهديد بوجود قنبلة مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح أحمري أن خطاب التهديد وصل مباشرة إلى الشرطة الاتحادية، ولفت إلى عدم وجود أي إشارات تدل على مؤلف أو مؤلفي الخطاب حتى مساء الاثنين (22 أبريل/ نيسان 2019). لكنه قال إن التحقيقات لا تزال جارية.

مختارات

بعد توقف حركة القطارات في ولاية شمال الراين فيستفاليا بسبب إعصار "إبرهارد"، عادت القطارات إلى الحركة من جديد في بعض الخطوط. الإعصار تسبب في إلغاء رحلات جوية في عدة مطارات أبرزها مطار فرانكفورت. (10.03.2019)

رغم وجود إشارة إيجابية لدى التفتيش على متفجرات، سمحت إحدى المساعدات بمطار فرانكفورت لأسرة فرنسية بدخول الحيز الأمني في الصالة 1، ما دفع بالشرطة إلى إخلاء أجزاء منها وتوقف العمل بها. لكن الآن عادت الصالة للعمل من جديد. (07.08.2018)

أعلنت الشرطة الاتحادية عن إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت بسبب عملية أمنية أدت إلى إلغاء حوالي مائتي رحلة جوية وتعطيل عشرات أخرى. يذكر أنه كان تم إخلاء صالة مطار ميونخ في حادث مماثل في شهر تموز/ يوليو بعد خلل في نظام التفتيش. (07.08.2018)

وتابع المتحدث باسم الشرطة الاتحادية بالقول إن التهديد وصل أول أمس السبت عبر صيغة اتصال إلكترونية وورد في الخطاب تهديد بشن هجوم بمتفجرات على ثلاث رحلات لشركة "لوفتهانزا" إلى باريس وروما ومانشستر. وكان من المنتظر تسيير هذه الرحلات الثلاث بعد ظهر السبت.

وحسب تصريحات الشرطة الاتحادية، فقد تم أخذ الخطاب على محمل الجد وقررت الشرطة بالتشاور مع الخطوط الألمانية إلغاء الرحلات، وقال أحمري إنه تم تفتيش الطائرات والأمتعة والركاب، وأشار إلى عدم العثور على أي شيء مثير للشبهة.

ولم يتم الإعلان عن الواقعة سوى اليوم.

ي.أ/ ع.ج.م (د ب أ)

  • Istanbul Airport Luftaufnahme (IGA )

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    حلقة وصل مهمة

    بات لمدينة إسطنبول التركية الآن مطار ثالث، إذ لم يكن بالإمكان توسيع مطار أتاتورك الدولي المكتظ الذي كان الأكبر حتى افتتاح المطار الجديد والأكثر أهمية وذلك بسبب موقعه في المدينة. لهذا السبب تم بناء المطار الجديد على منطقة "الحقل الأخضر" على مشارف المدينة. ويُتوقع أن يصبح حلقة وصل محورية لحركة الطيران بين أوروبا وآسيا.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/Handout Presidential Press Office/K. Ozer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    افتتاح تدريجي

    ومن أجل هذا "الانتقال الكبير " تم تعليق حركة الملاحة الجوية في المطارين لمدة 12 ساعة من الساعة الثانية صباح أمس السبت، كما أُغلقت ثلاثة طرق سريعة رئيسية أمام حركة المرور. في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، افتتح الرئيس التركي أردوغان بشكل رسمي مطار إسطنبول. وستدخل منشآت المطار الضخم بشكل تدريجي على عدة مراحل، ليكون الأكبر في العالم عند اكتمال جميع مراحله في الفترة القادمة.

  • Türkei | Istanbul Airport (DW/B. Güven)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    آخر طائرة

    خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع انتقلت الخطوط الجوية التركية إلى مركزها الجديد. وبدأت هذه الخطوة ليلة الجمعة الساعة الثالثة صباحاً، وغادرت آخر طائرة ركاب مطار أتاتورك في إسطنبول السبت، في حين نقلت قوافل شاحنات آلاف الأطنان من المعدات عبر المدينة إلى المطار الجديد العملاق الذي تعتزم تركيا جعله الأكبر في العالم.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/M. Sezer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    مهمة عملاقة

    وتم نقل حوالي 47300 طن من المعدات الثقيلة، بما في ذلك مركبات سحب الطائرات، التي يبلغ وزن كل منها 44 طناً. وفقاً للخطوط الجوية التركية، فإن حجم المعدات الكلي يصل إلى حمولة 5000 شاحنة بمشاركة نحو 1800 عامل. ووصف مسؤولون وصحافيون أتراك عملية نقل المعدات بين المطارين بأنها "أكبر عملية نقل بتاريخ الطيران المدني".

  • Türkei, Istanbul: Umzug des Flughafens (picture-alliance/M. Mainka)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    وداع المطار القديم

    وحدها الخطوط الجوية التركية نقلت 280 طائرة، 151 أقلعت من مطار أتاتورك وحلقت باتجاه المطار الجديد، فيما تم تحويل مسار 129 طائرة أخرى قادمة من رحلات من داخل تركيا وخارجها للهبوط في مطار إسطنبول. أما المطار الثالث مطار صبيحة كوكجن على الجانب الآسيوي من المدينة فبقي قيد العمل.

  • Türkei Eröffnung Flughafen Istanbul (Reuters/M. Sezer)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    مشروع عملاق على "المرج الأخضر"

    وفقًا للرابطة الدولية للمطارات فإن مطار إسطنبول الجديد هو أول مطار عملاق يتم بناؤه على مشارف مدينة منذ حوالي 20 عاماً. وكان آخر مشروع من نوعه في أوروبا هو مطار "إلفثيريوس فينيزيلوس" في العاصمة اليونانية أثينا، الذي بدأ تشغيله في مارس/ آذار 2001، وقبل ذلك مطار "فرانز يوزيف شتراوس" في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تقلع وتهبط الطائرات منذ مايو/ أيار 1992.

  • Türkei Istanbl neuer Flughafen Protest gegen Arbeitsbedingungen (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    احتجاجات على ظروف العمل

    على الرغم من أن المشروع تم تنفيذه في المدة المخطط لها، إلا أن ذلك الأمر لم يُنفذ بسهولة، فمثلاً تسببت ظروف العمل في موقع البناء في اندلاع الاحتجاجات بعد ارتفاع معدل الوفيات بين العاملين أثناء تشييده. تم انتقاد اختبار موقع المطار أيضاً لأنه غالباً ما يكون عاصفاً وضبابياً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعطل حركة النقل الجوي طريق هجرة الطيور المهم بين قارتي أوروبا وآسيا.

  • Türkei Flughafen Istanbul Yeni Havalimani (Getty Images/C. McGrath)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    معلم معماري

    مطار إسطنبول هو مشروع اقتصادي جريء لا يُحكم على نجاحه إلا بعد عقد من الزمن. كما أن مشروع المطار يرتبط إلى حدٍ ما بصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي احتفل بالفعل بالافتتاح الرسمي بعرض رائع. كما تم أخذ هذه الأهمية في الاعتبار من قبل المهندسين المعماريين، ما انعكس في طريقة تشييده، كما يظهر تصميم برج المراقبة هنا.

  • Türkei Istanbul neuer Flughafen (picture-alliance/abaca/Depo Photos/T. Adanali)

    تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

    خطة طموحة

    من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين عبر المطار نحو 90 مليون مسافر سنوياً، وقد يرتفع العدد إلى مائتي مليون بحلول عام 2028 ، حينها سيكون المطار الذي بلغت تكلفته نحو 10.5 مليار يورو قد بلغت سعته التشغيلية 500 طائرة، بواقع 2000 إقلاع وهبوط. وللمقارنة فإن مطار أتلاتنا في الولايات المتحدة هو أكبر مطار بنحو 104 مليون مسافر سنوياً.


مختارات

تركيا.. "الانتقال الكبير" نحو مطار إسطنبول العملاق

شهدت مدينة إسطنبول التركية عملية انتقال ضخمة من مطار أتاتورك إلى مطار المدينة الجديد، على مدار يومين نُقلت أكثر من 280 طائرة وأكثر من 47300 طن من المعدات بمشاركة آلاف العاملين. (07.04.2019)  

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