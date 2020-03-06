 إلغاء المعارض بسبب كورونا: من يتحمل التكاليف؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.03.2020

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سياسة واقتصاد

إلغاء المعارض بسبب كورونا: من يتحمل التكاليف؟

أكان ذلك في برلين وباريس أو لايبزغ وجنيف أو مدن أخرى ـ في كل مكان يتم إلغاء المعارض الدولية والمحلية، والمسؤول هو فيروس كورونا. لكن من يتحمل التكاليف الباهظة عند الإلغاء؟

Deutschland Berlin Aufbau ITB trotz Coronavirus (Getty Images/S. Gallup)

المعارض أمكنة ممتازة للاجتماعات، وهي أيضا أماكن لقاء بالنسبة لحاملي الفيروسات. فالزوار من العديد من المواقع يجتمعون هناك للتواصل والدردشة وللتوقيع على عقود. ويتم الكثير من خلال المصافحة باليد وتبادل القبلات والتحية باليد عدة مرات في اليوم الواحد. ولا عجب أن يتم إلغاء مئات المعارض عالميا بغية عدم تعريض الزوار والعارضين لخطر فيروس كورونا الذي بات معروفا للجميع.

البداية قدمها أكبر معرض لوسائل الاتصال في برشلونة ثم لحقت به معارض السفر والسياحة مثل "معرض السياحة الدولي في برلين"، ومعارض السيارات مثل "معرض السيارات في جنيف" ومعارض للكتب في بولونيا وباريس ثم لايبزغ وغيرها. وفي بداية مارس وصل عدد المعارض التي أُلغيت في مختلف أنحاء العالم إلى نحو 400 معرض. أما معرض هانوفر فسيتم تأجيله فقط. فعوض الموعد الأصلي في نهاية أبريل سيلتئم المعرض في منتصف يوليو، كما أعلن المنظمون الأربعاء.

اكثر من 400 مليون مشترك

وفي أوروبا يصل عدد المعارض الملغية إلى أكثر من مائة. والإجراءات مشددة بوجه خاص في سويسرا حيث ألغت السلطات التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص. وغالبية الإلغاءات كانت حتى الآن في آسيا، وكذلك في المانيا التي تحتل المرتبة الثانية كموقع للمؤتمرات والمعارض بنحو 410 ملايين مشارك بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ويرتبط الأمر في الغالب بأعداد كبيرة وكثير من المال. وإلغاء معرض وسائل الاتصالات في برشلونة كلف 500 مليون يورو من العائدات المتوقعة. وكان يُتوقع هذا العام استقبال 280.000 زائر لمعرض كتاب لايبزغ الذي يشارك فيه 2500 عارض. وفي 2019 تم إبرام صفقات بحجم سبعة مليارات يورو في معرض السياحة الدولي في برلين الذي ألغي هذا العام.

يُقام معرض لايبزغ للكتاب كل سنة بمشاركة نحو 2500 عارض

جانب من معرض لايبزغ السنوي للكتاب في ألمانيا

خسائر كبيرة للمنظمين والشركات

ماذا يحصل مع منظمي المعارض وشركات السيارات الكبرى ومنتجي النبيذ ودور النشر التي حجزت أجنحة لها في المعارض؟ من يتحمل التكاليف؟ ومن يعوض خسائر منظمي المعارض الذين يجهزون الأروقة والعاملين والتنظيم؟

الأجوبة الأولى تأتي من منظمي المعارض أصحاب الخدمات الذين يبنون الأجنحة للعارضين. "في حال إلغاء أي معرض، فإن ذلك يتسبب في ثغرة كبيرة في طلبات الشركات". وحسب تقرير أولي فإن الخسارة التي تحصل بسبب الإلغاءات إلى حد الان تصل إلى 426 مليون يورو. والكثير من الشركات تقف الآن أمام مسألة كيف بإمكانها تجاوز الشهور المقبلة.

ونجا العارضون في معرض الكتاب في لايبزغ من دفع تكاليف الجناح، إذ أعلن نادي دور النشر الألمانية إعادة دفع تكاليف الأجنحة بعد إلغاء المعرض رسميا. وهذا ينطبق في العادة على معارض أخرى، كما تفيد لجنة معارض الاقتصاد الألماني. لكن لا أحد يقوم بتعويض خسارات منظمي المعارض.

 

والوضع يبقى محرجا بالنسبة إلى العارضين الذين حجزوا الفندق أو تذكرة الطائرة أو القطار. فهذه التكاليف لا تُعوض. ومن الصعب تقييم الخسارات التي تتحملها المدن التي تستضيف المعارض. ويوجد في المانيا وحدها 185 معرضا متخصصا.

البطولة الأوروبية لكرة القدم والألعاب الأولمبية

ثم هناك التظاهرات الكبرى مثل البطولة الأوروبية لكرة القدم الصيف المقبل والألعاب الأولمبية في يوليو/ تموز في طوكيو. فماذا سيحصل إذا ما استمر فيروس كورونا في الانتشار؟ فغالبية المدارس مغلقة لحد الآن لمدة شهر في اليابان بسبب الفيروس. وحدد المنظمون قبل أسابيع  تكاليف الألعاب بنحو 12.4 مليار دولار. فقط لحقوق البث التلفزي لأوروبا دفعت شركة ديسكوفري 1.4 مليار دولار وهي لا تخشى انعكاسات سلبية على حصتها المالية، لأنها أبرمت عقود تأمين.

أندرياس كوستيك ـ بوتي/ م.أ.م

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


 

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