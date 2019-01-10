إلغاء أكثر من 600 رحلة بعد إضراب عمال أمن في مطارات ألمانية

أكدت نقابة "فيردي"، أكبر نقابة عمالية تمثل مصالح العاملين في مجال الخدمات العامة، اليوم الخميس(10 كانون ثان/يناير 2019) بدء إضراب مخطط له لأطقم الأمن الخاص في مطارات دوسلدورف وكولونيا ـ وبون وشتوتغارت. وأعلن اتحاد المطارات الألماني الأربعاء أن الإضراب سوف يؤثر على نحو 111 ألف مسافر. وأعرب الاتحاد عن ذعره تجاه الإجراء الذي تتخذه نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا في التعامل مع خلاف بشأن زيادة الأجور بالنسبة لأطقم الأمن في المطارات.

وقال رئيس الاتحاد رالف بايزل إن الإضراب لمدة يوم كامل يعد إجراء "مبالغا فيه ومتهورا وغير مسؤول"، موضحا أنه سينجم عنه أضرار بالغة ليس فقط بالنسبة للمطارات، التي ليست طرفا شريكا في المفاوضات في هذا الخلاف، ولكن "لصورة ألمانيا" أيضا. وسوف يتضرر من هذا الإضراب نحو 58600 مسافر في مدينة دوسلدورف وحدها، بحسب بيانات المطار هناك.

يذكر أن نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا دعت في وقت سابق أمس إلى تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة في المطارات الثلاثة الخميس. وذكرت النقابة أنه من المتوقع حدوث اضطراب كبير في حركة الطيران جراء هذا الإضراب، موضحة أن الإضرابات الجديدة تأتي على خلفية غياب رد فعل الاتحاد الألماني لشركات السلامة الجوية على الإضراب التحذيري الأخير الذي تم تنظيمه مطلع هذا الأسبوع في مطاري تيغل وشونفيلد ببرلين.

وباءت مفاوضات الأجور بين النقابة والاتحاد بالفشل، ما دفع النقابة للدعوة إلى إضرابات تحذيرية على خلفية خلاف حول أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية. وتطالب النقابة بزيادة رواتب العاملين في الأطقم الأمنية إلى 20 يورو في الساعة كحد أدنى.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)