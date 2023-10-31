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إكس

يعد موقع إكس/ X أي تويتر سابقا أحد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي إذ يقدم خدمة نشر الآراء لمستخدميه بحدود 140 حرفا. ويستخدم إكس حاليا مشاهير وسياسيين للتعبير عن آرائهم وتمرير سياساتهم عن طريق ما يسمى "التغريدات".

يعود تاريخ إكس الذي بدأ تحت اسم تويتر إلى أوائل عام 2006 كمشروع تطوير بحثي أجرته شركة أوديو الأميركية في سان فرانسيسكو. ويبلغ عدد مستخدميه مليارات البشر حول العالم. ونظرا لا نتشاره الواسع وقوة نفوذه، فإنه يتعرض للحجب في دول عديدة بشكل متكرر.

باكستان تجدد تحذيرها بترحيل المهاجرين غير النظاميين الأفعان 31.10.2023

كثفت السلطات الباكستانية جهودها لطرد المهاجرين غير النظاميين، من بينهم لاجئون أفغان، فروا من سيطرة حركة طالبان على السلطة. وأمهلت الحكومة الباكستانية الأفغان فرصة حتى نهاية أكتوبر لمغادرة البلاد، طواعية، قبل إجراء عمليات ترحيل أو اعتقالات.

ضواحي خاركيف المهدمة في مواجهة فصل الشتاء القارس البرودة 31.10.2023

أعمال إعادة إعمار بسيطة في خاركيف وضواحيها استعدادا لثاني فصل شتاء منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ضاحية ساتيفكا تعاني لانها في سلم أولويات متأخر من المدينة بسبب تضرر مبانيها بشدة.

استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على غزة يضاعف معاناة السكان 31.10.2023

قال الجيش الاسرائيلي إن جنوده يخوضون" قتالا ضاريا يدا بيد" في غزة مع تقدم قواته في الهجوم البري الذي يستهدف حركة حماس. وتتزايد الدعوات الأممية إلى هدنة إنسانية بسبب الأوضاع المأساوية للسكان المدنيين.

فيفا: السعودية الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب لاستضافة مونديال 2034

فيفا: السعودية الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب لاستضافة مونديال 2034 31.10.2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الاتحاد السعودي للعبة هو الوحيد الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد. فيما تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هذه النسخة من المونديال ستكون أسوأ من نسخة قطر.
الجيش الإسرائيلي يخوض معارك ضارية في غزة ويتوعد بالاهتمام بحزب الله بعد حماس

الجيش الإسرائيلي يخوض "معارك ضارية" في غزة ويتوعد بالاهتمام بحزب الله بعد حماس 31.10.2023

قال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض معارك ضارية مع مقاتلي حماس في قطاع غزة، حيث وسعت إسرائيل من عملياتها العسكرية ضد الحركة، فيما قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن بلاده ستطبق "الدروس المستفادة" على مقاتلي حزب الله لاحقا.
السودان الآن: استيلاء الدعم السريع على نيالا – هل يسعى حميدتي لنموذج شرق ليبيا؟

السودان الآن: استيلاء الدعم السريع على نيالا – هل يسعى حميدتي لنموذج شرق ليبيا؟ 31.10.2023

الأسبوع الماضي استولت قوات الدعم السريع على مقر الفرقة 16 مشاة في نيالا، وبعدها أعلنت استيلاءها على المدينة نفسها، فهل يمكن أن تحول غرب السودان إلى قاعدة لتواجدها، على غرار قوات شرق ليبيا؟
ما تداعيات حرب إسرائيل وحماس على اقتصاد ألمانيا؟

ما تداعيات حرب إسرائيل وحماس على اقتصاد ألمانيا؟ 31.10.2023

يعد الشرق الأوسط ذا أهمية متنامية للشركات والاقتصاد الألماني، فما تداعيات الصراع بين حماس وإسرائيل على الاقتصاد الألماني؟
منظمة الصحة تحذر من كارثة وشيكة في الصحة العامة في قطاع غزة

منظمة الصحة تحذر من "كارثة وشيكة في الصحة العامة" في قطاع غزة 31.10.2023

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن قطاع غزة يواجه "كارثة وشيكة في الصحة العامة" وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي. ويونيسف تحذر من خطر ارتفاع الوفيات بين الرضع.

مئوية تركيا.. ماذا بقي من جمهورية أتاتورك؟

مئوية تركيا.. ماذا بقي من جمهورية أتاتورك؟ 31.10.2023

بعد مائة عام من عمر الجمهورية التركية وعقدين من حكم رجب طيب أردوغان، ماذا بقي من إرث مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك وجمهوريته العلمانية؟ إلى أين تسير تركيا؟ هل يؤسس أردوغان للجمهورية الثانية على أسس إسلامية؟
مئوية تركيا.. ماذا بقي من جمهورية أتاتورك؟

مئوية تركيا.. ماذا بقي من جمهورية أتاتورك؟ 31.10.2023

بعد مائة عام من عمر الجمهورية التركية وعقدين من حكم رجب طيب أردوغان، ماذا بقي من إرث مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك وجمهوريته العلمانية؟ إلى أين تسير تركيا؟ هل يؤسس أردوغان للجمهورية الثانية على أسس إسلامية؟
تقرير: نوير لن يعود قريبا إلى المنتخب الألماني بعد غياب طويل

تقرير: نوير لن يعود قريبا إلى المنتخب الألماني بعد غياب طويل 31.10.2023

مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، لن يشارك في المباراتين القادمتين للمنتخب الألماني بعد عودته من غياب طويل بسبب اصابته. ويتطلع نوير بلا شك إلى لعب دور الحارس الأساسي للمنتخب من جديد في كأس الأمم الأوروبية.
الشرطة الفرنسية فتحت النار على سيدة محجبة أطلقت تهديدات

الشرطة الفرنسية فتحت النار على سيدة "محجبة" أطلقت "تهديدات" 31.10.2023

قالت الشرطة الفرنسية إنها أطلقت النار على امرأة في محطة للقطارات في باريس بعد توجيهها "تهديدات" ورفضها الامتثال لأوامر الشرطة. المرأة "المحجبة" كانت تصيح "الله أكبر" و"ستموتون جميعا". السلطات باشرت تحقيقين متوازيين.
أطباء يحذرون.. النظام النباتي ضار بالرضع والأطفال!

أطباء يحذرون.. النظام النباتي ضار بالرضع والأطفال! 31.10.2023

أطلق أطباء في ألمانيا تحذيراً للآباء بضرورة اتباع نظام غذائي متكامل للرضع والأطفال الصغار. فما هي أضرار النظام النباتي على هؤلاء؟ ومما يتكون النظام الغذاء الصحي الذي يساعد على نموهم؟
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر 31.10.2023

دوت صفارات الإنذار في منطقة مدينة إيلات على البحر الأحمر وقال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط "هدفا جويا"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك أي تهديد أو خطر على المدنيين". فيما أعلن الحوثيون في اليمن أنهم أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل.
مجلة الصحة: صحة المرأة

مجلة الصحة: صحة المرأة 31.10.2023

تعاني النساء من سلبيات في مجال الطب لأن التشخيص والأدوية والعلاجات لا تزال تخضع للأبحاث في المقام الأول على الرجال. هذا هو محور هذا العدد من مجلة "صحتك بين يديك"، والذي نتطرق فيه أيضا لسرطان الثدي وسلس البول والخصوبة.
سرطان الثدي: الاخطار والعوامل الوراثية

سرطان الثدي: الاخطار والعوامل الوراثية 31.10.2023

يعتبر سرطان الثدي الوراثي نتيجة خلل يؤثر على جينات الـ BRCA1 أو جينات الـ BRCA2. كيف تحدد النساء المخاطر التي يتعرضن لها، وهل يجب دائمًا إزالة أنسجة الثدي أو استئصال الثدي كإجراء وقائي؟
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