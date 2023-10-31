يعد موقع إكس/ X أي تويتر سابقا أحد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي إذ يقدم خدمة نشر الآراء لمستخدميه بحدود 140 حرفا. ويستخدم إكس حاليا مشاهير وسياسيين للتعبير عن آرائهم وتمرير سياساتهم عن طريق ما يسمى "التغريدات".

يعود تاريخ إكس الذي بدأ تحت اسم تويتر إلى أوائل عام 2006 كمشروع تطوير بحثي أجرته شركة أوديو الأميركية في سان فرانسيسكو. ويبلغ عدد مستخدميه مليارات البشر حول العالم. ونظرا لا نتشاره الواسع وقوة نفوذه، فإنه يتعرض للحجب في دول عديدة بشكل متكرر.