يعد موقع إكس/ X أي تويتر سابقا أحد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي إذ يقدم خدمة نشر الآراء لمستخدميه بحدود 140 حرفا. ويستخدم إكس حاليا مشاهير وسياسيين للتعبير عن آرائهم وتمرير سياساتهم عن طريق ما يسمى "التغريدات".
يعود تاريخ إكس الذي بدأ تحت اسم تويتر إلى أوائل عام 2006 كمشروع تطوير بحثي أجرته شركة أوديو الأميركية في سان فرانسيسكو. ويبلغ عدد مستخدميه مليارات البشر حول العالم. ونظرا لا نتشاره الواسع وقوة نفوذه، فإنه يتعرض للحجب في دول عديدة بشكل متكرر.
كثفت السلطات الباكستانية جهودها لطرد المهاجرين غير النظاميين، من بينهم لاجئون أفغان، فروا من سيطرة حركة طالبان على السلطة. وأمهلت الحكومة الباكستانية الأفغان فرصة حتى نهاية أكتوبر لمغادرة البلاد، طواعية، قبل إجراء عمليات ترحيل أو اعتقالات.
قال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض معارك ضارية مع مقاتلي حماس في قطاع غزة، حيث وسعت إسرائيل من عملياتها العسكرية ضد الحركة، فيما قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن بلاده ستطبق "الدروس المستفادة" على مقاتلي حزب الله لاحقا.