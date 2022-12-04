 إقالة مدرب منتخب إسبانيا بعد الخروج المبكر من مونديال قطر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.12.2022

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رياضة

إقالة مدرب منتخب إسبانيا بعد الخروج المبكر من مونديال قطر

بعد خسارة منتخب إسبانيا أمام المنتخب المغربي وخروجه من دور الستة عشر في مونديال قطر، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رحيل المدرب لويس إنريكي عن منصبه. وأعلن الاتحاد الإسباني عن المدرب الجديد الذي سيقود لاروخا.

لقطة من مباراة إسبانيا والمغرب في مونديال قطر 2022

تحدث الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مشروع جديد لفريق كرة القدم الإسباني، بهدف مواصلة النمو الذي تحقق في السنوات الأخيرة بفضل العمل الذي قام به إنريكي ومعاونيه

 

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس (الثامن من ديسمبر/ كانون أول 2022) رحيل المدرب لويس إنريكي عن منصبه بعد الخروج المبكر من نهائيات كاس العالم في قطر.

مختارات

أبدت وسائل الإعلام العالمية اهتماما بالغا بمباراة المنتخبين الألماني والإسباني لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل مساء أمس الأحد بالجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وخرجت إسبانيا بطلة العالم 2010 من دور الستة عشر من نهائيات كأس العالم في قطر بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام المغربوعقب التعادل دون أهداف مع نهاية الوقت الأصلي ثم الإضافي يوم الثلاثاء المضي.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان "أبلغ الرئيس لويس روبياليس والمدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا المدرب بالقرار". وتولى إنريكي (52 عاماً)، تدريب منتخب إسبانيا في 2018 وقادها لنصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

وأعرب الاتحاد في بيانه عن "الشكر للويس إنريكي وطاقمه التدريبي"، مشيرا إلى أنه قدّم تقريراً "تقرّر فيه بدء مشروع جديد لفريق كرة القدم الإسباني، بهدف مواصلة النمو الذي تحقق في السنوات الأخيرة بفضل العمل الذي قام به إنريكي ومعاونيه".

وأعلن الاتحاد الإسباني عيين لويس دي لافوينتي لتدريب المنتخب الوطني خلفا لويس إنريكي. وقال الاتحاد الإسباني في بيان "قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اختيار لويس دي لافوينتي كمدرب جديد". وعمل دي لا فوينتي (61 عاماً) منذ 2013 مع منتخبات الفئات العمرية لإسبانيا، وحمل ألوان أتلتيك بلباو وإشبيلية وألافيس في الثمانينيات والتسعينيات كظهير أيسر.

وبعد فوز ساحق على كوستاريكا افتتاحاً 7-0هو الأكبر في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم، تعادلت بطلة 2010 مع ألمانيا 1-1 قبل أن تخسر أمام اليابان 1-2. وفي ثمن النهائي، استحوذت الكرة أمام المغرب، بيد أنها خسرت أمامها بركلات الترجيح 0-3 بعد تعادلهما دون أهداف.

ا.ف/ ع.ج.م  (رويترز، أ.ف.ب)

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    الكاتب: مهدوي رضوان


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