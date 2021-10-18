 إفريقيا وفرصة تحولها إلى مصنع سيارات العالم! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.10.2021

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سياسة واقتصاد

إفريقيا وفرصة تحولها إلى مصنع سيارات العالم!

حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟

صناعة السيارات في المغرب

أصبح المغرب مركزا هاما في إفريقيا في مجال إنتاج السيارات في السنوات الأخيرة

أصبح المغرب مركزا واعدا وناشئا لصناعة السيارات فيما تحظى جنوب إفريقيا بتاريخ حافل في مجال صناعة السيارات. ولم يقتصر الأمر على المغرب وجنوب إفريقيا إذ أنشأت كبرى شركات السيارات في العالم مصانع وخطوط إنتاج لها في دول إفريقية أخرى مثل أنغولا وإثيوبيا وغانا وكينيا وناميبيا ونيجيريا ورواندا. وفي الوقت نفسه، بدأت الشركات الإفريقية في الاستفادة من هذا النشاط في قطاع تصنيع السيارات محليا خاصة وأن إفريقيا تمتلك مقومات واعدة في هذا المجال.

مختارات

يُتوقع أن تنعكس الاستراتيجية البيئية للمفوضية الأوروبية على صناعة السيارات، لدرجة ربما تصل لاختفاء السيارات التقليدية. فما القيود التي سيتم فرضها لمواجهة التغييرات المناخية؟ وكيف ستنعكس على عالم السيارات وفرص العمل؟

سيستفيد المغرب من تطلع الشركات الأوروبية المتضررة من جائحة كورونا لتقليص طول سلاسل الإمدادات الخاصة بها. لكن مكاسب المغرب قد تكون محدودة بالنظر إلى ميل الشركات الأوروبية إلى الكفاءة والتكاليف المنخفضة التي توفرهما الصين.

تتواصل فصول ما يعرف بـ"فضيحة العوادم" التي تواجه شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، إذ تبدأ اليوم محاكمة 4 مديرين سابقين في الشركة لتحديد دورهم في التلاعب بنتائج اختبارات خاصة بملايين سيارات الديزل.


يبلغ تعداد سكان إفريقيا أكثر من مليار شخص ليشكل ذلك نسبة 17 بالمائة من سكان العالم، ورغم هذه الثروة السكانية الكبيرة لا تزال إفريقيا تمثل 1 بالمئة فقط من حجم السيارات المباعة في جميع أنحاء العالم مقارنة بنسبة تتجاوز  30 بالمئة في الصين و 22 بالمئة في أوروبا  و 17 بالمئة في أمريكا الشمالية، وفقا لبيانات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات التي تعرف اختصارا بـ "OICA".
وفي ذلك، قالت شركة "ماكينزي" الرائدة في مجال الاستشارات التجارية إن معدل امتلاك السيارات في إفريقيا يبلغ في المتوسط ​​44 سيارة لكل ألف شخص مقارنة بمعدل عالمي يتراوح ما بين 180 و 800 خاصة في الولايات المتحدة.

المغرب وجنوب إفريقيا في الصدارة
وفي المنافسة الإفريقية في مجال صناعة السيارات، تفوق المغرب في عام 2018 على جنوب إفريقيا ليصبح أكبر مصدر أفريقي لسيارات الركاب بحجم صادرات تجاوز قيمته 10 مليارات دولار (8.5 مليار يورو) خلال عام 2019. ويذهب إنتاج المغرب وجنوب إفريقيا بشكل أساسي إلى الأسواق الخارجية، لكن لدى البلدين أيضا أسواقا محلية كبيرة نسبيا. وتعد عملاقة صناعة السيارات في ألمانيا "فولكس فاغن" و "دايملر" التي تنتج سيارات مرسيدس و"بي.إم.دبليو"، من بين أكبر شركات السيارات في إفريقيا إذ يشكلان نسبة 90 بالمائة من جميع سيارات الركاب المنتجة وثلث السيارات المباعة في جنوب إفريقيا خلال عام 2019.

وفيما يتعلق بالمغرب، فإن 80 بالمائة من حجم السيارات المصنعة البالغ عددها قرابة 400 ألف سيارة سنويا، يتم بيعها في أوروبا إذ تعد فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا الوجهات الرئيسية.
ومحليا، يشتري المغاربة 160 ألف سيارة جديدة سنويا وهو ما يعد رقما ضعيفا مقارنة بحجم سكان يبلغ 36 مليون نسمة. ويعمل في قطاع تصنيع السيارات في المغرب بشكل مباشر 220 ألف شخص يعمل معظمهم لدى موردين يبلغ عددهم 250.

وفي سبتمبر / أيلول الماضي، أعلنت شركة "ستيلانتس" - التي تأسست في يناير / كانون الثاني عام 2021 بعد اندماج بين شركة " PSA " المالكة لشركة بيجو الفرنسية وشركة "فيات كرايسلر" المنتجة لعلامات من فئات مثل فورد و ألفا روميو، عن أن سيارتها الكهربائية Rocks-e الصغيرة سيتم إنتاجها في مصنع PSA في مدينة القنيطرة في شمال شرق العاصمة المغربية الرباط بقدرة إنتاجية تتجاوز 200 ألف سيارة سنويا.

وتخطط ستيلانتس التي تعد أكبر رابع شركة لصناعة السيارات في العالم، زيادة إنفاقها على إنتاج قطع الغيار المصنوعة في المغرب من 600 مليون يورو إلى 3 مليار يورو بحلول عام 2025. 
ولم يتوقف الأمر عند ستيلانتس، إذ دخلت شركة "بي واي دي” الصينية في السوق المغربي بعد أن أبرمت مذكرة تفاهم مع الحكومة المغربية لإنشاء مصنع في القنيطرة فيما تدرس شركة هيونداي الكورية نقل نشاطها من الجزائر إلى المغرب. كذلك شرعت شركة "تسلا" الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية في تصنيع جهاز الإرسال الرئيسي لسياراتها في المغرب.

ارتفاع فرص دول أفريقية في صناعة السيارات.

يلعب القرب الجغرافي إلى أوروبا دورا في صناعة السيارات بالقارة السمراء.

التقارب الجغرافي يلعب دورا هاما
وربما يرجع النجاح في استقطاب المغرب لكبرى شركات السيارات في العالم إلى القرب من الأسواق الأوروبية وأيضا لاتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الحكومات المغربية مع أوروبا والولايات المتحدة وتركيا والإمارات ودول أخرى.
وفي ذلك، قال جو ستادويل من معهد "التنمية لما وراء البحار" في كامبريدج  إن "رينو وبيجو أنشأتا مصانع في طنجة ومدن مغربية أخرى بعد أن أبرمت صفقات جيدة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتسهيلات جمركية للبدء في الاستثمار في المغرب البلد الذي يقع على مسافة قريبة جدا من أوروبا قد لا تتجاوز المسافة التي قد تقطعها عبارة". وفي مقابلة مع DW، أضاف "هذا الأمر قد لا يصلح في إفريقيا جنوب الصحراء إذ يتعلق الأمر برمته بالأسواق المحلية". كذلك يدخل في الحسبان القضايا المتعلقة بالموردين والموظفين والإمدادات فعلى سبيل المثال يعد الموردون المحليون مصدر تصنيع مكونات مقاعد السيارات إذ يصل نسبة المكون المحلي إلى 60 بالمائة من حجم المنتج النهائي لسيارات رينو. أما فيما يتعلق بالعمالة، فإن تكاليف العمالة قد لا تتجاوز ربع التكاليف في إسبانيا وأقل من بلدان شرق أوروبا.

دول إفريقية تنضم إلى الركب
وقبل توجه شركة أوبل إلى المغرب، كانت من المتوقع أن تصبح مصر المركز الرائد التالي في تصنيع السيارات في المنطقة. ففي يناير / كانون الثاني، وقعت شركة "دونغ فنغ" الصينية لصناعة السيارات اتفاقية إطارية مع شركة النصر للسيارات المملوكة للحكومة المصرية والتي تعاني من مشاكل مالية ضخمة من أجل تصنيع سيارات كهربائية بشكل مشترك في مصر.
كذلك، توجد مصانع صغيرة الحجم في كينيا ورواندا حيث تختبر شركة "فولكس فاغن" التنقل الإلكتروني فيما تخطط شركات أوروبية إلى إنشاء خطوط إنتاج لها في إثيوبيا ونيجيريا وغانا. وترغب غانا في الحد من استيراد السيارات المستعملة والمتهالكة إذ قدمت إعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات لمنتجي السيارات.

كما افتتحت "فولكس فاغن" أول مصنع تجميع لها في غانا في أغسطس / أب من العام الماضي إذ يتوقع أن يتم تجميع 5000 سيارة في هذا المصنع سنويا بما يشمل سيارات من فئات تيغوان وباسات وبولو. وقد شجع هذا الأمر، شركة نيسان لإنشاء مصنع تجميع في غانا. وتستثمر كبرى شركات صناعة السيارات العالمية أموالا في مصانع تجميع السيارات في نيجيريا وكينيا ورواندا وغانا بدلا من إنشاء وحدات إنتاج كاملة. ففي كينيا على سبيل المثال تقوم شركة AVA المحلية بتجميع السيارات التجارية المتوسطة والثقيلة لصالح شركات مثل ميتسوبيشي وفوزو وسكانيا وتويوتا وهينو وتاتا.

تطوير وتحسين البنية التحتية سيكون أمرا حاسما في جذب شركات السيارات الكبرى لإنشاء مصانع في إفريقيا

ميناء طنجة


شركات إفريقية لصناعة السيارات
ويضاف إلى كل هذا النجاح الإفريقي في جذب كبرى شركات السيارات في العالم لإنشاء مصانع في البلدان الإفريقية، نجاح آخر يتمثل في إنتاج سيارات محلية مع العديد من الشركات الناشئة. 
ففي تونس، تأسست شركة "واليس كار" عام 2006 التي تنتج 350 سيارة رياضية متعددة الأغراض سنويا فيما ذكرت ألفة صديق المسؤولة في الشركة أن "واليس كار" تخطط للكشف عن خمسة موديلات جديدة في غضون السنوات الخمس المقبلة فضلا عن طرح 4000 سيارة سنويا بحلول عام 2025. وفي مقابلة مع DW، قالت: "تونس تعاني من مشاكل تتعلق بالبنية التحتية اللوجستية والتشريعات، لذا فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتمكن الدولة من حل المشاكل المرتبطة بالتشريعات والبنى التحتية.

العودة إلى أوروبا
ورغم هذا النجاح، إلا أن بعض شركات السيارات العالمية قد تعود إلى أوروبا، وهو ما أشار إليه روبرت كابيل من جامعة لايبزيغ الألمانية. وأوضح ذلك بقوله: "بسبب ارتفاع الأجور والأتمتة فمن المنطقي بشكل متزايد إعادة بعض الصناعات التحويلية إلى أوروبا. قد يجعل هذا من الصعب على البلدان الأفريقية تحقيق تقدم حقيقي في إنتاج السيارات."
وأرجع هذا أيضا إلى أن "الأسواق في هذه الدول لا تزال صغيرة جدا بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأجنبية والمحلية فضلا عن أن الموردين في حاجة إلى كميات كبيرة لجعل الإنتاج مجديا من الناحية المادية". بيد أن كابيل استثنى من ذلك المغرب بسبب القرب من بلدان الاتحاد الأوروبي وربما مصر التي قد تستفيد من هذا التوجه.

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هل أهملت صناعات التكنولوجيا القارة الأفريقية؟


ورغم ذلك، قال كابيل إن المستقبل قد يحمل بعض التغيرات، مضيفا "في غضون الثماني إلى العشر سنوات القادمة، قد يحدث تغيرا كبيرا في القارة الأفريقية خاصة فيما يتعلق بسوق إنتاج السيارات الذي يتوقع أن يزداد حجمه خاصة مع تزايد التعداد السكان في المدن التي بها نسب عالية من أبناء الطبقات المتوسطة. وقد أشار في ذلك إلى غانا التي ترغب أن تكون "مركزا هاما في صناعة السيارات في غرب إفريقيا"، مضيفا أن الحكومة في غانا "جعلت مجال تجميع السيارات صناعة استراتيجية من أجل دفع عجلة التصنيع وخلق وظائف جديدة".

حذر من شرق أوروبا 
ويبدو أن نجاح البلدان الإفريقية في هذا المجال قد يمثل قلقا لبلدان شرق أوروبا، وفقا لما أشار إليه جورج ليوتير المسؤول في مجال صناعة السيارات والفضاء في الإتحاد الدولي للصناعات. وفي مقابلة مع DW، قال لقد انتقلت بعض خطوط الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالأسلاك والمكونات اليدوية من بلدان أوروبا الشرقية.

بيد أنه قال إن بعض بلدان شرق أوروبا لا تزال تحظى بأفضلية، مضيفا "التشيك وسلوفاكيا وبولندا لا تعاني من مشاكل حقيقية إذ يمتلكون عمالة ماهرة جدا فضلا عن أن التكاليف لا تزال منخفضة كذلك القرب من الشركات الألمانية والأوروبية لا يزال ميزة".

وأشار إلى أن بعض بلدان شرق أوروبا قد تواجه مشكلة حقيقية، موضحا ذلك بقوله "رومانيا وبلغاريا ودول البلقان قد تكون أقل استقرارا فيما يتعلق بالقوى العاملة مقارنة ببلدان شمال إفريقيا فضلا عن أن معدل استبدال العمال في هذه الدول لا يزال مرتفعا بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية."
جو هاربر / م ع

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


 