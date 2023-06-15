 إفريقيا ممكن تلعب دور "البطل" في مواجهة التغيير المناخي | التغيرات المناخية | DW | 15.06.2023

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بيئة ومناخ

إفريقيا ممكن تلعب دور "البطل" في مواجهة التغيير المناخي

تعاني إفريقيا من تداعيات التغير المناخي رغم أنها تساهم بقدر ضئيل للغاية في الانبعاثات الكربونية. لكن بفضل ثلاثة عناصر حيوية، أصبح البعض يرى مساراً مختلفاً للقارة يمكن من خلاله وضع دول إفريقيا في قلب "ثورة صناعية" خضراء.

توربينات توليد الطاقة من الرياح في كينيا (أرشيف)

تواجه إفريقيا زيادة ضخمة في  تكاليف إقامة المزيد من مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الأخرى ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.

في إطار النقاش بشأن التغير المناخي، عادة ما يتم تصوير إفريقيا كضحية. ولكن ماذا لو استطاعت القارة بدلاً من ذلك أن تتحول إلى منقذ أو بطل؟

مختارات

خسائر للاقتصادات الإفريقية بسبب تغير المناخ

في تحليل لبلومبرغ تقول الكاتبة الصحفية لارا ويليامز في تحليل نشرته وكالة أنباء بلومبرغ إن إفريقيا تعاني من تداعيات الطوارئ المناخية، رغم أنها تتحمل قدراً ضئيلاً من المسؤولية عن الانبعاثات الكربونية المسببة لذلك. وكان نصيب إفريقيا من إجمالي انبعاثات العالم من ثاني أكسيد الكربون في عام 2021 حوالي 2,8% فحسب، مقابل 25% لأمريكا.

وتعاني إفريقيا من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ومن فيضانات وانعدام الأمن المائي، وزيادة الأمراض، ومن أنماط طقس متغيرة. وبشكل إجمالي، تخسر الاقتصادات الإفريقية ما بين 5% و15% من النمو السنوي لنصب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بسبب تغير المناخ.

مسار مختلف للقارة السمراء

ولكن البعض يرى مساراً مختلفاً للقارة، يستطيع من خلاله المستثمرون وضع دول إفريقيا الـ54 في القلب من "ثورة صناعية" خضراء. وتمتلك القارة ثلاثة عناصر حيوية، تتمثل في القوى العاملة الفتية، والموارد الطبيعية الوفيرة، وإمكانات الطاقة المتجددة.

ومن بين المتفائلين جيمس موانجي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة " إفريقيا كلايميت فينتشرز" (مشروعات المناخ في إفريقيا). وتشمل استثمارات شركته "شبكات كوكو في رواندا"، وهو عبارة عن مشروع ناشئ يهدف إلى توفيرالوقود للطهي النظيف، بدلاً من استخدام الفحم والأخشاب، وأيضاً مشروع "جريت كاربون فالي" (وادي الكربون العظيم)، الذي يسعى إلى استغلال الموارد المتجددة في كينيا من أجل الصناعة الخضراء، وتقنية إزالة ثاني أكسيد الكربون.

هيدروجين أخضر من إفريقيا

ثلاثة عناصر لتحقيق النمو الإيجابي

وفي حين أن المشروعات ركزت في البداية على شرق القارة، أشار موانجي إلى إمكانيات التحول في أنحاء القارة. هناك حاجة لثلاثة عناصر لتحقيق نمو إيجابي فيما يتعلق بالمناخ في إفريقيا:

أولاً، يتعين على القارة تحاشي التكنولوجيات كثيفة الانبعاثات في مجالي الإنتاج والاستهلاك.

 ثانياً، تستطيع إفريقيا تقديم العون في إزالة الكربون على المستوى العالمي، باستضافة المزيد من الصناعات  كثيفة الطاقة في العالم، وتوفير الطاقة المتجددة لها.

وعلى سبيل المثال، تقدر كينيا أنها تمتلك حوالي 10 آلاف ميجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية، ولكن لم يتم تركيب سوى 950 ميجاوات فحسب من هذه السعة.

وتعد فرص الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية الوفيرة جزءاً من أسباب إمكانية نجاح العنصر الثالث- أي تعزيز وتيرة إزالة الكربون، حيث يمكن للفحم الحيوي أن يساعد مزارعي الكاكاو.

والفحم الحيوي مادة تشبه الفحم، وهو شكل ثابت من الكربون يمكن استخدامه كسماد، وينتج من الكتلة الحيوية- الأغصان وبقايا الخشب- من خلال التحلل الحراري، أي التعرض للحرارة بدون أوكسجين. كما تستطيع كينيا إقامة مراكز لالتقاط الهواء المباشر في "الوادي المتصدع الكبير" في ظل وجود ظروف جيولوجية مثالية لتخزين ثاني أكسيد الكربون.

الإفراط في الاستدانة.. مشكلة الدول الإفريقية

ويفتقر نحو 77% من سكان إفريقيا جنوب الصحراء للكهرباء، وربما يبدو من الغريب التركيز على ربط الصناعة وإزالة الكربون بشبكة الكهرباء بدلا من إفادة الناس. ولكن إنجاز الشطر الأول ربما يفيد الهدف الثاني. وتكمن مشكلة الاقتصادات الإفريقية في الإفراط في الاستدانة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مما يعني أنه لا يمكن تخصيص الأموال للاستثمار في زيادة سعة الشبكات.

وتشير ويليامز في تحليلها إلى حل ممكن لهذه المعضلة، وهو توفير طلب صناعي ثابت يقتضي توسيع شبكات الكهرباء، مع التخلص من المخاطر المالية المتعلقة بالاستثمار.

محطة لإنتاج الطاقة الحرارية الأرضية في كينيا (17.05.2023)

تقدر كينيا أنها تمتلك حوالي 10 آلاف ميجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية

ويكمن مفتاح الحل في وجود تصاميم مدروسة، وعادلة- على سبيل المثال، السماح للشبكة بتوفير 20% من إنتاج مشروعات الطاقة لمناطق جديدة. وهناك أيضاً إمكانية توفير الطاقة بأسعار ميسورة.

وتواجه إفريقيا زيادة ضخمة في  تكاليف إقامة المزيد من مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الأخرى ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة. وعلى الرغم من الإمكانيات الهائلة، لم تشهد القارة سوى قدراً ضئيلاً من الاستثمارات في الطاقة النظيفة في العالم.

حلول مقترحة

والتعامل مع هذه القضية هو مفتاح الحل، وأحد الخيارات يتمثل في قيام بنوك التنمية متعددة الجنسيات، مثل البنك الدولي، بدور أكبر في تمويل وتأمين هذه الاستثمارات. كما يتعين على جهات الرقابة والتنظيم التأكد من أن أسواق الكربون- التي ينظر إليها على أنها مصدر مستقبلي مهم للتمويل في القارة- تتسم بالنزاهة، والشفافية، والعمل من أجل تحقيق فوائد موثوقة.

وتشير ويليامز إلى أن الحمائية المناخية التي يمارسها الغرب تعتبر تهديداً محتملاً. وعلى سبيل المثال، يهدد قانون الحد من التضخم في أمريكا، دون قصد، بالقضاء على المسارات التي تقود إلى إفريقيا،  حيث يدعم فحسب سلاسل التوريد المحلية. ويهدد استبعاد صناعة الصلب الأخضر في تنزانيا، على سبيل المثال، من الدعم، بالقضاء على فرصة للتنمية المستدامة، ويضع حاجزا مع أي شريك تجاري مستقبلي.

وإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لوضع العدالة البيئية في الاعتبار- حيث يشير التحليل إلى العديد من مشروعات التحول الأخضر في العالم التي ارتبطت بالاستيلاء على الأراضي، وبانتهاكات حقوق الانسان.

ولكن ثمة أمثلة مضيئة، مثل شركة "كيبتو للطاقة" في كينيا، والتي تدفع لملاك الأراضي 1,4% من إجمالي العائدات السنوية التي تجلبها مزارع توليد الطاقة من الرياح التي تقام على أراضيهم، أي ما يعادل حوالي 12 الف دولار سنويا مقابل كل توربين رياح في هذه الأراضي.

وفي ختام التحليل، تؤكد ويليامز إنه حال تبنى المستثمرون والمطورون نهجاً يركزعلى إفادة الناس، مع وجود معايير راقية ومشاركة مجتمعية قوية، ستحظى الدول الإفريقية بتحركات لمواجهة التغير المناخي، وفي الوقت نفسه تعزيز مستويات المعيشة. وفي ظل التبدد السريع لهدف الحفاظ على الاحتباس الحراري دون 1,5 درجة مئوية، يمثل النمو الأخضر في إفريقيا فرصة أمام الجميع.

ع.ح./ع.ج.م. (بلومبرغ/ د ب أ)

  • Braunvieh Cow near the Town Walchsee in Tyrol

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    من الطبيعة

    فضائح اللحوم المتكررة والمخاوف حول تأثير تغير المناخ على الزراعة عناوينٌ تتصدر الأخبار هذه الأيام، الأمر الذي يدفع كثير من الناس لاتباع نظام غذائي نباتي. ولكن هناك طرق أخرى لتناول طعام صحي دون إلحاق ضرر بالبيئة . فعلى الرغم من أن منتجات لحوم الرعي الطليق شائعة، مع ذلك نادراً ما يتم تربية الأبقار في مثل هذه الجنة كمروج الألب.

  • Dishes at Pêle-Mêle in Berlin Copyright: DW/V. Kern

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    المطبخ الخضري

    في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لم يكن يمتنع النباتيون عن المنتجات الحيوانية كلياً. فقد كان غذاؤهم يتضمن الحليب والبيض. أما في الوقت الحاضر فقد تغيرت الأمور. إذ أثار كتاب جوناثان سافران فوير "تناول لحوم الحيوانات" التفكير ملياً حول اللحوم التي يتناولها الناس. ومن الممكن ملاحظة ازدياد المطاعم النباتية التي تنتشر في كل مكان. في الصورة بعض الأطباق من مطعم 'Pêle-Mêle' النباتي في برلين.

  • Close-up picture of water flowing into hands (Photo: Janis Smits)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    تأثير الكربون والماء

    اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يقلل من آثار الكربون واستهلاك المياه في جميع أنحاء العالم. تقدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن صناعة اللحوم تنتج ما يقرب من خمس انبعاثات الغازات الدفيئة من الصناعة البشرية والتي تسهم في تغير المناخ. يقول العلماء أيضاً أن هناك حاجة إلى ما بين 13 ألف إلى 15 ألف لتر من المياه لإنتاج كيلوغرام واحد فقط من اللحم البقري.

  • Pig Number 5 at My Little Farm (Copyright: Bernd Settnik dpa/lbn)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    لحوم مختلفة

    إثر الفضيحة الأخيرة حول لحوم الخيول التي كانت تباع على أنها لحوم أبقار في هولندا، كثير من الأوروبيين يفضلون الآن ببساطة تناول كميات أقل من اللحوم. ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الاستغناء عن اللحوم، قد يكون مشروع "Meine kleine Farm" (مزرعتي الصغيرة)-وهو موقع لبيع اللحوم عبر الانترنت يهدف إلى تحقيق الشفافية مع المستهلكين- مناسباً لهم.

  • A label for sausage made from Pig Number 2 at My Little Farm (Copyright: Wolfgang Kumm/ dpa/lbn)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    معرفة ما تحصل عليه

    موقع مزرعة "Meine kleine Farm" التي مقرها بوتسدام بألمانيا، على شبكة الإنترنت يعرض الظروف المعيشية للحيوانات ومنح العملاء فرصة للتصويت عبر الإنترنت حول أي حيوان يريدون ذبحه في المرة المقبلة. ونظراً لأنهم يبيعون بشكل رئيسي للعملاء في المناطق المجاورة، فإن مشروع "Meine kleine Farm" لا يحتاج لقطع مسافات طويلة للنقل- وبالتالي الغازات الدفيئة- ستكون عند الحد الأدنى.

  • Fruit laid out at a farmer's market (Copyright: DW/Elizabeth Shoo)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    الأغذية المحلية في أسواق المزارعين

    يساعد تناول الطعام من إنتاج محلي وفي موسمه أيضاً على تقليل الغازات الدفيئة لأنه يختصر طرق النقل الطويلة. ناقش الكنديان أليسا سميث و ج.ب. ماكينون معلومات حول المطبخ المحلي في كتابهما : "حمية الـ100 ميل: عام من الأكل المحلي". أمضى الزوجان سنة واحدة في تناول الأطعمة تنمو على بعد مائة ميل من منزلهما فقط. وقاموا بالاحتفاظ ببعض الأطعمة لاستهلاكها في فصل الشتاء.

  • Corn dried up in drought (Copyright: JIM LO SCALZO/ dpa)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    الزراعة الأحادية ضعيفة

    إن ممارسة الزراعة الصناعية الحديثة المتمثلة في الزراعة الأحادية مثل الذرة وفول الصويا، يمكن أن تجعل المحاصيل أكثر عرضة للآفات والأمراض. الأمر الذي يعزز استخدام المبيدات على نطاق واسع. من ناحية أخرى، غالباً ما يشجع أصحاب المزارع الصغيرة على تنوع المحاصيل مما يكسب النباتات قوة بشكل طبيعي، حتى في فترات الجفاف.

  • Berlin's Princess Garden (Copyright: Rainer Jensen dpa/lbn)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    حديقة الأميرات في برلين

    زراعة المحاصيل الخاصة ممكنة حتى في المدن الكبرى، كما يبدو من مشروع "حديقة الأميرات" في وسط العاصمة الألمانية برلين، حيث يتم زراعة المحاصيل واستهلاكها محلياً، مع تقديم أطباق الطعام كغداء عمل في الموقع. يقول المزارعون الحضريون هناك إن البستنة ترفع الوعي بالبيئة، ونظراً لأن الحديقة مشتركة، فإنهم يتعرفون على أصدقاء جدد أيضاً.

  • Person delivering food donations to a charity organization food (Copyright: Dietmar Gust./Berliner Tafel)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    تقليل هدر الطعام، وتوفير الموارد

    يرمي الألمان ما يقدر بنحو 20 مليون طن من الطعام سنوياً، لذا أصبح تقاسم الأغذية أحد أحدث التوجهات الصديقة للبيئة. تتبرع المطاعم أو محلات البقالة بالأطعمة الفائضة التي لا تزال صالحة للأكل للمنظمات الخيرية. " Foodsharing.de" عبارة عن بوابة إنترنت حيث يمكن للناس مبادلة الأطعمة التي لن يتمكنوا من تناولها.

  • Salad with apples, walnuts and cheese (Copyright: dream79)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    فوائد صحية

    يناقش العديد من خبراء التغذية حول الفائدة التي قد يقدمها اتباع نظام غذائي نباتي أو خضري للصحة. إذ تشير دراسات مختلفة إلى أن انخفاض استهلاك اللحوم يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسمنة. لويزا شيفر/ ريم ضوا.