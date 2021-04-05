 إفريقيا في مواجهة وباء كورونا.. حاجة ماسة إلى دعم أكبر | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 06.06.2021

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ثقافة ومجتمع

إفريقيا في مواجهة وباء كورونا.. حاجة ماسة إلى دعم أكبر

تعاني القارة الإفريقية من أدنى معدل للتطعيم ضد كورونا مقارنة بكافة قارات العالم، فدول إفريقيا تسلمت كميات شحيحة للغاية من اللقاحات، وحتى مع توفرها إلا أن بعض الدول الإفريقية تواجه معضلة لاقناع شعوبها لتلقي اللقاحات.

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كينيا

تواجه الدول الإفريقية نقصا كبيرا في توفير لقاحات كورونا لشعوبها

يبلغ المتوسط العالمي للأشخاص الذين حصلوا على الأقل على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا قرابة 11 بالمائة، لكن هذه النسبة تصل إلى أقل من 2 بالمائة في إفريقيا. وفي الوقت الحالي فإن أقل من 0.6 من سكان القارة الإفريقية قد جرى تطعيمهم بشكل كامل في إفريقيا بعد الحصول على جرعتي اللقاح، وفقاً لبيانات منظمة (Our World in Data) المعنية بجمع البيانات.

مختارات

معدلات متدنية

في بعض الدول الإفريقية مثل تنزانيا وتشاد لم يتم حتى الآن إطلاق حملات للتطعيم ضد الوباء، بينما بدأت حملات التطعيم لتوها في دول أخرى مثل بوركينا فاسو ومدغشقر. وتؤدي مثل هذه الأرقام إلى تزايد الشعور بالإحباط حيال تحسن الأمور في إفريقيا.

وفي تحذير شديد اللهجة، قالت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إن حملات التطعيم ضد كورونا في إفريقيا على شفا التوقف. وهو ما يؤكد عليه ريتشارد ميهيجو الذي يشغل منصب رئيس برنامج التحصين وتطوير اللقاحات التابع لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، في مقابلة مع DW.

ويضيف ميهيجو أنه من بين 66 مليون جرعة كان من المفترض أن يتم إرسالها إلى إفريقيا بموجب "مبادرة كوفاكس" بنهاية مايو/ آيار الماضي، لم يتم تسليم سوى  19 مليون لقاح. وإجمالاً، فإنه قد تم إرسال 49 مليون جرعة من اللقاحات إلى 51 دولة إفريقية، فيما يأخذ لقاح استرازينيكا نصيب الأسد من اللقاحات يليه جونسون أند جونسون ثم فايزر-بيونتيك وسينوفاك الصيني.

وقد تم إرسال هذه اللقاحات إلى الدول الإفريقية أما عبر التبرعات أو عقود ثنائية.  بيد أن العديد من الدول الإفريقية  لا تمتلك الموارد المالية للتفاوض لشراء لقاحات كورونا من الشركات المصنعة لهذه اللقاحات. كذلك فإن عدم إرسال لقاحات كورونا إلى إفريقيا بموجب مبادرة كوفاكس أو تدني الأمر يحملان آثاراً خطيرة ومتضاعفة على الدول الإفريقية.

وفقاً لبحث قامت به DW، فإن أوغندا على سبيل المثال قد تسلمت 864 ألف جرعة من لقاحات كورونا بموجب مبادرة كوفاكس وهو لا يكفي لتطعيم 2 بالمائة من سكان أوغندا للمرة الأولى وقد تم بالفعل نفاذ هذه الجرعات. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن عشر دول إفريقية قد استخدمت كافة جرعات اللقاحات التي تم إرسالها عبر مبادرة كوفاكس مثل بتسوانا وساحل العاج وسوازيلاند وليبيا وليسوتو والمغرب وناميبيا ورواندا وتوغو وتونس.

أين تكمن المشكلة؟
وقد وصلت أولى شح نات لقاحات كورونا إلى الدول الإفريقية عبر آلية كوفاكس مع بداية هذا العام، لكن عمليات التسليم والإمدادات قد توقفت في مارس/ آذار الماضي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن آلية كوفاكس ستعاني من عجز قد يصل إلى قرابة 190 مليون جرعة بنهاية يونيو/ حزيران الجاري.

مدغشقر - صورة بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2020

لا يتم الالتزام بتدابير مكافحة كورونا في إفريقيا ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة

ويعود هذا النقص الكبير في المقام الأول إلى قرار الهند بوقف عمليات تصدير اللقاحات عقب استفحال وباء كورونا فيها. وينتج معهد سيروم الهندي لقاح كورونا الخاص بشركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة أسترازينيكا، وكان المعهد الهندي المصدر الرئيسي الأهم للقاحات كورونا في إفريقيا.

لكن لا يبدو أن نقص اللقاحات السبب الرئيسي لتدني معدلات التطعيم في إفريقيا، وفقا لميهيجو الذي يؤكد أن حملات التطعيم كانت نموذجية في دول إفريقية مثل مصر وغانا ورواندا ونيجيريا. ويضيف رئيس برنامج التحصين وتطوير اللقاحات التابع لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا بالقول: "استخدمت 15 دولة أقل من نصف جرعات كورونا التي تم إرسالها، بينما دول أخرى مثل بنين والكاميرون وإفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وغينيا وجنوب السودان وجزر القمر فلم تستخدم سوى 10 بالمائة من جرعات لقاحات كورونا".

ويبدو أن بعض الدول تعمل على توفير اللقاحات لصالح الجرعات الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات، رغم أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن الأهمية تكمن في إعطاء الجرعة الأولى لأكبر عدد من الناس.

في هذا السياق يقول ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا: "في الوقت الذي ندعو فيه إلى مساواة في توفير اللقاحات، فإن إفريقيا يجب أن تستغل كافة امكانياتنا لتحقيق اقصى استفادة  من الأمر. يتعين علينا إيصال كافة الجرعات إلى الناس".

ومن بين العوامل الأخرى التي تسببت في تأخير حملات التطعيم، عدم وجود بنية تحتية مناسبة لهذه الحملات بما في ذلك نقص الطواقم الطبية المدربة وانتشار الشكوك حيال التطعيمات.

كذلك فإن الصراعات التي تعصف بدول إفريقية مثل إثيوبيا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية تعيق جهود التطعيم. فعلى سبيل المثال، أُرغمت جمهورية الكونغو الديمقراطية في نهاية أبريل/ نيسان الماضي على نقل ما يقرب من 1.3 مليون جرعة صالحة الاستخدام من لقاح أسترازينيكا إلى دول أخرى بسبب عجز حكومة الكونغو عن إدارة حملات لتطعيم الناس قبل تاريخ انتهاء صلاحية هذه الجرعات.

وكان هذا نفس السيناريوا تقريبا الذي حدث في دولة ملاوي عندما تم التخلص من قرابة 17 ألف جرعة من لقاحات كورونا. وتعزو السلطات هذا الأمر بشكل رئيسي إلى انتشار الشكوك بين الناس حيال المخاطر الصحية المحتملة جراء تلقي لقاح أسترازينيكا.

وصول جرعات من لقاح كورونا إلى مدغشقر - صورة بتاريخ 8 مايو/ أيار 2021

ساعدت مبادرة COVAX في توفير لقاحات كورونا في البلدان الإفريقية

كيف يمكن تدارك الأمر؟

ويمكن مساعدة الدول الإفريقية في مواجهة هذه الأزمة عبر تعزيز مبادرة كوفاكس بغض النظر عن مشاكل توزيع اللقاحات أو الشكوك حيالها. وفي هذا السياق، دعت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي المجتمع الدولي إلى مشاركة لقاحات مع الدول الإفريقية من أجل تلبية احتياجات القارة لمواجهة الوباء.

وقد تمت جمع 1.9 مليار يورو (2.3 مليار دولار) في شكل موارد مالية إضافية خلال مؤتمر كوفاكس الافتراضي الأربعاء الماضي. ويعد هذا الرقم أقل مما يأمل فيه القائمون على المبادرة لكنه كافيء لشراء 1.8 مليار جرعة لتمهيد الطريق أمام تطعيم قرابة 30 بالمائة من شعوب البلدان الفقيرة بحلول مطلع العام المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تبرعت العديد من الدول الصناعية التي اشترت كميات كبيرة من اللقاحات قيد التصنيع من خلال عقود مع مصنعي اللقاحات، بشكل مشترك بأكثر من 54 مليون جرعة تم شراؤها بالفعل. وفي هذا الصدد، دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى التضامن في توزيع لقاحات كوورنا خلال اجتماع مع وزراء صحة مجموعة السبع في بريطانيا  هذا الأسبوع. واضاف الوزير الألماني: "لن نكون في مأمن حتى يصبح كل شخص في العالم في مأمن".

وأشار شبان إلى أن بريطانيا يجب أن تفتخر "بما تطورته في أكسفورد،" في إشارة إلى العمل الذي قامت به جامعة اكسفورد بالتعاون شركة أسترازينيكا للأدوية لتطوير أحد لقاحات كورونا. بيد أن الوزير الألماني شدد على أن القضية المهمة تكمن في كيفية تطوير هذه اللقاحات تحت مظلة تعاون دولي لتكون هذه اللقاحات متاحة للعالم بأسره.

وفي هذا الصدد، لم تقدم بريطانيا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع حالياً أو الولايات المتحدة على تصدير جرعات من لقاحات كوورنا. واعلنت الولايات المتحدة مؤخراً أنها تدعم الرفع المؤقت لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا في خطوة مفاجئة وإيجابية بالنسبة للدول الإفريقية التي طالما دعت إلى هذا الأمر.

ويبرز أهمية الخطوة الأمريكية فيما سيترتب على رفع مصنعو اللقاحات براءات الاختراع إذ أن هذا يعني اتاحة المزيد من اللقاحات في سائر العالم وانتاج لقاحات محلية في الدول الإفريقية فحتى الآن كافة اللقاحات في إفريقيا تأتي عبر التصدير وليس التصنيع المحلي.

أما ألمانيا فترغب في تعزيز انتاج اللقاحات في الدول الإفريقية. وخلال زيارته لجنوب إفريقيا التي استفحل بها وباء كورونا، أكد وزير الصحة الألماني في مقابلة مع DW على أن السبيل الوحيد لمساعدة إفريقيا في مواجهة الوباء يكون عبر التعاون وليس براءات الاختراع.

إينيس إيزيل/ م.ع

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


 

 

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