إغلاق مطار فرانكفورت أمام المسافرين المغادرين بسبب الإضراب

بسبب الإضراب التحذيري لطواقم الأمن، من المقرر إغلاق مطار فرانكفورت غدا الخميس أمام المسافرين المغادرين، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم شركة فرابورت المشغلة للمطار الذي أوصى المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم.

من المقرر إغلاق مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، غدا الخميس (السابع من فبراير/ شباط 2024) أمام المسافرين المغادرين بسبب الإضراب التحذيري لطواقم الأمن، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم شركة فرابورت المشغلة للمطار اليوم الأربعاء.

أوصى المتحدث باسم فرابورت الركاب بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم، دون التوجه إلى المطار تحت أي ظرف من الظروف. ولم تتضح حتى الآن تداعيات هذا الأمر على جدول الرحلات الجوية، إذ لا تزال هناك على الأقل طائرات تهبط في المطار، ومن المتوقع أن يتمكن الركاب القادمين إلى فرانكفورت من تغيير وجهة رحلاتهم في المطار.

وكانت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، دعت موظفي الخدمة الأرضية في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلى الإضراب اعتبارا من مساء الأربعاء، وذلك في إطار النزاع الحالي بشأن أجور نحو 25 ألف موظف.

وفي تطور لاحق مساء أمس الثلاثاء، دعت النقابة موظفي الأمن في مطاري فرانكفورت وهامبورج مساء أمس الثلاثاء إلى الانضمام إلى الإضراب غدا الخميس. ويعمل موظفو الطواقم الأمنية لدى شركات خاصة ويقومون بفحص الركاب والموظفين والأمتعة عند مداخل منطقة الأمان بتكليف من الشرطة الاتحادية الألمانية.

وسيبدأ إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا مساء الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر حتى صباح السبت الساعة 07:10 صباحا (06:10 بتوقيت غرينتش). ومن المتوقع أن تتأثر رحلات الركاب بشكل رئيسي يومي الخميس والجمعة، ولكن حتى الآن لم تعدل لوفتهانزا جدولها وفقا للإضرابات الإضافية في مطاري فرانكفورت وهامبورغ.

وحتى قبل دعوة طواقم الأمن للمشاركة في الإضراب، كانت الشركة تتوقع بالفعل إلغاءات ضخمة للرحلات الجوية، خاصة في مركزيها بفرانكفورت وميونخ.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)