إغلاق مبنى الكابيتول الأمريكي بعد محاولة اقتحام وسقوط ضحايا

اصيب اثنان من ضباط الشرطة بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكى اليوم الجمعة (الثاني من أبريل/ نيسان 2021) بعد أن صدمتهما سيارة، تم القبض على سائقها فيما بعد، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقال موقع شرطة الكابيتول على تويتر إن "المشتبه به في الحجز. وكلا الضابطين مصابان وقد تم نقل الثلاثة الى المستشفى"، لكن وسائل إعلام أمريكية أفادت بمقتل سائق السيارة.

وتقول الشرطة إن الحادث وقع عند نقطة تفتيش بالقرب من مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس). وقال مسؤولان عن تنفيذ القانون لوكالة أنباء اسوشيتد برس إنه قد تم اطلاق الرصاص على المشتبه به.

وقالت وسائل إعلام وشهود عيان إن الشوارع المحيطة بمبنى الكونغرس وأبنية تابعة للكونغرس أغلقت.



ولا تزال واشنطن العاصمة على حافة الهاوية بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على قيام حشد من الغوغاء المسلحين باقتحام مبنى الكابيتول، بينما كان الكونغرس يصوت للتصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت السلطات في الأسبوعين الماضيين فقط في إزالة الحلقة الخارجية من السياج العالي ذي الأسلاك الشائكة التي أقيمت حول المجمع المترامي الأطراف بعد هجوم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب آنذاك.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، أ ب، رويترز)