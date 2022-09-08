 إعلان ″تشارلز الثالث″ رسميا ملكا على بريطانيا خلفا لإليزابيث الثانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.09.2022

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إعلان "تشارلز الثالث" رسميا ملكا على بريطانيا خلفا لإليزابيث الثانية

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يتم تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل في مقدمتها إعلان تشارلز الثالث ملكًا على بريطانيا بشكل رسمي من قبل مجلس العرش، وهو ما تم اليوم.

تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا

تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا

 

أعلن مجلس العرش اليوم السبت (10 سبتمبر/أيلول 2022) تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا، وقام الملك الجديد بأداء القسم. وستتواصل مراسم الانتقال.

ومع وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عامًا، يوم الخميس (الثامن من أيلول/سبتمبر 2022) بعد جلوسها على العرش لسبعين عامًا، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدًا لفترة حداد تستمر أيامًا وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلًا عن أسبوع.

وخلف تشارلز (73 عامًا) والدته عند وفاتها على الفور، لكن مجلس العرش، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، قام بإعلان تنصيبه رسميا اليوم .

 يذكر أن هذا المجلس لم يعقد منذ 70 عامًا، نظرًا لبقاء الملكة إليزابيث الثانية في المنصب لسبعة عقود.  وأنعقد العرش، أو مجلس الخلافة، في قصر سانت جيمس، المقر الرسمي للملك، لإعلان تنصيبه.

 

ويتألف المجلس من هيئة مستشارين خاصة يبلغ عدد أعضائها الآن نحو 670 من كبار الساسة، من بينهم رئيسة الوزراء ليز تراس.

وتقدم الهيئة المشورة للملوك منذ عصر النورمان. كما يحضر اللوردات الروحانيون والعلمانيون، أساقفة كنيسة إنجلترا الذين يجلسون في مجلس اللوردات بمن فيهم رئيس أساقفة كانتربري، إلى جانب أقرانهم العلمانيين في المملكة.

ويضم المجلس أيضًا اللورد رئيس بلدية لندن، وكبار موظفي الحكومة والمفوضين الساميين من الدول الأربع عشرة الأخرى التي يتولى فيها
الملك منصب رئيس الدولة، وكذلك اللورد رئيس المجلس وتتولى النائبة بيني موردنت هذا المنصب حاليًا. تتم دعوة كل المستشارين لكن لن يتمكن جميعهم من الحضور في ضوء المهلة القصيرة المتاحة. وفي عام 1952، بعد وفاة جورج السادس، حضر191 عضوًا في مجلس خلافة إليزابيث.

يجري مجلس العرش، أو مجلس الخلافة المراسم على جزئين:

الجزء الأول:
يعلن اللورد رئيس المجلس وفاة الملكة ويقرأ كاتب المجلس، ريتشارد تيلبروك، بصوت عال نص بيان التنصيب. ويوقع على البيان ما يعرف بحزب المنصة، ويشمل أفراد العائلة المالكة الحاليين ورئيسة الوزراء ورئيس أساقفة كانتربري وإيرل مارشال - دوق نورفولك إدوارد فيتزالان هوارد، العضو الأول في النبلاء المسؤول عن تنظيم احتفالات الدولة.

بمجرد التوقيع على البيان، يدعو اللورد رئيس المجلس إلى التزام الهدوء ويتعامل المجلس مع الأعمال المتبقية مثل نشر البيان والتوجيهات الخاصة بإطلاق نيران المدفعية عند هايد بارك وبرج لندن.

بعد تنفيذ الجزء الأول، تتم تلاوة البيان من منصةالإعلان، وهي شرفة تطل على فناء فريري في قصر سانت جيمس، من قبل ديفيد وايت كبير
الرسل في إنجلترا ويتلقى راتبًا سنويًا عن دوره في المراسم يبلغ 49 جنيهًا، وتم تحديد هذا الدور في ثلاثينيات القرن التاسع عشر.

يصاحب البيان تحية بنيران البنادق ويتوجه الرسل إلى مقر اللورد رئيس بلدية لندن في مدينة لندن حيث يُتلى البيان بعد ذلك في مقر البورصة الملكية. ويُقرأ البيان علنا في العواصم الأخرى بالمملكة المتحدة - إدنبرة وبلفاست وكارديف - وفي أماكن أخرى.

الجزء الثاني
يعقد الملك الجديد الجزء الثاني من مراسم التنصيب، ولكن ليس بالضرورة أن يلي الجزء الأول على الفور. وتحضره هيئة المستشارين
الخاصة فقط ويبدأ بإعلان شخصي من تشارلز يتعلق بوفاة الملكة.

ثم يؤدي اليمين المرتبط بأمن كنيسة اسكتلندا وفقا لما ينص عليه قانون 1707 الذي انضمت بموجبه اسكتلندا إلى إنجلترا وويلز لتشكيل
بريطانيا العظمى. ويتلزم كل ملك بهذا الإجراء عند تنصيبه منذ عام 1714. ثم يوقع الملك الجديد نسختين من القسم.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

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