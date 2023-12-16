إعلان الشيخ مشعل أميرا للكويت خلفا لأخيه الراحل نواف الأحمد

بعد ساعات من إعلان وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، تم مناداة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا جديدا للبلاد، حسب بيان لمجلس الوزراء الذي أعلن الحداد 40 يوما على روح الأمير الراحل.

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم السبت (16 كانون الأول/ ديسمبر 2023) ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح عن 86 عاما.

وقال مجلس الوزراء، في بيان تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري إنه عملا بأحكام الدستور، المادة الرابعة، ينادي مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت. كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي الحداد 40 يوما على روح الأمير الراحل .

والأمير مشعل هو الأخ غير الشقيق للأمير الراحل نواف ويبلغ عمره 83 عامًا.

و توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت عن 86 عامًا، وفق ما أعلن الديوان الأميري، بعد عهد دام ثلاث سنوات وطبعته أزمات سياسية متكررة في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

وقال الديوان الأميري في بيان "ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت". وعلى الإثر أفاد التلفزيون الحكومي بأن "مجلس الوزراء ينادي بولي العهد حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت".

ونقل الشيخ نواف المهام الدستورية الرئيسية إلى الشيخ مشعل بعد حوالي 14 شهرا من تعيينه أميرا.

وقد دخل الشيخ نواف المستشفى في تشرين الثاني/ نوفمبر "إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ثم أعلن لاحقًا أن حالته مستقرة.

سمّي الشيخ نواف وليًا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في أيلول/سبتمبر من ذلك العام عن 91 عامًا. وكان عليه أن يقود اقتصاد بلاده خلال أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وأدت إلى خفض الوكالات الدولية التصنيف الائتماني للكويت عام 2020.

رغم الأزمات السياسية أصدر الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مراسيم عفو عن السجناء السياسييين صورة من: Jaber Abdulkhaleg/Anadolu Agency/picture alliance

"أمير العفو"

لم يكن عهد الشيخ نواف الأقصر الذي شهدته الكويت التي حكم بعض أمرائها تسعة أيام أو أربعة عشر يوما، وفق ما أفاد بدر السيف أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت. وقال لوكالة فرانس برس إنه "أصدر العديد من قرارات العفو التي جعلته يلقب بأمير العفو". ففي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مرسوم أميري يعفو عن السجناء السياسيين المدانين خلال العقد الماضي. كما صدرت مراسيم عفو مماثلة في عام 2021. وقال السيف إن الشيخ نواف "سيبقى في الذاكرة أيضا لخصاله الفريدة فقد كان هادئًا وورعًا ومتواضعًا وقليل الظهور".

ودولة الكويت المحافظة التي تحكمها أسرة الصباح، اعتمدت النظام البرلماني منذ 1962. ولكن، منذ ذلك الحين تم حلّ المجلس التشريعي حوالي اثنتي عشرة مرة. وفي حين يُنتخب النواب، يتم تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة التي تهيمن على الحياة السياسية.

وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في بلد يعدّ أحد أكبر مصدري النفط في العالم. وينجم عدم الاستقرار عن خلافات بين شخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان. وخلال هذه السنة المنصرمة، شهدت البلاد تشكيل خمس حكومات. كما شهد عهد الأمير نواف تنظيم ثلاثة انتخابات برلمانية.

وأعاق عدم الاستقرار السياسي الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع جيران الكويت وهم الأعضاء الخمسة الآخرون في مجلس التعاون الخليجي والماضون في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.

ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)