إعلام: اكتمال انتقال محرز من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي

قالت قناة الإخبارية السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة (21 تموز/يوليو 2023) إن الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي أكمل انتقاله إلى الأهلي السعودي.

وذكرت قناة الإخبارية على تويتر "الجزائري رياض محرز لاعباً جديداً للنادي الأهلي قادماً من بطل أوروبا مانشستر سيتي"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. ولم يُصدر النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقراً إعلاناً رسمياً بعد.

وكان مصدر في نادي أهلي جدة قد أكد الأربعاء الماضي لوكالة فرانس برس أن النادي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضم محرز مقابل "35 مليون يورو.

وسجل محرز 78 هدفاً ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع سيتي و

وتراجع دور اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً مع الفريق الموسم الماضي؛ إذ سجل 15 هدفاً في 47 مباراة، لكنه غاب عن نهائي كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في موسم حقق فيه سيتي ثلاثية تاريخية. وجدد محرز عقده العام الماضي حتى 2025.

وأصبح محرز أحدث لاعب شهير ينتقل إلى دوري المحترفين السعودي الذي بات جاذباً للنجوم منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويسير محرز بهذا على خطى حارس مرمى السنغال إدوار مندي الذي انضم إلى الفريق السعودي قادماً من تشيلسي الشهر الماضي.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشهر الماضي عن مشروع للاستثمار والخصخصة للأندية الرياضية يتضمن أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

وانضم محرز الى صفوف مانشستر سيتي صيف 2018 قادماً من ليستر سيتي الذي توج معه بطلاً للدوري عام 2016 وساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2014 بعد ستة أشهر من انتقاله إلى صفوفه.

وساهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري أربع مرات أعوام 2019 و2021 و2022 و2023، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الانكليزي مرتين عامي 2019 و2023. وتوج محرز بطلاً لكأس الأمم الافريقية مع الجزائر عام 2019 في مصر.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)