إعلام رسمي: انتهاء العمليات الإسرائيلية في غزة إجمالاً

ذكرت قناة تلفزيونية إسرائيلية مملوكة للدولة أن المعارك التي كانت تشنها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة قد انتهت. ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن إسرائيل يمكنها العودة إلى غزة حال توافر "معلومات استخباراتية جديدة".

قالت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية المملوكة للدولة مساء أمس الجمعة (16 أغسطس / آب 2024) إن المعارك التي كانت تشنها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة قد انتهت.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين كبار قولهم إن إسرائيل يمكنها العودة إلى غزة حال توافر "معلومات استخباراتية جديدة"، لكن بشكل عام فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني قد انتهت.

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي أبلغ صناع القرار بأنه تم القضاء على لواء رفح التابع لحماس، ولم يعد له وجود فعلي.

كما ذكرت القناة أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين كبارا أشاروا إلى أن الوقت قد حان لبدء صفقة لإطلاق سراح المحتجزين مع تفرق معظم الوحدات القتالية لحركة حماس المجموعة المسلحة الفلسطينية الإسلاموية التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

جنديان إسرائيليان إلى جانب دبابة صورة من: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

وأفادت القناة أيضا بأن الوفد الإسرائيلي الذي شارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يوم الجمعة لم يتوجه إلى قطر بالطائرة خوفا من تعرضه لهجوم إيراني. ولكن الوفد هبط في أبوظبي بالإمارات وتوجه بعد ذلك إلى الدوحة بوسائل أخرى غير الطيران.

وفي بيان مشترك صدر يوم الجمعة من الولايات المتحدة ومصر وقطر ذُكر أنه "خلال الـ 48 ساعة الماضية في الدوحة انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد انتهاء محادثات الدوحة: لا ينبغي لأي طرف في الشرق الأوسط أن يقوض جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وعبر عن اعتقاده أن الاتفاق بات يلوح في الأفق الآن، لكنه نبه إلى أن الأمر "لم ينته بعد". وكتب بايدن على مواقع التواصل الاجتماعي "لا ينبغي لأحد في المنطقة أن يتخذ إجراءات لتقويض هذه العملية". وقال في وقت لاحق للصحفيين إنه متفائل بشأن احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار.

ع.م/ع.ج/ هـ.د (د ب أ)