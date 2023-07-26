 إعفاء وزير الخارجية الصيني من منصبه... "تطهير سياسي"؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إعفاء وزير الخارجية الصيني من منصبه... "تطهير سياسي"؟

أبقت بكين الغموض سائدا بشأن أسباب إعفاء وزير خارجيتها تشين غانغ من منصبه بعد غيابه عن الظهور العلني منذ شهر، وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن دبلوماسيتها "تمضي بثبات" بتعيينها وزير الخارجية السابق مجددا.

وزير الخارجية الصيني المعفى من منصبه تشين غانغ

وزير الخارجية الصيني المعفى من منصبه تشين غانغ

أكدت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء (26 يوليو/ تموز 2023) أن دبلوماسيتها "تمضي بثبات"، وذلك غداة إعفاء الوزير تشين غانغ من منصبه، ممتنعة عن الإدلاء بأي تعليق إضافي بشأن هذه الخطوة.

مختارات

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري إن "كل النشاطات الدبلوماسية للصين تمضي بثبات". وردا على سؤال بشأن إعفاء تشين، اكتفت بالقول "في ما يتعلق بهذا السؤال، سبق لشينخوا (الوكالة الرسمية) أن نشرت المعلومات. أحيلكم عليها".

وأعفي تشين غانغ (57 عاما) من منصبه الثلاثاء بعد 207 أيام فقط على تسميته وزيرا للخارجية، وأعيد سلفه وانغ يي إلى المنصب، وفق الإعلام الرسمي.

وأتت الخطوة بعد غياب تشين غانغ الذي يعتبر من المقربين من الرئيس شي جينبينغ وأحد كاتمي أسراره، لمدة شهر عن الحيّز العام، ما أثار تكهنات بأنه فقد مكانته أو أنه يخضع لتحقيق رسمي.

واعتبارا من صباح الأربعاء، أصبح تشين غانغ أثرا بعد عين على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، اذ تمّ حذف أي إشارة له، وأفضى البحث عن اسمه أو مقالات سابقة ورد ذكره فيها الى صفحة كتب عليها "غير موجودة أو تمّت إزالتها". لكن اسمه بقي حاضرا حتى الآن على مواقع أخرى مثل مجلس الدولة ووزارة التجارة وتلك العائدة للإعلام الرسمي.

وظهر تشين علنا للمرة الأخيرة في 25 حزيران/يونيو لاستقبال نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودنكو في بكين.

وكانت وزارة الخارجية أكدت في وقت سابق أن "أسبابا صحية" تقف خلف غياب تشين، قبل أن تمتنع في مراحل لاحقة عن الردّ بشكل مباشر على الأسئلة بشأنه.

بوابة الصين إلى أوروبا - طريق الحرير الجديد

بلينكن يعلق

من جهته، تحدث نيل توماس من معهد البحوث الأميركي "إيجا سوسايتي بوليسي إنستيتيوت" عن مؤشرات "ترجح أن يكون ذلك بالفعل عملية تطهير سياسية".

وانتشرت في الفترة الماضية عبر الانترنت شائعات عدة بشأن أسباب غياب تشين غانغ، تحدث بعضها عن أنه يخضع لتحقيق رسمي على خلفية علاقة مزعومة مع مذيعة تلفزيونية بارزة.

وقال المتخصص في السياسة الصينية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية هو-فونغ هونغ لوكالة فرانس برس إن "الناس في الخارج يجهلون تماما (الأسباب)".

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إنه يتوقع "العمل بشكل جيد" مع وانغ يي الذي التقاه مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف "من المهم بالنسبة لنا أن ندير هذه العلاقة بمسؤولية. وهذا يبدأ بالدبلوماسية، ويبدأ بالتفاعل، وأنا على استعداد للتعاون مع نظيري الصيني المعني أيا يكن"، مشيرا إلى أن إعفاء تشين قرار سيادي يتعلق بالصين. وتابع بلينكن "كان تشين غانغ سفيرا في واشنطن. وقد تعرفت عليه عندما كان سفيرا. أجريت محادثات بنّاءة معه عندما كان وزير خارجية وأتمنى له التوفيق".

وما زال مستقبل تشين السياسي مبهما. وأشار محللون إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن مدى بقائه عضوا في مجلس الدولة الصيني.

ع.أ.ج/ خ.س (أ ف ب، رويترز)

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    يقع مكان كاتشاف محاربي الصلصال الصامتين في غرب الصين فوق قبر أول إمبراطور للبلاد كي يقوموا بحراسته بعد وفاته عام 210 قبل الميلاد.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    يتم اليوم عرض التماثيل بالحجم الطبيعي في ثلاثة مواقع أثرية. وكانت منظمة اليونسكو قد أدرجت هؤلاء المحاربين عام 1987 ضمن قائمتها للتراث الثقافي العالمي.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    يتألف الجيش الرئيسي من ألف جندي تقريباً، بينهم رماة أسهم ومشاة وفرسان. وتدل ملامح وجوه عدد من الجنود على أن الجيش الصيني آنذاك استعان أيضاً بمرتزقة أجانب.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    يعتقد العلماء أن الكثير من التماثيل كانت ملونة أصلاً، إلا أن تعرضها للهواء بعد تراكم الأتربة عليها لفترة طويلة أدى سريعاً إلى فقدانها ألوانها الأصلية.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    عُثر عام 1980 على عربتين من البرونز تم تزيينهما بالذهب والفضة. واستخدمت العربة في الصورة لنقل إمبراطور الصين الأول تشين شي هوانغ وأفراد أسرته.

  • Merkel in China Terrakottaarmee Xian

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    أُتيحت للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمناسة عيد ميلادها السادس والخمسين عام 2010 فرصة إلقاء نظرة عن قرب على جنرال من الصلصال.

  • China Terrakotta Armee von Xiang

    محاربو "تيراكوتا" - جيش الصين الصلصالي

    تولى الفلاح جاو كانغ مين، الذي عثر على أكبر كنز أثري في الصين، إدارة متحف جيش الصلصال. ومقابل عثوره هذا، حصل على ساعة يد ودراجة هوائية!

    الكاتب: هاؤو غي/ أ.ز


مواضيع ذات صلة

U.S. Secretary of State Antony Blinken shakes hands with China's Foreign Minister Qin Gang at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, June 18, 2023. REUTERS/Leah Millis/Pool

هل أحدث بلينكن اختراقاً في أول أيام زيارته إلى الصين؟ 18.06.2023

رغم المصافحة بين وزير خارجيتها ونظيره الأمريكي أمام الكاميرات، لكن خلف الأبواب المغلقة تؤكد بكين لواشنطن أن علاقاتهما "في أدنى مستوياتها منذ إقامتها" عام 1979. الطرفان تحدثا عن محادثات "صريحة" و"بناءة".

Secondary school students gather in front of a screen displaying an image of Chinese President Xi Jinping, at the Memorial of the First National Congress of the Communist Party of China in Shanghai, China March 10, 2023. REUTERS/Aly Song

شي جينبينغ يفوز بولاية ثالثة غير مسبوقة رئيسا للصين 10.03.2023

بإجماع كل أعضاء الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) أصبح شي جينبينغ رئيسا لأطول فترة في تاريخ الصين الحديث بعد ماو تسي تونغ. وتواجه بكين تحديات داخلية وخارجية سيتحتم على شي مواجهتها.

23.10.2022 Chinese President Xi Jinping waves at an event to introduce new members of the Politburo Standing Committee at the Great Hall of the People in Beijing, Sunday, Oct. 23, 2022. (AP Photo/Andy Wong)

الصين.. من دولة الحزب الواحد إلى سلطة "الزعيم الأوحد"؟ 27.10.2022

أضحى مستقبل الصين في يد الرئيس شي جينبينغ وحفنة من الموالين له. ويحذر الخبراء من أن التركيز المفرط للسلطة قد يأتي بنتائج عكسية إذا أخطأ شي جينبينغ الحسابات. فما هي العواقب المحتملة على المستويين الداخلي والخارجي؟