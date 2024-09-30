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كوارثالولايات المتحدة الأمريكية

إعصار " هيلين" يقتل العشرات ويدمر البنية التحتية شرقي أمريكا

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤

ارتفعت حصيلة القتلى، جراء الإعصار هيلين الذي تسبب في دمار كبير في البنية التحتية في جزء من شرق الولايات المتحدة وجنوب شرقها، إلى أكثر من 90 شخصا، فيما يتواصل البحث عن مفقودين. بعض الولايات أعلنت حالة الطوارئ الفيدرالية.

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منقذون على قوارب في فلورديا (28.09.2024)
ونُشر أكثر من 800 فرد من الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث.صورة من: Nicholas Strasburg/UsCoast/ZUMA Press Wire/IMAGO

بدأت السلطات في ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة جهود إنقاذ مكثفة الأحد (289 سبتمبر/أيلول 2024) بعد أن تسببت رياح وأمطار وعواصف ناجمة عن الإعصار هيلين في انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وتدمير طرق وجسور وأدت إلى  فيضانات مدمرة من فلوريدا إلى فرجينيا.

ووفقا لإحصاءات رويترز التي استندت إلى تصريحات مسؤولين محليين في الولايات، تسبب الإعصار في مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا في ولايات ساوث كارولاينا وفلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا وتنيسى.

ووفقا لآخر حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس بالاستناد إلى تصريحات السلطات المحلية، بلغ عدد القتلى 93 شخصا على الأقل.

ويتجه عدد القتلى جراء الإعصار نحو المئة.

وضرب هيلين شمال غرب فلوريدا مساء الخميس، كإعصار من الفئة الرابعة على مقياس من خمس درجات، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 225 كيلومترا في الساعة. وتقدم الإعصار بعد ذلك شمالا مع تراجع قوته تاركا رغم ذلك دمارا واسعا.

وألحق  الإعصار  أضرارا مادية كبيرة جدا. وقالت ديان كريسويل من الوكالة الفدرالية لحالات الطوارئ في تصريح لتلفزيون "سي بي اس"، "تعرضت البنى التحتية لأضرار كبيرة على مستوى شبكات المياه والاتصالات والطرقات فضلا عن منازل كثيرة" موضحة أن البحث عن ضحايا يتواصل.

في كارولاينا الشمالية تبقى بعض المناطق معزولة ويتم الوصول إليها عبر مروحيات على ما أفاد الحاكم روي كوبر.

ولا تزال أربعة محاور طرقات وطنية مقطوعة بين كارولاينا الشمالية وتينيسي على ما أفادت كريستين وايت من دائرة النقل.

وأعلنت ولايات ألاباما وفلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وتينيسي حالة الطوارئ الفدرالية.

ونُشر أكثر من 800 فرد من الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث.

ولا يزال إنذار من احتمال وقوع  فيضانات  ساريا في بعض مناطق غرب كارولاينا الشمالية بسبب خطر انهيار سدود، على ما قال مدير مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية كين غراهام.

ويبقى نحو 2,2 مليون منزل من دون كهرباء بحسب موقع "باور آوتيتج" المتخصص ويقوم الصليب الأحمر برعاية آلاف الأشخاص على ما أفادت هذه المنظمة.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

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