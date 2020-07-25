إعصار "هانا" يضرب الساحل الجنوبي الأمريكي مهددا بفياضانات

سجل المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أول إعصار أطلسي لهذا الموسم بلغ اليابسة في جنوبي ولاية تكساس. وصاحبته رياح بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة.
وقال المركز التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن قوة العاصفة المدارية "هانا" قد اشتدت صباح أمس السبت وتحولت إلى إعصار من الفئة الأولى.
وتم في وقت سابق إصدار تحذير من اشتداد العاصفة بامتداد ساحل تكساس من بورت مانسفيلد إلى سارغنت، التي تقع على مسافة 450 كيلومترا شمال بورت مانسفيلد.
وقال مركز الأعاصيرفي تقرير قبل ساعة من وصول الإعصار إلى اليابسة: "من المتوقع أن يؤدي الإعصار هانا إلى سقوط أمطار غزيرة، على أجزاء من جنوب ولاية تكساس، وشمال شرق المكسيك"، وحذر من أن هذه الأمطار ستؤدي إلى فيضانات.
وفي غضون ذلك، وفي المحيط الهادئ، يتجه الإعصار دوغلاس إلى هاواي برياح تصل سرعتها إلى نحو 175 كيلومترا في الساعة.
وتتوقع السلطات أن تضعف قوة الإعصار، وهو من الفئة الثانية، ليصل إلى عاصفة مدارية قبل أن يمر بالقرب من أكبر جزر هاواي في ساعة متأخرة من يوم الأحد.
و.ب/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
بحر الشمال في قبضة الإعصار
مصلحة الأرصاد الجوية الألمانية سجلت منذ مساء الأحد في غرب البلاد وشمال غربها رياحا عاصفة تصل سرعتها إلى 115 كلم في الساعة الواحدة، وخلال الليل كان "زابينه" أقوى. وفي بحر الشمال ـ هنا صورة من داغبول ـ يسود خطر العاصفة ابتداء من الاثنين بعد الظهر.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
سيارات تحت الشجر المتساقط
أصدرت مصلحة الأرصاد الجوية تحذيرا من الدرجة الثانية شمل غالبية المناطق في ألمانيا، وبالنسبة إلى بعض المناطق في بادن فورتمبرغ وبفاريا الفتحذير كان أعلى درجة. وفي كثير من المواقع سقطت أشجار ودفنت تحتها سيارات ـ مثل المشهد الظاهر في الصورة في مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية NRW شمال الراين فيستفاليا،
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
شجرة أطاحت بفيلا !
في حي تريبن بشطر مدينة هامبورغ الراقي بلانكينزي سقطت مساء الأحد شجرة على بيت. وتأثر السقف وجداران تحت ضغط الشجرة. ولحسن الحظ لم يصب أحد بسوء، كما قال متحدث باسم رجال المطافئ من المدينة الشمالية الكبرى. الصورة بعد تقطيع الشجرة لتحرير الفيلا من ثقلها.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
التأرجح فوق القمة !
درجة خطورة الطقس الأعلى كانت فوق أعلى جبل في منطقة هارتس الألمانية. فالإدارة المحلية حذرت المتجولين من دخول الغابة والتسلق إلى قمة الجبل بعلو 1141 متر. إلا أن هؤلاء الزوار الظاهرين في الصورة لم يتقيدوا بهذه التعليمات.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
عالقون في محطات القطار
شركة السكك الحديد الألمانية علقت حركة السفر حتى الساعة العاشرة على الأقل من صباح الاثنين. والعديد من المسافرين ـ مثل الظاهرين هنا في محطة القطار الرئيسية بشتوتغارت ـ لم يتمكنوا من مواصلة الرحلة. وفي محطات القطار الكبرى وضعت السكك الحديدة الألمانية قطارات نوم تحت تصرف المسافرين. وحتى حركة السفر الإقليمية كانت معنية بوقف الرحلات.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
تراجع حركة الطيران في المطارات
بعض المطارات الألمانية ألغت إقلاع الطائرات ونزولها. وحتى يوم الاثنين سُجلت إلغاءات. وشركة يورووينغس أوقفت الأحد بسبب حالة الطقس القصوى حركة طيرانها في مطارات هامبورغ وبرلين وهانوفر ودورتموند ودوسلدورف وكولونيا وشتوتغارت.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
حصار بسبب شجرة كبيرة
في الطرقات حصلت كذلك عرقلة كبيرة بحيث أن رجال المطافئ كانوا منشغلين بإزالة الحواجز. ففي بلدة غروس فيلدا مثلا اقتلع إعصار "زابينه" شجرة عالية أغلقت المنفد إلى الطريق الوطنية 49 في اتجاه رينانيا بلاتينا.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
إلغاء ديربي الراين
إعصار "زابينه" أفسد الأجواء الرياضية الأحد بالنسبة لكثير من المعجبين بكرة القدم في منطقة الراين، إذ ألغيت المباراة التي كانت مقررة بين بوروسيا مونشنغلادباخ وكولونيا. وكُشف أن تأمين عودة المتفرجين إلى بيوتهم لم يكن مضموناً، كما جاء في تعليل الإلغاء.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
سقوط حجارة متوقع من كاتدرائية الدوم
مشاهدة معالم المدينة في وسط مدينة كولونيا؟ الأفضل لا! ويجب عدم الاقتراب من أهم معلم في المدينة، كاتدرائية الدوم الشامخة، إذ من المتوقع أن تنقلع بعض قطع الآجر من جدران وسقوف الكاتدرائية وتسقط من علو مرتفع. خطر الموت سيكون قائماً.
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إعصار"زابينه" يعصف بألمانيا
عطلة في يوم الاثنين
في بداية الأسبوع، أعفي التلاميذ من الحضور في كثير من المدارس الألمانية بعديد من مدن شمال الراين فيستفاليا إضافة إلى بعض المناطق في بفاريا وهسن وساكسونيا السفلى وبريمن. وفي بادن فورتمبيرغ بإمكان الآباء إعفاء أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة في حال وجود مخاطر في الطريق إليها. كريستيان فالتس