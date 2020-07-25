إعصار "هانا" يضرب الساحل الجنوبي الأمريكي مهددا بفياضانات

سجل المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أول إعصار أطلسي لهذا الموسم بلغ اليابسة في جنوبي ولاية تكساس. وصاحبته رياح بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن قوة العاصفة المدارية "هانا" قد اشتدت صباح أمس السبت وتحولت إلى إعصار من الفئة الأولى.

وتم في وقت سابق إصدار تحذير من اشتداد العاصفة بامتداد ساحل تكساس من بورت مانسفيلد إلى سارغنت، التي تقع على مسافة 450 كيلومترا شمال بورت مانسفيلد.

وقال مركز الأعاصيرفي تقرير قبل ساعة من وصول الإعصار إلى اليابسة: "من المتوقع أن يؤدي الإعصار هانا إلى سقوط أمطار غزيرة، على أجزاء من جنوب ولاية تكساس، وشمال شرق المكسيك"، وحذر من أن هذه الأمطار ستؤدي إلى فيضانات.

وفي غضون ذلك، وفي المحيط الهادئ، يتجه الإعصار دوغلاس إلى هاواي برياح تصل سرعتها إلى نحو 175 كيلومترا في الساعة.

وتتوقع السلطات أن تضعف قوة الإعصار، وهو من الفئة الثانية، ليصل إلى عاصفة مدارية قبل أن يمر بالقرب من أكبر جزر هاواي في ساعة متأخرة من يوم الأحد.

و.ب/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)