وصل ألإعصار ”ميلتون“ في مساء الاربعاء إلى اليابسة في فلوريدا كإعصار من المستوى الثالث، مصحوبًا بالعديد من الأعاصير. وفي طريقه من سييستا كيز جنوب تامبا عبر وسط الولاية، ضعف ”ميلتون“ إلى المستوى 1. ومع ذلك، يتعين على الناس في فلوريدا الآن أن يستعدوا للأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة.