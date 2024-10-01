إعصار "ميلتون" يخلف دمارا في فلوريدا ويعود إلى الأطلسي
أشجار اقتلعت ومنازل دمرت وفيضانات اجتاحت البلدات، إعصار "ميلتون" يخلف رقعة من الدمار في جميع أنحاء فلوريدا. مسؤولون قالوا إن الإعصار تسبب بمقتل 10 أشخاص على الأقل.
دمار هائل بسبب إعصار ميلتون
وصل ألإعصار ”ميلتون“ في مساء الاربعاء إلى اليابسة في فلوريدا كإعصار من المستوى الثالث، مصحوبًا بالعديد من الأعاصير. وفي طريقه من سييستا كيز جنوب تامبا عبر وسط الولاية، ضعف ”ميلتون“ إلى المستوى 1. ومع ذلك، يتعين على الناس في فلوريدا الآن أن يستعدوا للأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة.
عين العاصفة القوية
وأصدرت السلطات تحذيرات منذرة بالخطر من التهديد الذي تشكله العاصفة القوية التي كانت تقترب من فلوريدا على مراحل كإعصار بقوة 5 درجات فوق خليج المكسيك. وبسرعة رياح بلغت حوالي 195 كم/ساعة وأمطار غزيرة، وصل ”ميلتون“ إلى اليابسة واقتلع الأشجار وتسبب في حدوث فيضانات. وانقطع التيار الكهربائي مؤقتاً عن حوالي 2.6 مليون شخص في فلوريدا.
التحذير من العواصف العاتية
في منطقة تامبا أصدر تحذير عن هبوب العواصف والزوابع. وفي وسط وشمال فلوريدا، كان من المتوقع هطول أكثر من 200 لتر بل وحتى 450 لترًا من الأمطار لكل متر مربع في بعض الأماكن، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج على الساحل.
أعاصير قاتلة
تم تأكيد وقوع 19 عاصفة على الأقل فيما يتعلق بإعصار ميلتون. اخترقت العواصف المناطق السكنية بقوة هائلة، ودمرت حوالي 125 منزلاً قبل وصول الإعصار إلى الساحل. وقد أفاد عمدة مقاطعة سانت لوسي، كيث بيرسون، "لقد فقدنا بعض الأرواح"، دون أن يذكر أي أرقام.
خطر شديد على الحياة في منطقة الإخلاء
في فورت مايرز، أشجار النخيل المتساقطة في الشارع. وتغطي مناطق الإخلاء 15 مقاطعة، وطُلب من نحو 7.2 مليون شخص مغادرة منازلهم. وعلى الرغم من التحذيرات العاجلة، بقي بعض السكان في منازلهم. وذكرت السلطات أن عمال الإنقاذ لم يتمكنوا من تقديم المساعدة خلال ذروة العاصفة بسبب الخطر الشديد على الحياة.
الملجأ داخل المدارس وقاعات الرياضة
وجد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم مأوى من الإعصار المدمر في قاعة الألعاب الرياضية في مدرسة ريفر ريدج الثانوية.
قوة التدميرارتفعت
تتكون الأعاصير المدارية فوق مياه المحيط الدافئة، وتحدث بانتظام في فلوريدا خلال موسم الأعاصير من يونيو إلى نوفمبر. يرى الباحث في مجال المناخ مجيب لطيف وجود علاقة بتغير المناخ الذي هو من صنع الإنسان. حيث قال لوسائل الإعلام الألمانية: "بشكل عام ازدادت القوة التدميرية للأعاصير". "ومن الواضح أن هذا له علاقة بارتفاع درجة حرارة محيطات العالم".
"ميلتون" يتحرك باتجاه المحيط الأطلسي
سكان ويلينغتون يتفقدون الأضرار التي سببتها الأعاصير في حيهم. عاد إعصار ”ميلتون“ الآن فوق المحيط بعد أن جاب فلوريدا. ومن المتوقع أن يمر شمال جزر البهاما، حسب مركز الأعاصير الأمريكي.