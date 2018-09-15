إعصار مانكوت يخلف القتل والدمار ويتجه غربا إلى الصين

وصل الإعصار المداري مانكوت إلى اليابسة في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق الصين أمس (الأحد 16 سبتمبر/ أيلول 2018) بعدما سبب دمارا في الفلبين حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد القتلى 50 قتيلا. وقالت الهيئة الصينية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إنه من المتوقع هطول ما بين 100 و160 ملليمترا من الأمطار جراء الإعصار الذي أطلق عليه "ملك العواصف".
وأضافت أن مانكوت وصل إلى منطقة هنغشيان في قوانغشي صباح أمس الأحد وتراجع إلى "عاصفة مدارية". وتابعت أن مانكوت من بين أكبر عشر عواصف تهب على جنوب شرق الصين منذ عام 1949 إذ تصل سرعة الرياح داخله إلى نحو 162 كيلومترا في الساعة.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن تقارير قولها إن شخصين لقيا حتفهما في قوانغدونغ أكبر أقاليم الصين من حيث الكثافة السكانية. وأضافت أن ما يربو على 2.45 مليون شخص اضطروا للإجلاء.
في سياق متصل، حفرت فرق الطوارئ عبر الطين والوحل الكثيف في بلدة بشمال الفلبين اليوم الاثنين بهدف انتشال عشرات الجثث يعتقد أنها مدفونة في انهيار أرضي ناجم عن إعصار مانجخوت. ويُخشى أن يكون قرابة 100 شخص قد قُتلوا جراء مانجخوت في الفلبين، وأن معظم الضحايا من بلدة إيتوجون في إقليم بينجت، على بعد 198 كيلومترا شمال مانيلا، حيث وقع العديد من الانهيارات الأرضية.
وقال مسؤولون إن انهيارا أرضيا طمر مبنى للإيواء في موقع تعدين قديم يستخدمه السكان في بعض الأحيان لإقامة قداس الأحد. وقال رئيس بلدية ايتوجون، فيكتوريو بالانجدان، إنه من المعتقد ان يكون هناك من 40 الى 50 شخصا داخل المبنى عندما وقع الانهيار الأرضي بعد أن ألقى مانجخوت كميات ضخمة من الأمطار. وتابع: "نعتقد أن جميع الأشخاص المحاصرين، ربما 99 في المئة منهم، توفوا ... ولكننا لن نتوقف حتى ننتشل جميع الجثث".
واستخدم رجال الانقاذ المجارف والمعاول للحفر في الطين الكثيف الذي يختلط بالصخور والاشجار المنهارة وغيرها من الانقاض. وتم وضع الجثث التي تم انتشالها في أكياس الجثث ونقلها إلى منطقة قريبة. ووفقًا لبيانات حكومية، فقد تم التأكد من مقتل 58 شخصًا على الأقل بسبب مانجخوت، الذي ضرب شمال الفلبين لمدة 20 ساعة يوم السبت قبل أن يتحرك صوب جنوبي الصين. ولا يزال هناك 49 شخصا في عداد المفقودين ويخشى ان يكونوا قد لقوا حتفهم، وفقا لمسئولين اغاثة محليين. وقال فرانسيس تولنتينو، مستشار رئاسي مكلف بالإشراف على جهود الإغاثة الحكومية، إن هناك 34 قتيلا و42 من المفقودين من بلدة إيتوجون.
ح.ز/ هـ.د (رويترز/ د.ب.أ)
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الأعاصير.. النشوء والأنواع
فلورنس وصل!
اليوم الجمعة (14 أيلول/ سبتمبر 2018) ضرب الإعصار فلورنس الساحل الشرقي للولايات المتحدة مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة. وأعلنت حالة الطوارئ في خمس ولايات ساحلية هي كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وجورجيا ومريلاند وفرجينيا. وصدرت أوامر إخلاء طوعا أو قسرا لحوالي 1,7 مليون شخص.
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الأعاصير.. النشوء والأنواع
ثلاثة أسماء لظاهرة واحدة
التَّيفُون والهوريكان والتسيكلون ثلاث كلمات لوصف ظاهرة واحدة: الإعصار المداري. يُدعى الإعصار المداري قبالة سواحل شرق وجنوب شرق أسيا بالتَّيفُون Typhoon. وقبالة سواحل أمريكا الشمالية يسمى الهوريكان Hurricane، وقبالة سواحل الهند وأستراليا يدعي التسيكلون Cyclone. وبالرغم من اختلاف الأسماء تنشأ كل تلك الأعاصير بنفس الطريقة.
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الأعاصير.. النشوء والأنواع
آلية النشوء
تنشأ العواصف الاستوائية فوق سطح البحر، عندما يتبخر الماء الدافئ ذو درجة الحرارة 26 مئوية على الأقل. يتكثف البخار ويسخن الهواء ويسحب معه الهواء البارد إلى الأعلى. وينتج عن ذلك رياح تصل سرعتها حتى 350 كيلومتر في الساعة.
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الأعاصير.. النشوء والأنواع
عين العاصفة
من خلال دوران الأرض يبدأ التيار الهوائي بالدوران حول عين العاصفة التي قد يصل حجمها إلى 50 كيلومتراً.
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الأعاصير.. النشوء والأنواع
عندما يصل الإعصار اليابسة
عندما يصل الإعصار إلى اليابسة تنفذ قوته المحركة نظراً لعدم وجود أي ماء دافيء. وفي أغلب الأحيان ينتج الضرر الأعظم بسبب كمية المياه التي تجلبها العاصفة من البحر، كما كان الحال مع إعصار نان مادول الذي ضرب الصين في آب/ أغسطس 2011.
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الأعاصير.. النشوء والأنواع
فوضى
ضرب الإعصار ساندي الساحل الشرقي للولايات المتحدة في 2012. وكان واحداً من أكبر الأعاصير في المحيط الأطلسي منذ بدء عملية تسجيل تلك الكوارث الطبيعية. وصل ارتفاع المياه إلى أربعة أمتار واندلعت الحرائق وانقطع التيار الكهربائي وتحطمت السدود ووصلت سرعته إلى 145 كيلومتراً في الساعة. نيوجيرسي ونيويورك كانتا الأكثر تضرراً.
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الأعاصير.. النشوء والأنواع
دمار في كل مكان
الإعصار الأكثر تدميراً كان إعصار كاترينا الذي ضرب نيو أورليانز في 2005 وحطم السدود وأغرق مساحات واسعة من اليابسة في الماء. فرق الإنقاذ لم تستطع مجاراة قوة الطبيعة التي أودت بحياة 1800 شخص. بعد عقد على الكارثة أعيد بناء بعض البيوت، بيد أن بعض من هرب من الإعصار لم يعد أبداً.
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الأعاصير.. النشوء والأنواع
الطرناد
في المقابل فإن الطرناد أو الإعصار القِمعي Tornado هو أعصار غير مداري، وقد ينشأ في أي مكان. ونظراً لاختلاف درجات الحرارة يندفع الهواء الدافئ إلى الأعلى والبارد إلى الأسفل. ويصل القطر الأقصى للطرناد نحو كيلومتر واحد.
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الأعاصير.. النشوء والأنواع
بطل السرعة
بفعل الهواء الساخن الذي يندفع للأعلى ينشأ جذع، وهو ما يميز الطرناد. ويصل سرعة الرياح فيه إلى 500 كيلومتراً في الساعة. ومن هنا فإن الطرناد هو بطل السرعة بين الأعاصير.
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الأعاصير.. النشوء والأنواع
الطرناد في أمريكا وألمانيا
يخلف الطرناد وراءه دمار على امتداد عدة كيلومترات. تضرب مئات الأعاصير سنوياً الغرب الأوسط من الولايات المتحدة. والسبب أن المنطقة نقطة التقاء الهواء البارد الجاف القادم من الشمال والهواء الدافئ الرطب القادم من خليج المكسيك. أما في ألمانيا فإن الطرناد، في أغلب الحالات، يضرب السواحل شمال البلاد.