 إعصار دانيال: المجتمع المدني يغيث الليبيين رغم سنوات التضييق | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.09.2023

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سياسة واقتصاد

إعصار دانيال: المجتمع المدني يغيث الليبيين رغم سنوات التضييق

سارعت منظمات المجتمع المدني إلى تقديم المساعدات للسكان في المناطق المتضررة من إعصار دانيال رغم العقبات اللوجستية والأخرى المرتبطة بحالة الانقسام السياسي في البلاد.

مقابر جماعية تضم جثث ضحايا إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية

مقابر جماعية تضم جثث ضحايا إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية

انتهت رحلة بحث السيدة الليبية حليمة رجب عن نجلها يوم الأربعاء (13 سبتمبر / أيلول 2023). وبنبرة يعتصرها الأسى والحزن، قالت حليمة: "وجدت فلذة كبدي ميتاً. لقد دفناه مع 600 جثة في المقبرة"، مضيفة أن مشهد قيام الجرافات بحفر المقبرة الجماعية التي تضم جثة ابنها (22 عاماً) مازالت عالقة في ذهنها وأذهان أقارب الضحايا.

مختارات

أرسلت ألمانيا طائرتي نقل تابعتين لسلاح الجو الألماني تحملان أول دفعة مساعدات عينية مخصصة للمناطق المنكوبة بالسيول في ليبيا، هذا فيما ناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 71.4 مليون دولار.

تتسارع الجهود الدولية لمساعدة ليبيا بعد كارثة الفيضانات التي قتلت وشردت آلاف الأشخاص، فقد أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع حوالي 70 مليون دولار كمساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لمساعدة لليبيين.

ومن اللافت أو بالأحرى من المحزن أن جهود إنشاء مقبرة جماعية في مدينة درنة تمت بسرعة، وعلى النقيض الصارخ من المحاولات الأخرى المتعثرة في تنسيق جهود إغاثة المناطق المتضررة من الإعصار "دانيال".

وربما أوجه هذه القصور انعكس في تضارب الأرقام حيال حصيلة الضحايا، حيث قالت وزارة الداخلية الليبية إن عدد القتلى بلغ قرابة 7500، فيما أعلن الهلال الأحمر الليبي أن الحصيلة ارتفعت إلى 11300 قتيل.

ومنذ عام 2014 ، تئن ليبيا تحت وطأة انقسام واقتتال داخلي وتناحر سياسي مع وجود حكومتين متعارضتين في شرق البلاد وغربها، حيث توجد حكومة الوحدة الوطنية، المدعومة من الأمم المتحدة والمعُترف بها دولياً في طرابلس غرب ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في حين تقع حكومة أخرى مدعومة من مجلس النواب في طبرق شرق البلاد برئاسة أسامة حمد.

وتحظى الحكومتان بدعم من ميليشيات محلية وقوى إقليمية وأخرى دولية.

سارعت منظمات المجتمع المدني إلى تقديم المساعدات للسكان في المناطق المتضررة

سارعت منظمات المجتمع المدني إلى تقديم المساعدات للسكان في المناطق المتضررة

تعقيدات تنسيق المساعدات

ورغم الفرقة والتناحر السياسي وصراع النفوذ بين الأطراف الليبية، إلا أن كارثة الإعصار جلبت معها لحظة نادرة من الوحدة حيث سارعت المنظمات الحكومية في جميع أنحاء البلاد لمساعدة سكان المناطق المتضررة. وفي ذلك، قادت حكومة طبرق جهود الإغاثة في حين خصصت حكومة طرابلس ما قيمته 412 مليون دولار من التمويل لإعادة إعمار درنة ومدن أخرى في الشرق، بيد أن التنسيق على نطاق أكبر لم يتحقق بعد.

وفي مقابلة مع DW، قالت فيرجيني كولومبييه، المحللة السياسية والأستاذة في جامعة "لويس" في روما (Luiss School of Government)، إن حكومتي شرق وغرب ليبيا "أعلنتا عن إنشاء لجان تنسيق وتخصيص ميزانيات، لكن ما زال من غير الواضح كيف سيتم ترجمة ذلك على أرض الواقع".

وأضافت كولومبييه، الباحثة المشاركة في تأليف كتاب بعنوان "العنف والتحول الاجتماعي في ليبيا"، أنه "حتى في الأوقات العادية، ليس من قبيل المبالغة القول بان التنسيق بين الحكومة المركزية في طرابلس والبلديات في جميع أنحاء ليبيا والمنظمات الدولية يتسم بالتعقيد على نحو كبير".

وفضلاً عن المخاوف من غياب التنسيق بين الحكومتين المتنازعتين، يلقى خبراء بظلال من الشكوك حيال وصول المبالغ التي جرى تخصيصها إلى سكان المناطق المتضررة بشكل كامل.

وفي ذلك، قالت هاجر علي، المتخصصة في الشأن الليبي والباحثة في "المعهد الألماني للدراسات العالمية والمناطقية" (GIGA) ومقره هامبورغ، إن المجتمع المدني أصبح لا يثق في طريقة إدارة البلاد بعد سنوات من عدم وجود حكومة موثوقة بها أو أي إدارة توزع موارد البلاد بشكل عادل وفعال في جميع أنحاء ليبيا.

وفي مقابلة مع DW، قالت: "لا ينحصر الانقسام في ليبيا على الشرق والغرب فقط". وتابعت: "سوف يستغرق عملية إصلاح هذا الانقسام الكبير على المستوى السياسي وعلى مستوى البلديات والمنظمات المحلية عقوداً".

وأعرب فولفرام لاشر، الباحث في معهد السياسات الدولية والأمنية الألماني (SWP) ومقره برلين، عن قلقه إزاء احتدام التنافس السياسي في ليبيا حيث تركز الحكومتان و(رجل شرق ليبيا القوي خليفة) حفتر على استغلال الأزمة لتحقيق أهداف سياسية أكثر من محاولة معالجتها، على حد قوله.

وفي مقابلة مع DW، قال فولفرام لاشر، الذي شارك في تأليف كتاب "العنف والتحول الاجتماعي في ليبيا": "أخشى أن يكون اهتمامهم وتركيزهم في المقام الأول منصباً على الظهور كمقدمي مساعدات بهدف التأثير على الرأي العام مع إبداء القليل من الاهتمام نحو تحقيق شيء ملموس. سوف تتضمن الأموال الكبيرة التي خصصتها حكومة طرابلس لمساعدة مدينة درنة، أعمال توزيع غير مدارة بشكل جيد وربما أعمال اختلاس".

المجتمع المدني يأخذ زمام المبادرة

ورغم أن حليمة رجب المكلومة لا تتوقع حصولها في الوقت الراهن على مساعدة حكومية أو مأوى أو حتى دعم نقسي، إلا أنها سعيدة بنجاة شقيقها وعائلته، وتقول: "سوف ندعم بعضنا البعض".

الجدير بالذكر أن الليبيين اعتادوا منذ سنوات على التعويل على جهودهم الذاتية في حالات الأزمة بسبب الأجندات المتضاربة وجهود التنسيق غير الناجحة على المستوى الحكومي.

وفي هذا السياق، قالت هاجر علي: "لقد اضطروا إلى الاعتماد على بعضهم البعض لأنهم يدركون أن لا مساعدة سوف تأتي لهم من كلا الحكومتين".

وقد بدا ذلك جلياً مع انتشار الأخبار الأولى عند حدوث فيضانات بعد انهيار السدّين قرب مدينة درنة شمال شرق ليبيا جراء الإعصار، حيث انخرطت منظمات المجتمع المدني في تقديم يد العون فيما لعب النشطاء خارج البلاد دوراً في جهود جمع التبرعات.

وفي هذا الصدد، قالت كولومبييه إن الليبيين في جميع أنحاء البلاد "أظهروا تضامناً كبيراً وهذا ما يعد إشارة مهمة، نظراً لحالة الاستقطاب الحادة بينهم على مدى السنوات الماضية". وأضافت أن موقع فيسبوك كان أداة اتصال ساعدت على تبادل المعلومات حول الأشخاص المفقودين وأرقام هواتفهم، وتنسيق المعلومات والأسماء، فيما أطلق الليبيون خارج البلاد حملات تبرع عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن هذه الجهود حققت نجاحات، مضيفة "أعرف شخصياً نشطاء وشباب خاصة من شرق ليبيا ذهبوا إلى درنة لمحاولة تقديم الدعم".

عمليات البحث عن أحياء مستمرة في درنة شرق ليبيا

عمليات البحث عن أحياء مستمرة في درنة شرق ليبيا

تأثير التناحر السياسي على المجتمع المدني

ورغم الدور الذي لعبه ومازال يلعبه المجتمع المدني في تقديم المساعدات لسكان المناطق المتضررة، إلا أن منظمات المجتمع المدني في ليبيا ليست بالقوة ولا بالقدرة على تحمل مثل هذا العبء الثقيل.

وفي ذلك، قالت كولومبييه: "يجب ألا ننسى أن حكومتي شرق وغرب البلاد قامت بقمع منظمات المجتمع المدني لسنوات عديدة. المجتمع المدني في ليبيا يحاول تقديم الدعم، لكنه ضعيف ولا يعمل بكفاءة كبيرة نظراً لما تعرض له من ضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية".

الجدير بالذكر أن بعض الدول ومنظمات دولية سارعت إلى إرسال مساعدات وفرق إغاثة للبحث عن ناجين بين الأنقاض، وهو ما بعث بصيص أمل في نفوس أقارب المفقودين.

ورغم حزنها الشديد على فقدان فلذة كبدها، إلا أن حليمة رجب ترحب بالدعم الخارجي، قائلة: "أدعو الله أن يعثروا على المزيد من الأشخاص على قيد الحياة".

جنيفر هوليس / إسلام الأطرش / م. ع

  • Symbolbild Libyen Christen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    كنيسة سان فرنسيس

    كنيسة سان فرنسيس، بطرابلس. واحدة من معالم التراث المسيحي في ليبيا. لكن بعض كنائس المسيحيين ألغت احتفالاتها هذا العام بعيد القيامة، بسبب المخاوف من اعتداءات المتشددين الاسلاميين التي تكررت منذ الثورة التي أطاحت بنظام العقيد القذافي.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    صوامع يهودية

    اليهود كان لهم تواجد في مناطق الأمازيغ بالجبل، وكذلك في الشمال في العاصمة الليبية وبالتحديد في المدينة القديمة، وأيضا في بعض مناطق الشرق الليبي. هذا الكنيس اليهودي بمنطقة تغرنه مهجور إلا أن أركانه مازالت سليمة وسقفه مخرم.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    الكنيس بجوار المسجد

    كنيس يهودي قديم ومهجور بالمدينة القديمة بطرابلس بمنطقة حارة اليهود بجواره مسجد سيدي الهدار مما يدل على التعايش السلمي بين الديانات في ليبيا.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    صعوبات في الترميم

    محاولات البقاء وحماية المبنى التراثي من السقوط، وقد حضر العام الماضي يهودي ليبي في محاولة لتتنظيف المبنى وترميمه، إلا أنه واجه ردود فعل شعبية سلبية ضده، فترك الأمر برمته ورجع إلى روما.

  • بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    مسجد سيدي الهدار

    يقع هذا المسجد بجوار الكنيس اليهودي وهو من المساجد العتيقة بالمدينة القديمة في طرابلس، ويعود اسمه إلى ولي صالح اسمه الهدار، الذي قام العقيد الراحل معمر القذافي بتحطيم قبره الذي يوجد خارج المسجد وفتح طريق اسفلتي للسيارات والمشاة.

  • Libyen Gotteshaus

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    كنيسة السيدة مريم العذراء

    يرتادها إلى الآن المئات من المسيحين وهناك عدد من الأفارقة والمصرين يقيمون الصلاة فيها وتقام بها حفلات الزواج. تقع الكنيسة في قلب المدينة القديمة بالعاصمة طرابلس.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    مسجد محمود المعمار

    جامع محمود، معمار تركي: مسجد قديم بقلب المدينة القديمة بطرابلس بناه محمود خزندار أمين الخزنة في عهد والي طرابلس محمد الحداد الأناضولي 1678- 1679، وتم ترميمه في عامي 1990و1991.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    مسجد قرجي

    باب مسجد قرجي العتيق الذي يقع وراء قوس ماركوس الذي يعتبر من أهم القطع الأثرية بالمدينة القديمة في طرابلس، تم إنشاؤه في العام 1834 من قبل مصطفى قرجي والذي كان يشغل منصب رئيس المرسى البحري، كما كان صهرا لوالي طرابلس يوسف باشا القره مانللي (حكم بين 1795-1832)، والذي كان من المقربين إليه.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    جامع درغوت باشا

    أنشئ هذا الجامع درغوت باشا في طرابلس سنة 964 هـ (1557 م) بأمر من السلطان العثماني سليمان القانوني لمساعدة أهل طرابلس في التحرر من فرسان مالطا ووعده بولاية طرابلس. وقد استلم ولايتها فعلا بعد الولاية القصيرة لمراد آغا وقد تميزت ولايتة بعدة انجازات عمرانية هامة على الرغم من وفاته المبكرة إثر محاولته فتح مالطا.

  • Bildergalerie Kirchen in Libyen

    بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    كنيسة جورجيوس

    كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذوكس شيدت عام 1647 م، وهي مقابل كنيسة السيد مريم العذراء بقلب المدينة القديمة بطرابلس.

  • بالصور: ليبيا بلد التعايش التاريخي بين الديانات

    جامع الناقة

    هذا الجامع من أعتق مساجد المدينة القديمة بطرابلس وأقدم المساجد في شمال إفريقيا، فقد مر على بنائه حوالي الألف ومائتا عام، وبني قبل بناء الجامع الأزهر بالقاهرة وكانت مساحته تبلغ حوالي 900 متر مربع، ويقال بأنه بني أيام المعز لدين الله الفاطمي عندما مر بطرابلس في طريقه إلي القاهرة بعد منتصف القرن العاشر الميلادي.

    الكاتب: عصام الزبير- طرابلس / ف.ي


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