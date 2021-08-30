إعصار أيدا يسبب "كارثة كبرى" في ولاية لويزيانا الأمريكية

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار إيدا وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار. وقال البيت الأبيض: "المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة".

من جهته، قال المركز الوطني للأعاصير في مدينة ميامي الأمريكية إن الإعصار وصل إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية، كعاصفة قوية من الدرجة الرابعة يوم أمس (الأحد 29 أغسطس/ آب 2021)، وقد صاحبته رياح بلغت سرعتها القصوى نحو 240 كيلومترا في الساعة لدى وصوله الساحل قادما من خليج المكسيك. وحذر المركز من أن "العواصف الكارثية المتصاعدة والرياح الشديدة والفيضانات السريعة مستمرة في أجزاء من جنوب شرقي لويزيانا".

وفي الوقت ذاته، انقطع التيار الكهربائي على مدينة نيو أورلينز، حسبما ذكرت حملة التأهب للطوارئ في المدينة (نولا ريدي) نقلاً عن شركة كهرباء إنترجي المحلية. وكتبت نولا ريدي على موقع تويتر: "الطاقة الكهربائية الوحيدة في المدينة ستوفرها المولدات". ويعيش ما يقرب من 400 ألف شخص في نيو أورلينز. وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأعاصير من أن إعصار بهذه القوة عادة ما يتسبب في دمار كارثي على الأرض، وهو تحذير شديد لحاكم لويزيانا جون بيل أدواردز.

وقال إدواردز لقناة "سي.إن.إن" إن المدينة الساحلية قامت باستثمارات ضخمة في الحماية من الفيضانات منذ أن ضرب إعصار كاترينا المدمر المدينة قبل 16 عامًا بالضبط. ورغم أن إدواردز قال إن إيدا سيكون "أصعب اختبار" لدفاعات المدينة المخصصة لمواجهة العواصف، إلا أنه أبدى تفاؤله بأن النظام سيصمد في مواجهة العاصفة المتوقعة وهطول الأمطار الغزيرة. وقال إدواردز إنه يشعر بالقلق أكثر بشأن المناطق الواقعة جنوب غرب المدينة التي لا توجد بها حماية متطورة من الفيضانات، حيث غادر العديد من السكان منازلهم بالفعل وتوجهوا إلى أماكن آمنة.

وفي تطور لاحق لقي شخص واحد على الأقل حتفه وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون عميل في الولايات المتحدة بسبب الإعصار. وانقطع التيار الكهربائي عن حوالي 996 ألف أسرة في الولاية، بينما تضرر نحو 36 ألف عميل في ولاية ميسيسيبي المجاورة.

صورة بالأقمار الصناعية لمسار إعصار إيدا (29 أغسطس / آب 2021)

وفرضت عدة مقاطعات حظر تجول لضمان بقاء السكان الذين لم يغادروا حتى الآن داخل منازلهم في مواجهة هبوب الرياح الشديدة والفيضانات المحتملة. كما تم فرض حظر تجول في إيست باتون روج، حيث يعيش 440 ألف شخص، من ليلة الأحد حتى صباح الاثنين. ومن المتوقع أن يفقد إيدا قوته مع تحرك مركزه نحو مدينة باتون روج، ولكن لا يزال من المحتمل أن يكون على الأقل ضمن الفئة الأولى. ووصلت أول الأدلة الخطيرة على العاصفة إلى الساحل جنوب غرب نيو أورلينز ظهر يوم الأحد بالتوقيت المحلي (الساعة 1700 بتوقيت جرينتش)، حيث عرضت وسائل الإعلام المحلية لقطات لفيضانات ورياح عاتية.

مشاهدة الفيديو 05:16 شارك هكذا يفترس تغير المناخ أحد أكثر بلدان أوروبا زراعةً إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3zBYx هكذا يفترس تغير المناخ أحد أكثر بلدان أوروبا زراعةً

وقال البيت الأبيض إنه قبل وصول الإعصار إلى اليابسة، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ الخاصة في لويزيانا وميسيسيبي المجاورة، "مما يسمح بالإعداد للطوارئ وإجراءات الحماية". وغرد بايدن في وقت لاحق عبر تويتر "إلى سكان ساحل الخليج: يرجى اتباع تعليمات المسؤولين المحليين خلال هذا الوقت الخطير"، مضيفا "بمجرد أن يمر الإعصار إيدا، سنضع الإمكانات الكاملة للبلاد من أجل إنقاذكم وتعافيكم".

ح.ز/ ع.م.غ / (د.ب.أ / رويترز)