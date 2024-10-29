إعدام شارمهد ـ استدعاء السفراء وبوادر أزمة بين برلين وطهران

استدعت ألمانيا سفيرها في طهران للتشاور بعد إعدام إيران المعارض الألماني-الإيراني جمشيد شارمهد، كما استدعت رئيس البعثة الإيرانية في برلين. طهران ردت باستدعاء السفير الألماني لديها، منددة بـ"تدخل" برلين في شؤونها الداخلية.

قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول/أكتوبر 2024) إنها استدعت سفيرها لدى إيران بسبب إعدام المواطن الألماني-الإيراني جمشيد شارمهد واستدعت القائم بالأعمال الإيراني في برلين للتعبير عن احتجاج برلين الشديد على الإعدام.

وأضافت الوزارة في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماع: "أرسلنا احتجاجنا الشديد على أفعال النظام الإيراني ونحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات إضافية".

وذكر المنشور أن السفير الألماني لدى طهران خاطب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للاحتجاج بأشد العبارات على إعدام شارمهد، مضيفاً أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استدعت بعد ذلك السفير إلى برلين للتشاور.

من جانبها أستدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم سفير ألمانيا في طهران بسبب "تدخل" برلين في شؤون البلاد إثر اعدام المعارض الإيراني-الألماني شرمهد.

وجاء في بيان للوزارة "احتجاجا على الموقف التدخلي لبعض المسؤولين الألمان بشأن القضاء في جمهورية إيران الإسلامية، استدعي السفير الألماني". ولم يعرف تاريخ استدعاء السفير إذ ان برلين أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أنها استدعت سفيرها لإجراء مشاورات.



وتجمع عشرات الأشخاص أمام السفارة لإيرانية في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء للاحتجاج على إعدام جمشيد شارمهد. وكان من بين المشاركين في هذا التجمع الاحتجاجي الممثلة الألمانية-الإيرانية ياسمين طباطبائى، والكاتبة دوزين تيكال، ومنتجة الأفلام مينو براتي-فيشر.

ووفقاً لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تجمع حوالي 30 شخصاً أمام السفارة في حي داليم ببرلين، وكان بعضهم يحمل صورا لشارمهد، بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها عبارات مثل: "نحن جيمي" أو "واحد من أجل الجميع، والجميع من أجل واحد". وطالب بعض المتظاهرين بالإفراج عن سجناء إيرانيين.

المعارضة الرقمية والأنظمة الشمولية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ومن طرفه، ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء بتصريحات نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لانتقادهما طهران بعد إعدامها المعارض المزدوج الجنسية.

وقالت بيربوك إن مقتل شارمهد يظهر "طبيعة النظام اللاإنساني الذي يحكم طهران" وتعهدت بأن "يكون له عواقب وخيمة".

ورد عراقجي في منشور على منصة اكس متوجهاً إلى بيربوك: "لا يوجد إرهابي محصن من العقاب في إيران. حتى لو كان مدعوماً من ألمانيا". وأضاف "لا يوفر جواز السفر الألماني إمكان الإفلات من العقاب لأي شخص، ناهيك عن مجرم إرهابي"، وحض بيربوك على التوقف عن "تشويه الحقائق".

من جانبه، قال جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي "يدرس اتخاذ تدابير رداً" على إعدام شارمهد. ورد وزير الخارجية الإيراني عبر منصة إكس قائلا إن "أوروبا لا تمثل إلا النفاق".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)