 إعادة بناء كنائس العراق ـ رسالة أمل لمسيحيي بلاد الرافدين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.03.2022

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سياسة واقتصاد

إعادة بناء كنائس العراق ـ رسالة أمل لمسيحيي بلاد الرافدين

تتسارع جهود العراق في إعادة بناء الكنائس التي دُمرت على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" ، لعلها تبعث برسالة أمل لمسيحيي بلاد الرافدين للعودة إلى ديارهم والشعور بالأمان في بلادهم.

سامر يوحنا يرأس دير الكلدان في أطراف مدينة الموصل

سامر يوحنا يرأس دير الكلدان في أطراف مدينة الموصل

 

لم يعد القبر الأبيض والذي تم طلاؤه حديثا ويضم في منتصفه صليبا أحمر اللون وسط أنقاض مقبرة دير مار جرجس (القديس جاورجيوس) الكلداني في الموصل، رسالة باستمرار الوجود المسيحي في بلاد الرافدين فحسب وإنما أيضا رسالة أمل ومثابرة  بعد حقبة "داعش" الظلامية.

مختارات

وخلال تلك الحقبة، دمر مسلحو "داعش" المقبرة والدير إبان سيطرتهم على مدينة الموصل عام 2014 فيما ساعدت المساعدات المالية التي قدمتها الولايات المتحدة في إعادة بناء الدير وأيضا دير الربان هرمزد للطائفة الكلدانية في أطراف المدينة والذي يرجع تاريخه للقرن السابع الميلادي

وفي محاولة لتذكير العالم بما وقع خلال سيطرة داعش على المدينة، قال الرئيس العام للرهبان الكلدان سامر يوحنا إن داعش استخدم الدير "كموقع لسجن الايزيديين فيما تحولت إحدى قاعات الرهبان إلى مسجد. وقام مسلحو داعش بصهر التمثال النحاسي للقديس جورج".

وفي مقابلة مع  DW، قال إن رهبان الدير تمكنوا لحسن الحظ من مغادرة الدير ليلة استيلاء داعش على الموصل في يونيو / حزيران عام 2014 حاملين معهم مخطوطات قديمة نفسية، مضيفا أن داعش قام باستجار شخص لإزالة الرخام من الدير التي يقع على قمة تل. وقال "لقى هذا الرجل حتفه بعد أن استخدم متفجرات لإزالة الرخام"، مشيرا إلى أن الإساءة إلى الدير لم تتوقف حتى بعد دحر داعش عام 2017.

وأضاف "قام مدنيون بسرقة ما تركه تنظيم داعش وراءهم بعد التحرير"، مؤكدا أن الأمر ترك حزنا في قلبه لأن الدير يمثل الكثير له حيث كان يقصد الدير منذ أن كان صبيا كما دفن والده وشقيقته في المقبرة التي تعرضت للتخريب.

في عام 2017، دمر مسلحو داعش دير مار جرجس في الموصل والمقبرة المجاورة

في عام 2017، دمر مسلحو داعش دير مار جرجس في الموصل والمقبرة المجاورة

وحاليا، يأخذ سامر يوحنا على عاتقه مهمة الإشراف على إعادة بناء الكنائس التي تم تدميرها على أيدي مسلحي داعش والتي وصلت عددها إلى ما لا يقل عن 14 كنيسة مختلف الطوائف المسيحية في محافظة نينوى وحدها.

تناقص أعداد المسيحيين

وكحال العديد من مسيحيي العراق، قررت عائلة سامر يوحنا الرحيل حتى قبل سيطرة داعش على الموصل عام 2014.

الجديد بالذكر أن أعداد المسيحيين في العراق تضاءلت بشكل كبير خلال السنوات التي تلت سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين من حوالي 1.5 مليون إلى 400 ألف. وفي الموصل، وصل عدد المسيحيين إلى 350 شخصا عقب سيطرة داعش بعد أن كان عددهم يبلغ 24 ألفا قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وقال سامر إن قداس يوم الأحد يُقام في كنيسة واحدة حيث يرأس الصلاة كاهن، مضيفا "هذا يكفي للمدينة بأسرها، لكن يُجرى ترميم كنائس أخرى في الغالب بمساعدات خارجية."

أما رئيس أساقفة الكلدان في الموصل، المطران نجيب ميخائيل، فقال إن مسؤولين عراقيين وضباط من الجيش وعددا من المدنيين حضروا الاحتفال باعادة ترميم كنيسة دير القديس جاورجيوس، مشيرا إلى أن مسلمي المدينة من تولوا تنظيف الكنائس بعد انسحاب داعش.

وأضاف ميخائيل أنه شارك في افتتاح كنيسة الرسول بولس في الموصل رسميا قبل افتتاحه كنيسة دير القديس جاورجيوس، مؤكدا أن "عملية بناء الجسور ليست أمرا سهلا، لكني على ثقة بأن الموصل ستصبح في أفضل حال مما كانت عليه في السابق".

رسالة أمل

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الموصل: افتتاح كنيسة مار توما بعد ترميمها

تذكر الأسقف ميخائيل نصيحة البابا فرانسيس له خلال زيارته التاريخية إلى الموصل  بضرورة "العمل بإخلاص لجعل الموصل أفضل وأكثر أمانا"، مضيفا "نريد عودة المسيحيين طواعية".

يشار إلى أن البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، قد زار مدينة الموصل في مارس / آذار العام الماضي حيث تفقد مناطق خضعت لسيطرة تنظيم داعش شمالي العراق فيما حظيت الزيارة بترحاب كبير من كافة الأطياف العراقية.

وجاءت زيارة البابا فرنسيس بمثابة بارقة أمل لمسيحيي العراق في ظل تراجع أعدادهم بشكل كبير وهو الأمر الذي لم يلقي بظلاله فقط على المجتمعات المسيحية في العراق وإنما على سائر أطياف المجتمع.

وفي ذلك، قال المطران ثابت حبيب إن بعض هذه الكنائس تعود إلى القرن الخامس وباتت جزء من تراث نينوى، مؤكد أن هذا التراث لا يخص فقط المسيحيين لذا فإن إعادة بناء هذا التراث يعني إعادة بناء المجتمع بأسره".

التنوع مصدر قوة

وشدد المطران حبيب على أهمية استعادة الموصل لتنوعها التاريخي حتى يعيش المسلمون والمسيحيون والأيزيديون في سلام، مضيفا أن "هذا التنوع من شأنه أن يبعث برسالة قوية ضد الإرهاب وضد داعش. إذا عاد المسيحيون فإن هذا سيؤكد أن العراق بات آمنا ليس فقط للمسيحيين وإنما أيضا للمسلمين".

وقال إن قرابة 1200 أسرة مسيحية كانت تعيش في بلدة كراملش القريبة من مدينة الموصل قبل ظهور تنظيم داعش، مضيفا أنه لم تعد سوى 190 أسرة مسيحية.

ورغم ذلك، فقد أكد المطران حبيب على أنه لا يمكن ارغام مسيحيي العراق على العودة، لكنه أشار الى أن التاريخ يثبت عودة المسيحيين إلى ديارهم مرات كثيرة عبر التاريخ، مضيفا "بعد الدمار، كنا نعود من أجل المساهمة والمشاركة في إعادة البناء".

وسلط المطران الضوء على أن العراقيين من كافة الأطياف يرغبون في محو آثار داعش وحقبته الظلامية، مؤكدا أن العراقيين "يريدون محو الماضي، فهم يشعرون أن الذكريات المؤلمة تجعلهم يشعرون بالسوء."

رئيس أساقفة الكلدان في الموصل المطران ثابت حبيب

رئيس أساقفة الكلدان في الموصل المطران ثابت حبيب

ويبدو أن هذا وراء السبب في أن الدعوة لإنقاذ قبة كنيسة القديس جورج لم تلق الكثير من الدعم إذ اعتقد كثيرون أنه المهم إصلاح الضرر أكثر من تذكير أنفسهم بأن عليهم البحث عن سبل لمعاقبة من كان وراء إتلاف القبة.

وربما كان هذا السبب أيضا وراء قرار الأسقف في الاحتفاظ ببرج الساعة داخل الكنيسة كما تركه مسلحو داعش، رغم أنه أعاد بناء الكنيسة في كراملش إذ أن هذا يذكر طائفته بالمصير الذي نجت منه وأيضا يذكرها بقدرتها على البقاء والنجاة.

المصالحة.. قضية حاسمة

وفي سياق متصل، أكد سامر يوحنا على ضرورة بقاء المسيحيين في العراق، مضيفا من المهم القضاء على تصور مفاده بأنه قد حان الدور على المسيحيين للرحيل عن العراق كما رحل اليهود عن بلاد الرافدين في القرن الماضي.

وقال "كان اليهود جزءا مهما من الموصل مثل المسيحيين. ومن أجل منع التاريخ من تكرار نفسه، يجب أن تشكل المصالحة أهمية قصوى في العراق".

وأضاف "نتحدث عن العلاقات بيننا وبين المسلمين، لكن الجروح لم تلتئم بعد. المسلمون عانوا كثيرا أما نحن فلم نفقد سوى ممتلكاتنا".

وبسبب الوضع في الموصل، بدأ العديد من المسيحيين ممن كانوا يعيشون في نينوى فصلا جديدا من حياتهم حياة جديدة في إقليم كردستان العراق خاصة في مدينة عنكاوا ذات الاغلبية المسيحية في أربيل عاصمة الإقليم لدرجة أن سامر يوحنا يتواجد في المدينة داخل دير بُني مؤخرا يستضيف قساوسة كلدانيين فروا من بغداد والموصل.

أُعيد بناء كنيسة القديس مار جرجس بدعم مالي مقدم من الولايات المتحدة

أُعيد بناء كنيسة القديس مار جرجس بدعم مالي مقدم من الولايات المتحدة

واعترف يوحنا بأن العديد من المسيحيين لا يزالون يخشون عودة شبح العنف إلى الموصل، مضيفا "إنهم يعودون إلى الموصل فقط من أجل العمل حيث لم ينتقلوا للعيش إليها بعد. أولئك الذين عادوا هم رجال أعمال أو مزارعون أو أشخاص يعملون على إنجاز معاشات التقاعد وفي الغالب يكون لديهم أطفال".

وإزاء هذا الوضع، يؤكد يوحنا على ضرورة أن يصبح رجال الكنيسة القدوة في العودة والمشاركة في جهود إعادة البناء من أجل بث الأمل، مضيفا "نسبق الناس في العودة، يمكننا أن نقول للناس اذهبوا أنتم وأُعيدو البناء وسوف ننضم إليكم لاحقا، لكننا نرفض ذلك إذ يجب أن نقوم بهذه الخطوة معا".

وقال إنه يتفق مع ما أكد عليه البابا فرنسيس قبيل مغادرته العراق عندما شدد على أنه رأى خلال زيارته "كيف أن الكنيسة تعيش في العراق".

وفي هذا الصدد، قال يوحنا "أمي ترغب في أن اشتري لها منزلا في عنكاوا. وقد قامت أختي بزيارتي خمس مرات. يمكن للمجتمع أن ينمو مرة أخرى، لكن إذا لمس الناس أملا في العودة".

يوديت نيورينك ـ الموصل، العراق (م ع/ع.ج.م)

  • Irak Weihnachtsmesse in Bartella (picture-alliance/Photoshot/K. Dawood)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    عراقية مسيحية تحمل شمعة وسط مسيحيين ومسيحيات احتفلوا بقداس عيد الميلاد مع نهاية عام 2016 في كنيسة في برطلة، إحدى البلدات التي تقع في سهل نينوى، بمحافظة نينوى. من جديد يعود الزوار وتعود الكنائس للحياة في البلدة، التي خضعت لأكثر من عامين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

  • Irak Karakosch al-Hamdaniya Zerstörte Kirche (Getty Images/AFP/T. Coex)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    صورة للمسيح، هذا ماتبقى من كنيسة في قضاء الحمدانية في نينوى، بقيت شاهدة على ماحل بها من دمار. فبعد احتلال داعش لنينوى تعرضت كنائس للحريق والدمار كما أسكت التنظيم أصوات أجراس الكنائس، واضطهد المسيحيين، واتباع المعتقدات الآخرى.

  • Irak Baschika - verwüstete Kirche (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    مظاهر دمار لحقت بكنيسة في بعشيقة قرب الموصل، هذا ماخلفه تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي طرد من بعشيقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بعدما دمر أبرز المعالم المسيحية في المدينة. أغلبية سكان بعشيقة هم من المسيحيين والإيزيديين كما أن بها أقلية من العرب. وتعد بعشيقة إحدى أكبر المدن التي يسكنها أغلبية مسيحية في العراق.

  • Irak Bakhdida - verwüstete Kirche (picture-alliance/NurPhoto/M. Moskwa)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    رجل مسيحي يقف مصدوما أمام الخراب الذي ألحقته ميلشيا داعش بكنيسة في بغديدا، بسهل نينوى. وبغديدا أو بخديدا هي بلدة تقطنها أغلبية من المسيحيين الآشوريين. وقد توقفت الصلوات في كنائسها منذ سيطرة داعش على مناطق سهل نينوى في صيف 2014، حيث نزح عشرات آلاف المسيحيين إلى مناطق مجاورة كما هاجر كثيرون خارج العراق.

  • Mossul Bartella Weihnachten Andacht Kirche (Reuters/A.Awad)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    كنيسة مار شموني في وسط بلدة برطلة عادت لتشهد صلوات من جديد بعدما تحررت برطلة من أيدي داعش. وفي الصورة نرى تواجدا أمنيا يصاحب المشاركين في قداس عيد الميلاد في ديسمبر/ كانون الأول 2016. برطلة تقع شرق الموصل وأكثر سكانها من المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك.

  • Irak Bartella - Orthodoxe Kirche (picture-alliance/NurPhoto/M. Moskwa)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    كنيسة مار شموني في برطلة تابعة للسريان الأرثوذكس، هنا اجتمع ما يقارب من 300 عراقي مسيحي للصلاة في قداس عيد الميلاد لأول مرة بعدما هربوا قبل عامين خوفا من بطش "داعش". وقد تم تحرير برطلة في أكتوبر/ تشرين الأول.

  • Irak Bartella - Iraker besuchen orthodoxe Messe (picture-alliance/NurPhoto/M. Moskwa)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    بعد غياب أكثر من عامين عادت القوات العراقية إلى مناطق سهل نينوى وأحياء في الموصل، بعدما طردت منها داعش في الحملة الكبيرة التي مازالت قائمة لتحرير الموصل. وقد تواجدت قوات الأمن بكثافة خلال قداس عيد الميلاد هنا في برطلة، ونرى في الصورة رجل دين سرياني يرحب بفرد الأمن.

  • Mossul Bartella Weihnachten Andacht Kirche (Reuters/A.Awad)

    الأنوار تضئ كنائس نينوى من جديد بعد التحرير من "داعش"

    كان تنظيم داعش يخير المسيحيين بين اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو القتال ومن ثم الرحيل ولذلك أصبحت مناطق كثيرة في نينوى خالية من سكانها. لكنهم عادوا الآن بعد تحرير تلك المناطق، وأسرعوا بالرجوع إلى كنائسهم حاملين معهم الأمل ببداية حياة جديدة، بعد معاناة لم يسبق لها مثيل. الكاتبة: زينب الخفاجي


 

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