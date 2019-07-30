 إعادة افتتاح محطة القطارات بفرانكفورت بعد القبض على مجرمين | أخبار | DW | 02.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إعادة افتتاح محطة القطارات بفرانكفورت بعد القبض على مجرمين

بعد أيام قليلة من سقوط قتيل في محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت، عادت الشرطة من جديد لتطوق المحطة بعدد كبير من القوات، وتوقف حركة القطارات من وإلى المحطة. لكن بعد فترة قصيرة تم فتحها من جديد.

Deutschland | Bahnhof Frankfurt (picture-alliance/dpa/Eibner-Pressefoto)

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إنهاء إغلاق محطة القطارات الرئيسية بمدينة فرانكفورت غربي البلاد على خلفية وجود مهمة شرطية هناك، وذلك بحسب بما أوضحته الشركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة (الثاني من أغسطس/ آب).

وأوضحت الشرطة على "تويتر" أن سبب المهمة الشرطية كان أن عدة مجرمين حصلوا بشكل غير مشروع على "إمكانية الوصول لخزائن في بنك بالمحطة، ما تسبب في إصدار الإنذار". وأضافت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم، موضحة أنه كان هناك إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء محاولة الجناة في الهروب.

وكانت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أعلنت في وقت سابق على "تويتر" أيضا أنه تم إغلاق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت بسبب مهمة للشرطة، موضحة أن هناك مهمة أمنية تقوم بها في محيط شارع دوسلدورف القريب من المحطة.

يُذكر أن محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت شهدت قبل أيام قليلة جريمة دفع يُشتبه في ارتكابها مواطن إريتري، كان يعيش في سويسرا منذ عام 2006، وقدم إلى فرانكفورت قبل أيام قليلة من الواقعة.

ص.ش/ع.ج (د ب أ)

  • BG Sicherheit im Bahnhof St Petersburg (Imago Images/C. von der Laage)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    روسيا: جدران سميكة

    اجراءات أمنية خاصة تُتبع داخل بعض محطات المترو في مدينتي سانت بطرسبرغ وموسكو، إذ زُودت أرصفة الانتظار بجدران سميكة إضافية تفصل السكة الحديدية، بحيث لا يمكن للركاب رؤيتها ولا الوصول إليها. ولا تُفتح أبواب القطارات و لا هذه الجدران، إلا بتوقف القطار. ويهدف هذا الإجراء الأمني إلى منع المسافرين من السقوط على السكة الحديدية.

  • BG Sicherheit im Bahnhof | Canary Wharf U-Bahn-Haltstelle, London (picture-alliance/empics/M. Walter)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    بريطانيا: فحص التذاكر والحواجز العازلة

    في بريطانيا لا يمكن الوصول إلى السكة الحديدية في العديد من محطات القطارات سواء المحلية أو قطارات المسافات الطويلة ومحطات المترو، إلا عن طريق تذكرة معينة. وفي بعض المحطات مثل محطة مترو كاناري وورف/ Canary Wharf في لندن، تفصل حواجز كبيرة السكك الحديدية عن الركاب المنتظرين على الرصيف. ولا تفتح هذه الحواجز، إلا بتوقف القطار.

  • BG Sicherheit im Bahnhof Tokio (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    اليابان: المزيد من الحواجز الأمنية

    غالباً ما تشهد أرصفة الإنتظار في محطات قطارات اليابان اكتظاظاً خلال ساعات الذروة، غير أن الركاب يصطفون عادة بشكل منظم. ومع ذلك، تسجل البلاد بشكل متكرر حالات انتحار أشخاص يلقون بأنفسهم أمام القطارات. ولهذا السبب، يتم تزويد الأرصفة بالمزيد من حواجز السلامة باستمرار.

  • BG Sicherheit im Bahnhof Peking (Imago Images/View Stock)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    الصين: أبواب زجاجية عالية

    المدخل المؤدي إلى مترو الأنفاق في بكين، شبيه بالمداخل الموجودة في متاجر التسوق الكبرى. وتشهد محطات المترو في الصين اكتظاظاً كبيراً خلال ساعات الذروة. ولهذا السبب تستخدم الصين داخل محطات القطارات، أبواب من الزجاج، مهمتها الفصل بين أرصفة الانتظار و السكك الحديدية.

  • BG Sicherheit im Bahnhof Bangkok (picture-alliance/dpa/C. Sator)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    تايلاند: حواجز زجاجية

    الانضباط والتنظيم، هما أكثر ما يميز حركة الركاب على أرصفة الانتظار داخل القطارات في تايلاند. إذ يصطف الركاب بانتظام إلى جانب السكة الحديدية. ولو حدث تدافع، قد يكون في معظم الأحيان من السياح الأجانب. ومن أجل منع الركاب من السقوط على السكة الحديدية، تستخدم حواجز زجاجية تفصل بينهم بين السكة الحديدية.

  • BG Sicherheit im Bahnhof Den Haag (Imago Images/Hollandse Hoogte/B. van Dam )

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    هولندا: الحواجز وأفراد الأمن

    تمنع الحواجز الأمنية في هولندا الوصول إلى معظم محطات القطار من دون شريحة إلكترونية خاصة أو تذكرة. وخلال ساعات الذروة، ينتشر أفراد الأمن ذوي السترات الصفراء في محطات القطارات الرئيسية مثل محطة دين هاغ. مهمتهم الأساسية تكمن في منع المسافرين من الوقوف على مقربة من حافة رصيف الانتظار.

  • Spanien AVE (Getty Images/D. Doyle)

    في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

    إسبانيا: اجراءات خاصة بالقطارات السريعة

    تتبع اسبانيا إجراءات أمنية وبشكل خاص داخل محطات القطارات السريعة، ومنها النسخة الإسبانية من القطار السريع بين المدن/ AVE. وبسبب الحواجز الأمنية يُسمح فقط لحاملي التذاكر بالوصول إلى أرصفة الانتظار، وذلك بعد توقف القطار بشكل نهائي في مكانه وفتح الأبواب. راهيل كلاين (د. ب. أ)/ إيمان ملوك


مختارات

بعد فرانكفورت ـ برلين تدرس تشديد الرقابة الحدودية مع سويسرا

تبحث الحكومة الألمانية تشديد الرقابة على الحدود مع سويسرا من خلال وضع ضوابط حدودية وزيادة عمليات تفتيش الأشخاص، حسب رأي وزير الداخلية زيهوفر. ويأتي هذا بعد أيام من جريمة فرانكفورت، التي كان مرتكبها مقيماً في سويسرا. (02.08.2019)  

وجهة نظر: "في كل مرة أرجو أن لا يكون الجاني أجنبيا"

في محطة القطارات الرئيسية بمدينة فرانكفورت قام رجل بدفع سيدة وطفلها أمام القطار السريع ودُهس الطفل. جريمة فرانكفورت هذه تصدم جميع الناس في ألمانيا، والذين يتأثرون أكثر هم ذووا الأصول الأجنبية، كما يرى إركان أريكان. (02.08.2019)  

حادث قطار فرانكفورت.. تحذير من التكرار وجدل حول أمن المحطات

أثارت حادثة فرانكفورت التي قتل فيها طفل بعد دفعه من على رصيف القطار جدلاً واسعاً في ألمانيا حول أمن محطات القطار، وسط تحذيرات من تكرار هذه الحوادث. ولكن ماذا نعرف حتى الآن عن الحادث الذي هز المشاعر في كل أنحاء ألمانيا؟ (31.07.2019)  

في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها

بعد مقتل طفل في الثامنة من عمره جراء دفعه أمام قطار سريع في محطة قطارات فرانكفورت، تحول أمن محطات القطار في ألمانيا إلى موضوع نقاش جاد. كيف تؤمن الدول محطات قطارتها؟ صور عن الإجراءات الأمنية في مختارات من الدول. (01.08.2019)  

مواضيع ذات صلة

Attacke im Frankfurter Hauptbahnhof

الشرطة الألمانية تحقق على قدم وساق في جريمة القطارات 30.07.2019

ثار جدل كبير بألمانيا بعد الصدمة التي خلفها حادث مقتل طفل تحت عجلات القطار بفراكفورت، حيث أثيرت قضية نجاعة تعزيز الأمن في محطات القطارات لمنع مثل هذا النوع من الجرائم، فيما عاد ملف الهجرة بهذه المناسبة للواجهة من جديد.

Deutschland Mann schob einen achtjährigen Jungen vor einen entgegenkommenden Zug in Frankfurt Hbf

ألمانيا - القبض على إريتري تسبب بمقتل طفل تحت عجلات قطار 29.07.2019

كشفت الشرطة الألمانية أنها تمكنت من القبض على إريتري تسبب بمقتل طفل في محطة قطارات فرانكفورت بعد أن دفعه وأمه إلى قضبان السكة أمام أحد القطارات السريعة.

Attacke im Frankfurter Hauptbahnhof

جريمة فرانكفورت: سويسرا تكشف معلومات مهمة عن المشتبه به 30.07.2019

وسط النقاش العام عقب حادث محطة قطارات فرانكفورت، وزير الداخلية الألماني يؤكد على عدم الحاجة لتغير لوائح الهجرة واللجوء، مطالبا بتشديد وسائل الحماية. والسلطات السويسرية تكشف معلومات مهمة عن المشتبه به.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  