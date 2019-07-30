إعادة افتتاح محطة القطارات بفرانكفورت بعد القبض على مجرمين

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إنهاء إغلاق محطة القطارات الرئيسية بمدينة فرانكفورت غربي البلاد على خلفية وجود مهمة شرطية هناك، وذلك بحسب بما أوضحته الشركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة (الثاني من أغسطس/ آب).

وأوضحت الشرطة على "تويتر" أن سبب المهمة الشرطية كان أن عدة مجرمين حصلوا بشكل غير مشروع على "إمكانية الوصول لخزائن في بنك بالمحطة، ما تسبب في إصدار الإنذار". وأضافت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم، موضحة أنه كان هناك إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء محاولة الجناة في الهروب.

وكانت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أعلنت في وقت سابق على "تويتر" أيضا أنه تم إغلاق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت بسبب مهمة للشرطة، موضحة أن هناك مهمة أمنية تقوم بها في محيط شارع دوسلدورف القريب من المحطة.

يُذكر أن محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت شهدت قبل أيام قليلة جريمة دفع يُشتبه في ارتكابها مواطن إريتري، كان يعيش في سويسرا منذ عام 2006، وقدم إلى فرانكفورت قبل أيام قليلة من الواقعة.

ص.ش/ع.ج (د ب أ)