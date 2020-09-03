 إطلاق نار في قلب فيينا وأنباء عن استهداف معبد يهودي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.11.2020

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أخبار

إطلاق نار في قلب فيينا وأنباء عن استهداف معبد يهودي

أطلقت عيارات نارية عدة في وسط فيينا بحسب الشرطة، فيما أشارت وسائل إعلام محلية الى تعرض معبد يهودي لهجوم. وقالت وزارة الداخلية كما نقلت عنها وكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه) إن أحد المهاجمين "قتل فيما فر آخر".

Österreich Wien | Polizisten am Schwedenplatz nach Schießerei im Stadtzentrum (Leonhard Foeger/REUTERS)

أعلنت الشرطة النمساوية على تويتر مساء اليوم الاثنين (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) عن إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق رصاص في قلب العاصمة فيينا مرجحة وقوع هجوم على معبد يهودي.

من جهته، قال كارل نيهامر وزير الداخلية النمساوي لتلفزيون (أو.آر.إف) إن السلطات تعتقد أن إطلاق النار هجوم إرهابي، حيث أصيب عدد من الأشخاص، ومن المعتقد أن البعض قتلوا. وقال "يمكنني في الوقت الحالي تأكيد أننا نعتقد أن هذا هجوم إرهابي واضح".

 

ورجحت السلطات النمساوية وقوع هجوم على معبد يهودي وكتبت الشرطة على تويتر "نحن منتشرون بكل القوات المتاحة، من فضلكم تجنبوا الساحات العامة في المدينة".

وقد لاذ العديد من الأشخاص، الذين كانوا متواجدين في الطريق، وهم مذعورون.

وقال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا على تويتر: ليس واضحا ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار، وهي كانت مغلقة في ذلك الوقت.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

 

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