 إطلاق نار عشوائي في جامعة هايدلبرغ العريقة في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.01.2022

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أخبار

إطلاق نار عشوائي في جامعة هايدلبرغ العريقة في ألمانيا

شهد حرم جامعة مدينة هايدلبرغ الألمانية العريقة حادث إطلاق نار عشوائي. وحسب الشرطة فإن مطلق النار طالب "لم تكن له دوافع سياسية أو دينية بحسب المعلومات الأولية". وحسب المعطيات فإن الحادث أسفر عن مقتل شخص بالإضافة للجاني.

قامت الشرطة الألمانية بتطويق منطقة الحرم الجامعي في هايدلبرغ

قامت الشرطة الألمانية بتطويق منطقة الحرم الجامعي في هايدلبرغ

سقط عدد من الجرحى الاثنين (24 كانون الثاني/يناير 2022) جراء إطلاق نار داخل قاعة محاضرات في جامعة  هايدلبرغ في غرب ألمانيا، وفق الشرطة التي أعلنت مقتل المنفّذ. وحسب المعطيات المتوفرة فإن أحد الأشخاص توفي بعد ساعات من إصابته بجروح خطيرة. 

وجاء في بيان لشرطة مانهايم أن "منفّذا منفردا أصاب أشخاصا عدة في قاعة محاضرات بجروح" موضحة أن المنفّذ استخدم في الهجوم "سلاحا طويلا" وأنه قتل. وذكرت وكالة الصحافة الألمانية أن أحد الضحايا توفي لاحقا إثر إصابته. 

وأوضحت الشرطة على تويتر أنها أطلقت عملية واسعة النطاق في حرم نوينهايمر فيلد في الجامعة، وقد حضّت على عدم التوجّه إلى المنطقة "لتسهيل وصول عمّال الإنقاذ وأجهزة الطوارئ".

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أمنية أن مطلق النار في جامعة هايدلبرغ الألمانية كان طالبا في الجامعة. وذكرت المصادر أن الجاني، الذي أطلق النار عشوائيا في قاعة محاضرات، لم تكن له دوافع سياسية أو دينية بحسب المعلومات الأولية.

مختارات

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وجود مؤشرات يمينية متطرفة كخلفية للجريمتين اللتين هزتا مدينة هاناو، فيما توالت ردود الفعل المنددة داخل ألمانيا وخارجها الداعية إلى تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب اليميني المتطرف.

قرار مجلس الأمن الدولي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والحديث في ألمانيا حول إمكانية المشاركة في قوات حفظ سلام دولية في غزة، من أبرز الموضوعات التي علقت عليها الصحف الألمانية التي صدرت صباح اليوم .

وأضافت المصادر أن الجاني كان بحوزته عدة بنادق، ثم أطلق النار على نفسه في النهاية ليلقى حتفه. وقالت الشرطة: "لا نفترض وجود جناة آخرين"، مضيفة أنها ستواصل تمشيط المنطقة للتأكد من ذلك.

وهايدلبرغ جامعة كبيرة في ولاية بادن-فورتمبرغ، يؤمها نحو 160 ألف شخص. وتضم الجامعة أقساما للعلوم الطبيعية، وجزءا من القسم الطبي الجامعي وحديقة نباتات.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة سلسلة هجمات نفّذ غالبيتها إسلاميون متطرفون أو  يمينيون متطرفون.  لكن عمليات إطلاق النار داخل المؤسسات التعليمية نادرة في ألمانيا التي تعد قوانين ضبط حيازة الأسلحة فيها من الأكثر تشددا في أوروبا.

وفي العام 2009  قتل تلميذ سابق تسعة تلامذة وثلاثة مدرّسين وثلاثة من المارة في إطلاق نار في فينندن في ولاية بادن-فورتمبرغ، قبل أن ينتحر.

وفي العام 2002 أطلق طالب سابق يبلغ 19 عاما النار في مدرسة في مدينة إرفورت في وسط ألمانيا مرديا 16 شخصا بمن فيهم 12 مدرسا وطالبان، قبل أن يقدم على الانتحار.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture-alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول إن ليس هناك أي إشارات على أن هجوم مونستر يحمل دوافع إرهابية. وتضيف إن سائق السيارة ألماني وتبدو عليه علامات إضطرابات عقلية. ويتم حاليا تفتيش شقة المهاجم.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.