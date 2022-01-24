إطلاق نار عشوائي في جامعة هايدلبرغ العريقة في ألمانيا

سقط عدد من الجرحى الاثنين (24 كانون الثاني/يناير 2022) جراء إطلاق نار داخل قاعة محاضرات في جامعة هايدلبرغ في غرب ألمانيا، وفق الشرطة التي أعلنت مقتل المنفّذ. وحسب المعطيات المتوفرة فإن أحد الأشخاص توفي بعد ساعات من إصابته بجروح خطيرة.

وجاء في بيان لشرطة مانهايم أن "منفّذا منفردا أصاب أشخاصا عدة في قاعة محاضرات بجروح" موضحة أن المنفّذ استخدم في الهجوم "سلاحا طويلا" وأنه قتل. وذكرت وكالة الصحافة الألمانية أن أحد الضحايا توفي لاحقا إثر إصابته.

وأوضحت الشرطة على تويتر أنها أطلقت عملية واسعة النطاق في حرم نوينهايمر فيلد في الجامعة، وقد حضّت على عدم التوجّه إلى المنطقة "لتسهيل وصول عمّال الإنقاذ وأجهزة الطوارئ".

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أمنية أن مطلق النار في جامعة هايدلبرغ الألمانية كان طالبا في الجامعة. وذكرت المصادر أن الجاني، الذي أطلق النار عشوائيا في قاعة محاضرات، لم تكن له دوافع سياسية أو دينية بحسب المعلومات الأولية.

وأضافت المصادر أن الجاني كان بحوزته عدة بنادق، ثم أطلق النار على نفسه في النهاية ليلقى حتفه. وقالت الشرطة: "لا نفترض وجود جناة آخرين"، مضيفة أنها ستواصل تمشيط المنطقة للتأكد من ذلك.

وهايدلبرغ جامعة كبيرة في ولاية بادن-فورتمبرغ، يؤمها نحو 160 ألف شخص. وتضم الجامعة أقساما للعلوم الطبيعية، وجزءا من القسم الطبي الجامعي وحديقة نباتات.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة سلسلة هجمات نفّذ غالبيتها إسلاميون متطرفون أو يمينيون متطرفون. لكن عمليات إطلاق النار داخل المؤسسات التعليمية نادرة في ألمانيا التي تعد قوانين ضبط حيازة الأسلحة فيها من الأكثر تشددا في أوروبا.

وفي العام 2009 قتل تلميذ سابق تسعة تلامذة وثلاثة مدرّسين وثلاثة من المارة في إطلاق نار في فينندن في ولاية بادن-فورتمبرغ، قبل أن ينتحر.

وفي العام 2002 أطلق طالب سابق يبلغ 19 عاما النار في مدرسة في مدينة إرفورت في وسط ألمانيا مرديا 16 شخصا بمن فيهم 12 مدرسا وطالبان، قبل أن يقدم على الانتحار.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)