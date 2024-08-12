إطلاق ميزة إنشاء الصور مجانًا عبر تشات جي بي تي

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت OpenAI عن ميزة مذهلة لمستخدمي تشات جي بيتي إمكانية إنشاء صورتين مجانيتين يوميًا باستخدام النموذج DALL-E 3. لتزيد من تفاعل المستخدمين للإبداع البصري.

كشفت OpenAI عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي تشات جي بي تي ChatGPT انشاء صورتين يوميًا مجانًا، وذلك دون الحاجة إلى أي اشتراكات. تعتمد هذه الخدمة على نموذج DALL-E 3، الذي يتيح توليد صور فنية مدهشة بناءً على أوامر نصية بسيطة من المستخدمين.

ووفقًا لما نشرته الشركة على منصة إكس، يمكن للمستخدمين الآن طلب صور لأغراض متعددة، سواء كانت لإنشاء عروض تقديمية، أو لتخصيص بطاقات للأصدقاء، أو لابتكار تصورات جديدة. هذه الخدمة تمنح المستخدمين وسيلة ميسرة للحصول على صور مخصصة دون تكاليف إضافية.

وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستفادة من ميزات إضافية وإنشاء المزيد من الصور، يمكنهم الاشتراك في خدمة ChatGPT Plus مقابل 20 يورو شهريًا. يتيح هذا الاشتراك الوصول إلى مجموعة واسعة من الإمكانيات، بما في ذلك إمكانية توليد عدد أكبر من الصور باستخدام تقنية DALL-E 3.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة أبل عن خططها لدمج تشات جي بي تي في مساعدها الشخصي سيري بحلول نهاية العام. ستسمح هذه الخطوة للمستخدمين بالحصول على إجابات فورية من إلى جانب القدرة على إنشاء النصوص والصور باستخدام أحدث تقنيات OpenAI.

كما أكدت أبل على التزامها بحماية خصوصية المستخدمين، موضحة أن OpenAI لن تحتفظ بأي من طلبات تشات جي بي تي المقدمة عبر أجهزة أبل، وستضمن إخفاء عناوين IP الخاصة بالمستخدمين لحماية بياناتهم.

تسعى OpenAI من خلال هذه المبادرات إلى جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا من الحياة اليومية بطرق تدعم الإبداع وتفتح آفاقًا جديدة. مع هذه الأدوات المبتكرة، يمكن للمستخدمين استكشاف إمكانيات لا حدود لها وتوظيفها في مشاريعهم الشخصية والمهنية.

أعده للعربية: علاء جمعة