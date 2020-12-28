إطلاق سراح الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول

أعلنت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول الأربعاء (العاشر من فبراير/شباط 2021) إفراج السلطات السعودية عنها. وغرّدت شقيقتها لينا عبر تويتر "تمّ الإفراج عن لجين"، مضيفة باللغة الإنكليزية أنّ لجين "في المنزل". وارفقت صورة مقربة لوجه لجين في المنشور.
واعتقلت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في أيار/مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.
وحكمت محكمة في الرياض في ديسمبر/كانون الأول بسجن الهذلول خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بالتحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، لكن المحكمة أرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، وهو ما يعني أنها كانت قد قضت ثلاث سنوات تقريبا في الجبس الاحتياطي، الأمر الذي عجل بخروجها.
وبحسب شقيقتها قرّرت المحكمة منع لجين من السفر لمدة خمس سنوات.
ولقي الحكم على الهذلول استنكار أمميا ووصف خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التهم بأنها "زائفة" بموجب قوانين فضفاضة لمكافحة
الإرهاب.
وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، بينها قضايا معتقلين سياسيين.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لفرانس برس هذا الشهر إن الهذلول متهمة بالاتصال بدول "غير صديقة" و"تقديم معلومات سرية"، لكن عائلتها قالت إن المحاكمة لم تشهد تقديم أي دليل على ذلك.
ويأتي خروج الهذلول من السجن بعد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدقيق في سجل حقوق الإنسان في المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد الذي ينظر إليه على أنّه الحاكم الفعلي للبلاد.
وسرّعت السعودية محاكمات من تصفهم بالمنشقين ، بمن فيهم طبيب سعودي أميركي بارز، خشية أن يتحول هؤلاء إلى أدوات مساومة في مواجهة مبكرة محتملة مع إدارة الرئيس بايدن.
وكانت إدارة دونالد ترامب تغض النظر إلى حدّ بعيد عن كل ما تعتبره المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان انتهاكات في المملكة.
ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
لجين الهذلول الأشهر بين الناشطات
ناشطة سعودية تبلغ من العمر (31) عاماً، ما تزال خلف القصبان. واجهت لجين الهذلول الاعتقال وتحملت مرارة السجن عدة مرات لمعارضتها حظر القيادة والدعوة لإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة، واُتهمت السلطات السعودية بتعذيبها في السجن على لسان أفراد عائلتها. بعد مرور أكثر من عامين على اعتقالها أمرت محكمة سعودية بسجن لجين لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية.
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سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
سمر بدوي .. أشجع نساء العالم
عُرفت سمر بدوي، الحائزة على جائزة أشجع نساء العالم عام 2012، بنضالها من أجل الدفاع على حقوق النساء والدعوة إلى المساواة بين الجنسين، كما أنها شقيقة رائف بدوي، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية والذي اعتقل في العام 2012. وبدوي محتجزة منذ عام 2016، وتسببت في حدوث أزمة سعودية كندية عام 2018 بعد مطالبة الأخيرة بالإفراج عنها. وقد أحيلت مؤخراً إلى جانب لجين الهذلول إلى محكمة الإرهاب السعودية.
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سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
هالة الدوسري .. خليفة خاشقجي في واشنطن بوست
أعلنت صحيفة واشنطن بوست عن اختيار الناشطة والمعارضة هالة الدوسري خلفاً للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تُتهم السعودية بقتله في قنصليتها بإسطنبول. وقررت الصحيفة أيضا ترجمة مقالات الدوسري للغة العربية. تُعرف الدوسري بأنها ناشطة وكاتبة في مجال الحقوق والحريات، وتم اختيارها لعضوية المجلس الاستشاري لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
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سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
مضاوي الرشيد: باحثة ومعارضة من سلالة آل رشيد
مضاوي الرشيد أكاديمية ومعارضة سعودية معروفة تنتمي لأسرة آل رشيد التي حكمت منطقة حائل. تعمل أستاذة علم الأنثروبولوجيا في قسم اللاهوت والدراسات الدينية بكلية الملوك بجامعة لندن. ساهمت مع عدد من السعوديين في المنفى في تأسيس حزب التجمع الوطني في سبتمبر/ أيلول الماضي في الذكرى الـ 90 لتأسيس الدولة السعودية، ليكون هذا الحزب أول مقاومة سياسية منظمة تتحدى آل سعود على الإطلاق.
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سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
الكاتبة والناشطة السعودية منال الشريف
تعد منال الشريف واحدة من أهم السعوديات اللواتي كافحن من أجل قيادة السيارة. وعملت خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحرر المرأة السعودية من القيود الاجتماعية والدينية وتمكينها من حقوقها الاجتماعية والسياسية. وخاطرت بنفسها مرات عديدة وقادت سيارة في العاصمة الرياض، وتم إيقافها مرتين قبل أن يسمح للسعوديات بذلك. ألفت كتاب "القيادة نحو الحرية" الذي تُرجم إلى عدة لغات.
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سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
الناشطة الحقوقية هتون الفاسي
الدكتورة هتون الفاسي أستاذة في جامعة الملك سعود في الرياض، وهي تنشط منذ زمن بعيد من أجل نيل المرأة الحق في قيادة السيارة، واشتهرت بدفاعها عن حقوق المرأة ومطالبتها بمشاركتها السياسية في المملكة، اعتقلتها السلطات السعودية في حزيران/يونيو عام 2018. وتم إطلاق سراحها في أيار/ مايو 2019.
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سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
لبنى العليان .. أكثر السيدات تأثيرًا في الشرق الأوسط عام 2018
وهي الرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل، التي تضم أكثر من 40 شركة تحت مِظلتها. وحصلت على بكالوريوس في الزراعة من جامعة كورنيل، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ودكتوراه في القانون من كلية ترينتي الايرلندية، بحسب سيرتها الذاتية. اختارتها مجلة "فوربس الشرق الأوسط" كأكثر السيدات تأثيرًا في الشرق الأوسط عام 2018.
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سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
سارة السحيمي .. أول امرأة في إدارة شركة السوق المالية
استطاعت سارة السحيمي أن تكون أول امرأة ترأس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول". وشغلت سارة مناصب مهمة في مؤسسات مصرفية كبرى ببلدها، سواء العمومية أو الخاصة، كـ"الأهلي كابيتال" و"مجموعة سامبا المالية".
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سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
الدكتورة ناهدة طاهر .. سيدة أعمال ناجحة
حصلت ناهد طاهر على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وبعدها على الماجستير في الاقتصاد المالي ومن ثم الدكتوراه من جامعة لانكاستر في المملكة المتحدة. وعملت في مجال الاقتصاد وعينت كأول سعودية ترأس بنكا استثماريا خليجيا هو غولف ون بالبحرين 2005. وعملت رئيسة للدائرة الاقتصادية للبنك الأهلي التجاري سابقا، وحازت على جائزة أفضل مدير تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2005 .
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سعوديات ناجحات رغم تسلط النظام وتعسف المجتمع المحافظ
مرام البتيري .. من أفضل مدربات الكرة النسائية
فازت مرام البتيري بجائزة أفضل مدرب في دوري الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكرة قدم الصالات في البحرين، هذا إلى جانب عملها كمحللة مالية لدى أرامكو السعودية. مرام تنشط في المجالين الرياضي والاقتصادي، وهي مدربة كرة قدم، ومحكمة معتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم. الكاتبة: مريم مرغيش/ ريم ضوا