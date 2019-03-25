 إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل | أخبار | DW | 25.08.2019

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أخبار

إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أُطلقت الأحد من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، لم تؤد إلى وقوع إصابات، كاشفاً أنّ "منظومة القبة الحديد اعترضت صاروخين" من الصواريخ الثلاثة.

Israel Gaza l Raketenangriffe Abwehrsystem über Netiv Haasara (Getty Images/AFP/J. Guez)

صورة من الأرشيف لصاروخ اطلق من غزة واعترضته منظومة القبة الحديدية الاسرائيلية في أيار / مايو2019

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخ جنوبي البلاد تم إطلاقه من غزة مساء الأحد (25 آب/ أغسطس 2019). وقال الجيش إنه تم إطلاق ثلاث قذائف من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل، وتم اعتراض اثنتين بواسطة منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، بينما سقط الثالث بجوار الطريق 34 خارج سديروت جنوب إسرائيل، مما تسبب في حريق بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

مختارات

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد تسبب إطلاق الصواريخ بإطلاق صفارات الإنذار وتوقف حفل موسيقي في إطار مهرجان في سديروت جنوب إسرائيل، بحسب ما أوضح متحدث باسم بلدية المدينة القريبة من قطاع غزة.

 وأعلن المجلس البلدي في منطقة شعار هانيغيف، الواقعة في جنوب إسرائيل، في بيان سقوط صاروخ في حقل ما أدى إلى اندلاع حريق.

 ومنذ مطلع آب/ أغسطس، يُسجل إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل فلسطينية انطلاقاً من غزة وضربات انتقامية للجيش الإسرائيلي، ما يهدد بنسف الهدنة التي تم التوصل إليها بين حركة حماس وإسرائيل التي تستعد لانتخابات تشريعية مقررة في 17 أيلول/ سبتمبر.

ويقول مراقبون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لتفادي التصعيد مع القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي وذلك بهدف تأمين استقرار نسبي خلال الاستحقاق الانتخابي، علماً أن عدداً من خصومه السياسيين يطالبون برد أكثر حزماً على حماس.

ولم تتبن الحركة الإسلامية إطلاق الصواريخ أو محاولات تسلل مسلّحين إلى إسرائيل، في محاولة لدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات من أجل تحسين أوضاع أبناء القطاع من دون نسف الهدنة، بحسب محلّلين.

م.م/ ي.أ (أ ف ب، د ب ا)

  • Männer vor einer UN-Schule in Rafah. (Foto: SAID KHATIB/AFP/Getty Images )

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    قصف مدرسة لـ" الأونروا"

    أقر الجيش الإسرائيلي مساء الأحد بأنه قام بقصف هدف في محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في رفح جنوبي قطاع غزة، وهو ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 30 آخرين، حسب مصادر طبية فلسطينية. من جهته دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استهداف مدارس ومنشآت الأونرا في غزة واعتبره " عملا إجراميا".

  • Flüchtlinge in einer Schule in Gaza. (Foto: Shawgy al-Farra)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    المدارس..الملجأ الوحيد

    وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقول أن نحو 3000 فلسطيني، كانوا داخل المدرسة، التي قصفها الجيش الإسرائيلي. وهناك أيضا مدارس أخرى تلجأ إليها العائلات الفلسطينية من شمال وشرق قطاع غزة خوفا من الهجمات الإسرائيلية.

  • Nahostkonflikt Gazastreifen. (Foto: DAVID BUIMOVITCH/AFP/Getty Images)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    رفح تحت القصف

    أعلنت إسرائيل أن جيشها سيوقف إطلاق النار في معظم قطاع غزة، في اليوم الثامن والعشرين من حملتها العسكرية على القطاع، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم، لكنها استثنت مدينة رفح، التي تعرضت لقصف كبير، خاصة بعد احتمال اختطاف جندي إسرائيلي هناك.

  • Israelischer Soldat Hadar Goldin getötet. (Foto: Reuters)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    الجندي المفقود

    أكد بيان للجيش الإسرائيلي بأن الجندي المفقود هدارغولدن والذي اتهمت تل أبيب حركة حماس باختطافه في قطاع غزة قد قتل في العمليات. كان ذلك خلال معارك في قطاع غزة يوم الجمعة. وكان الجيش الإسرائيلي قد قام بحملة مداهمات واسعة لتحرير الجندي المخطوف، حتى تبث أنه قد قتل في المعارك.

  • Israelische Soldaten stehen auf Panzer. (Foto: Reuters/Baz Ratner)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    إسرائيل تسحب جنودها

    بعد حوالي أربعة أسابيع من حملتها العسكرية على القطاع، أعلنت إسرائيل أنها ستقوم بسحب جنودها تدريجيا بعد تدمير العديد من الأنفاق. ولكن قوات الجيش ستبقى على استعداد في المنطقة الساحلية لاتخاذ إجراءات ضد حماس، حسب بيان للجيش الإسرائيلي. غير أن هذا لا يعني نهاية الحرب بالضرورة، حسب المتتبعين.

  • Tunnel im Gazastreifen. (Foto: picture-alliance/dpa)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    تدمير الأنفاق

    أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة السبت، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة حتى يتم تدمير كل الأنفاق، التي تشكل خطرا كبيرا على إسرائيل. خاصة وأن حركة حماس تستخدم الأنفاق في تهريب المقاتلين والأسلحة إلى إسرائيل. ولكن الجيش الإسرائيلي تمكن من تدمير معظم الأنفاق، حسب مصادر أمنية إسرائيلية.

  • John Kerry spricht am Telefon. (Foto: Reuters)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    التجسس على الحليف الأمريكي

    كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن الإسرائيليين وجهاز استخبارات آخر على الأقل، تنصتا على مكالمات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الهاتفية، أثناء محاولته التوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في تطور رأت الأسبوعية الألمانية أن من شأنه إثارة توتر إضافي للعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

  • Nahostkonflikt Gazastreifen. (Foto: SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    ضحايا الحرب

    ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية، إلى أكثر من 1800 قتيلا، غالبيتهم العظمى من المدنيين. في حين وصل عدد الجرحى إلى نحو 10 آلاف شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، حسب مصادر طبية فلسطينية. كما اضطر ربع سكان غزة إلى النزوح داخل القطاع. وعى الجانب الإسرائيلي قتل 64 جنديا و3 من المدنيين.

  • Gaza-Protest in Washington. (Foto: picture-alliance/dpa)

    غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

    مظاهرات عالمية

    تسبب الصراع الدموي في غزة في العديد من الانتقادات الدولية وخروج مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء العالم. العاصمة الأمريكية واشنطن شهدت يوم السبت مظاهرات حاشدة للعرب الأميركيين وأنصار المنظمات السلمية. ولكن خروج مظاهرات مؤيدة لإسرائيل على الجانب الآخر أدت إلى اعتداءات متبادلة. وتعيش العديد من المدن الأوروبية في الأسابيع الأخيرة على وقع الاحتجاجات، عرفت بعضها رفع شعارات معادية للسامية.

    الكاتب: شتيفاني هوبنر، أمين بنضريف


مختارات

غزة.. القليل من الهدنة والكثير من القصف

بدأت إسرائيل تهدئة "إنسانية" لسبع ساعات في قطاع غزة بعد ضربة جديدة لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا في رفح. كما أعلنت إسرائيل أنها ستسحب جنودها بشكل تدريجي من القطاع. ولكن سرعان ما تنتهي الهدنة حتى تعود أجواء الحرب والدمار. (04.08.2014)  

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