إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخ جنوبي البلاد تم إطلاقه من غزة مساء الأحد (25 آب/ أغسطس 2019). وقال الجيش إنه تم إطلاق ثلاث قذائف من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل، وتم اعتراض اثنتين بواسطة منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، بينما سقط الثالث بجوار الطريق 34 خارج سديروت جنوب إسرائيل، مما تسبب في حريق بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد تسبب إطلاق الصواريخ بإطلاق صفارات الإنذار وتوقف حفل موسيقي في إطار مهرجان في سديروت جنوب إسرائيل، بحسب ما أوضح متحدث باسم بلدية المدينة القريبة من قطاع غزة.

وأعلن المجلس البلدي في منطقة شعار هانيغيف، الواقعة في جنوب إسرائيل، في بيان سقوط صاروخ في حقل ما أدى إلى اندلاع حريق.

ومنذ مطلع آب/ أغسطس، يُسجل إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل فلسطينية انطلاقاً من غزة وضربات انتقامية للجيش الإسرائيلي، ما يهدد بنسف الهدنة التي تم التوصل إليها بين حركة حماس وإسرائيل التي تستعد لانتخابات تشريعية مقررة في 17 أيلول/ سبتمبر.

ويقول مراقبون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لتفادي التصعيد مع القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي وذلك بهدف تأمين استقرار نسبي خلال الاستحقاق الانتخابي، علماً أن عدداً من خصومه السياسيين يطالبون برد أكثر حزماً على حماس.

ولم تتبن الحركة الإسلامية إطلاق الصواريخ أو محاولات تسلل مسلّحين إلى إسرائيل، في محاولة لدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات من أجل تحسين أوضاع أبناء القطاع من دون نسف الهدنة، بحسب محلّلين.

م.م/ ي.أ (أ ف ب، د ب ا)