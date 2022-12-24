 إطلاق آلية رفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في ملف فساد متعلق بقطر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.01.2023

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إطلاق آلية رفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في ملف فساد متعلق بقطر

أطلقت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميستولا إجراء عاجلا بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بتهم فساد داخل هذه المؤسسة. والأمر يتعلق بما بات معروفا بفضيحة على صلة بقطر.

أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا،

والنائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وينتميان الى كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين

 أعلن البرلمان الأوروبي الثنين (الثاني من كانون الثاني/ يناير 2023) أنه أطلق اجراء عاجلا بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل هذه المؤسسة إثر فضيحة على صلة بقطر.

مختارات

تتضمن فضيحة الفساد المرتبطة بالبرلمان الأوروبي وقطر كافة عناصر الإثارة في المسلسلات البوليسية ويبرز فيها برلمانيون ومساعدون لهم، معظمهم إيطاليون. وستبقى اليونانية إيفا كايلي رهينة الحبس الاحتياطي خلال عطلة الميلاد أيضا.

ستبقى اليونانية إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي السابقة، في الحجز لشهر آخر بعدما تم تمديد حسبها الاحتياطي في إطار تحقيق بشبهات فساد على صلة بدولة خليجية. ورفض القصاء طلبها إخلاء سبيلها بكفالة وخضوعها للمراقبة.

والنائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وينتميان الى كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين كما أفادت مصادر مقربة من الملف.

النائبان يشملهما التحقيق الذي دفع بالمحققين البلجيكيين إلىتوقيف نائبة رئيسة البرلمان النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في 9 كانون الأول/ديسمبر.

وبين من تم توقيفهم أيضا شريك حياة كايلي، الإيطالي فرانشيسكو جورجي الذي يشغل أيضا منصب المساعد البرلماني لكوزولينو، والنائب الاشتراكي الأوروبي الإيطالي السابق بيار-أنطونيو بانزيري وكذلك مسؤول في منظمة غير حكومية هو نيكولو فيغا-تالامانكا.

وجهت إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة تهم "الانتماء الى منظمة إجرامية" و"تبييض الأموال" و"الفساد"، في إطار فضيحة أثارت صدمة في البرلمان الأوروبي وتوترا بين قطر والاتحاد الأوروبي.

لم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها ضبطت بالجرم المشهود بعد العثور على "أكياس من الأوراق النقدية" في شقتها. وقد جُرّدت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 كانون الأول/ديسمبر إثر تصويت بشبه إجماع النواب الأوروبيين.

نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي المقالة إيفا كايلي مع وزير العمل القطري علي بن صميخ المري (31.10.2022).

فقدت النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي بسبب الفضيحة.

في بلجيكا، أدى التحقيق إلى عشرين مداهمة ما بين 9 و12 كانون الأول/ديسمبر، بما في ذلك داخل البرلمان الأوروبي. وتم تفتيش منزل مارك تارابيلا في 10 كانون الأول/ديسمبر في هذا الإطار، بحسب مصدر قضائي.

في المجموع، ضبط المحققون البلجيكيون 1,5 مليون يورو نقدا بحسب مصدر قضائي، خصوصا في منزلي بانزيري وكايلي وكذلك في حقيبة كان ينقلها والد كايلي.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على تويتر الاثنين "استجابة لطلب من السلطات القضائية البلجيكية، أطلقت إجراء عاجلاً لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان. لن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق".

وأضافت ميتسولا "سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون. الفساد لا يمكن أن يأتي بنتائج، وسنقوم بكل شيء من أجل محاربته".

ع.أ.ج/  أح (أ ف ب، رويترز)

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