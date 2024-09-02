إضراب عام في إسرائيل ومطار بن غوريون يعلق رحلاته الجوية

بعد يوم من العثور على جثث 6 رهائن في قطاع غزة، أعلنت أكبر منظمة نقابية في إسرائيل الإضراب اليوم الاثنين. وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على فشل الحكومة الإسرائيلية في إنهاء الحرب واستعادة الرهائن.

دعا الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) إلى إضراب عام ليوم واحد، اليوم الإثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول 2024)، احتجاجا على فشل الحكومة في إنهاء الصراع، وذلك بعد يوم من العثور على جثث 6 رهائن في قطاع غزة.

ويبدأ الإضراب اليوم الإثنين في الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش)، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية. ومن الساعة 8 صباحا، سيتوقف موظفو مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب عن العمل، مع تعليق عمليات الهبوط والإقلاع.

ونقلت صحفية يديعوت أحرونوت عن رئيس الهستدروت ارنون بار ديفيد قوله: "لا يمكننا الاستمرار في الوقوف جانبا والمشاهدة. إن قتل اليهود في أنفاق غزة غير مقبول. يجب علينا التوصل إلى صفقة (مع حماس)، فالصفقة أهم من أي شيء آخر". وقال الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق" تليغرام" يوم الأحد إنه تم انتشال الجثث الست من نفق تحت الأرض في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

مظاهرة في تل أبيب احتجاجا على فشل الحكومة في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة صورة من: Jack GUEZ/AFP

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فقد قتلوا على يد مسلحي حماس قبل فترة قصيرة فقط من الوصول إليهم. وأضاف الجيش أن الأفراد الستة تم اختطافهم خلال الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ولكن متحدث باسم حركة حماس قال إن الرهائن قتلوا في قصف إسرائيلي.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

مناقشة طارئة حول وضع الرهائن في غزة

وفي سياق متصل، وجه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون طلبا عاجلا إلى مجلس الأمن الدولي لإجراء مناقشة طارئة بشأن وضع الرهائن. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت (واي نت) اليوم الإثنين عن دانون قوله فى مناشدة رسمية إن"إرهابيي حماس قتلوا ستة من المدنيين الأبرياء بوحشية قبل أيام قليلة، إن قتلهم ينبغي أن يصيب العالم بالصدمة".

وقال دانون:"أدعو مجلس الأمن إلى إجراء مناقشة طارئة لإدانة حماس، ومناقشة وضع الرهائن الذين لا يزالون في الأسر بغزة". وأضاف دانون في طلبه إلى مجلس الأمن: "من العار أن يمر أحد عشر شهرا على المذبحة التي قتل فيها 1200 إسرائيلي، ولم يدن المجلس حماس أو يعرب عن قلقه إزاء مصير الرهائن".

ع.ش/ ف.ي (د ب أ)