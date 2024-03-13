إضراب جديد في مطارات ألمانية سيؤدي إلى إلغاء مئات الرحلات

يبدو أن موجة الإضرابات في قطاع الطيران في ألمانيا لن تشهد نهاية وشيكة؛ إذ دعت نقابة طواقم الأمن الجوي إلى إضرابات تحذيرية في عدة مطارات، بينما أضرب عاملو الضيافة في شركة لوفتهانزا عن العمل مما أدى إلى توقف رحلات.

أعلنت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات بألمانيا في هانوفر، الأربعاء (13 آذار/مارس 2024)، عن دعوة موظفي الأمن الجوي إلى تنظيم إضرابات تحذيرية في عدة مطارات ألمانية بعد غد الجمعة أيضا. ولا يزال من غير الواضح بعد أي مطارات أخرى غير مطار هانوفر سيتم فيها تنظيم هذه الإضرابات.

وكانت فيردي دعت طواقم الأمن الجوي مجددا إلى الإضراب في خمسة مطارات ألمانية غدا الخميس.

وبحسب النقابة، فإن الإضراب الذي يستمر طوال اليوم سيؤثر تدريجيا على مطارات هامبورغ وشتوتغارت وكارلسروه/بادن بادن وكولونيا وبرلين على مدار الليل. ولن يتمكن الركاب من دخول المنطقة الأمنية. ولم يكن من المستبعد في السابق أن تلجأ النقابة إلى توسيع نطاق الإضراب.

وتشير تقديرات اتحاد المطارات الألمانية "ايه دي في" إلى أن أنه سوف يتعين على حوالي 90 ألف مسافر توقع حدوث إلغاءات أو تأخيرات في رحلاتهم بسبب الإضراب التحذيري الذي تم الإعلان عن تنظيمه غدا الخميس في خمسة مطارات ألمانية.

ويتوقع الاتحاد حاليا إلغاء أكثر من 580 رحلة جوية يوم الخميس وحده.

وتتمحور المناقشات في جولات التفاوض الجماعي للأجور في مجال الأمن الجوي، حول ظروف العمل لحوالي 25 ألف موظف في شركات الأمن الخاصة. ويقوم هؤلاء الموظفون بفحص المسافرين والموظفين والأمتعة بناء على تكليف من الشرطة الاتحادية عند المداخل المؤدية إلى المنطقة الأمنية. ولم تسفر خمس جولات من مفاوضات الأجور عن التوصل إلى نتيجة حتى الآن.

كانت أول موجة إضراب تحذيري في 11 مطارا ألمانيا أدت إلى إلغاء أكثر من 1100 رحلة. وتطالب نقابة فيردي بزيادة أجر ساعة العمل بمقدار 80ر2 يورو لفترة تستمر لمدة 12 شهرا، مع تسريع صرف مكافآت العمل الإضافي بدءا من الساعة الإضافية الأولى.

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وبدأ أفراد الضيافة في شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا اليوم الأربعاء إضرابا عن العمل، مما أدى إلى توقف رحلات الشركة المقلعة من مطار ميونخ بألمانيا. بدأ الإضراب في مطار ميونخ الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت غرينتش) ويستمر حتى الحادية عشرة مساء.

وتتوقع الشركة إلغاء حوالي 400 رحلة تؤثر على حوالي 50 ألف راكب بسبب الإضراب.

يذكر أن أطقم الضيافة في لوفتهانزا نظموا إضرابا أمس في مطار فرانكفورت حيث تم إلغاء حوالي 600 رحلة مما أثر على نحو 70 ألف راكب لم يتمكنوا من القيام برحلاتهم وفقا لما هو مخطط. وتطالب نقابة مضيفي الطيران "أوفو". الألمانية بزيادة بنسبة 15% في الأجور وتريد أيضا الحصول على مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة ثلاثة آلاف يورو (3280 دولار) لأعضائها العاملين في شركة لوفتهانزا.

خ.س/ف.ي (د ب أ)