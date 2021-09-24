إضرابات مناخية حاشدة في ألمانيا قبيل الانتخابات

يشهد اليوم الجمعة (24 سبتمبر/أيلول 2021)، احتجاجا عالميا أطلقته حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" الشبابية المعنية بالبيئة للمطالبة بإجراء سريع لوقف التغير المناخي المدمر، وذلك في أكبر احتجاج لهم منذ بدء جائحة كورونا.
وتقول الحركة المنظمة إنه من المتوقع تنظيم 1400 مظاهرة في أكثر من 80 دولة. ويقول النشطاء إنه من المقرر أن يشارك في الاحتجاج العالمي أكثر من 4000 شركة وكذلك جماعات كنسية.
ويعتزم النشطاء الخروج إلى الشوارع في مدن مختارة في جميع دول الاتحاد الأوروبي حيث يدعون الحكومات إلى أن تكون أكثر طموحا فيما يتعلق بسياساتها المناخية.
وتعتبر ألمانيا نقطة تركيز بشكل خاص قبل الانتخابات ، وذلك بتسجيل 450 احتجاجًا. ومن المقرر أن ينزل عشرات الآلاف من ناشطي المناخ، بمن فيهم غريتا تونبرغ، إلى المدن الألمانية قبل الانتخابات المقررة في نهاية الأسبوع، من أجل زيادة الضغط على المرشحين لخلافة أنغيلا ميركل. وفيما تنظم الأحزاب الكبيرة في ألمانيا تجمعات حاشدة قبل انتخابات الأحد، ستسعى مسيرات شبابية تنظمها حركة "فرايديز فور فيوتشر" إلى إثبات أن الطبقة السياسية خذلت جيل الشباب.
وقالت لويزا نويباور التي تدير فرع المجموعة في ألمانيا لوكالة فرانس برس إن "الأحزاب السياسية لم تأخذ كارثة المناخ على محمل الجد بما فيه الكفاية". وأضافت أن "تغييراً كبيراً" لن يكون ممكناً إلا "إذا مارسنا ضغوطا من الشارع" وقلنا للأحزاب الرئيسية "الآن لم يعد هناك المزيد من الأعذار".
وكانت مجموعة من النشطاء الشباب قد بدأت في الثلاثين من آب/أغسطس الماضي إضراباً مفتوحاً بالقرب من مبنى البرلمان الألماني للمطالبة بإجراء حديث علني مساء أمس (خلال المناظرة التلفزيونية) مع المرشحين الثلاثة للمستشارية من تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر قبل الانتخابات، كما طالبوا أيضا بإنشاء "مجلس للمواطنين" لإقرار إجراءات سياسية فورية لمكافحة تغير المناخ.
ونظرا لعدم صدور موافقة من جانب الساسة الثلاثة على هذا المطلب، قطع كل أفراد المجموعة تقريبا إضرابهم واحتجوا في مخيمهم حيث وضعوا ثلاثة مقاعد خالية في إشارة إلى تجاهل المرشحين الثلاثة لمطالبهم بالحضور للمناقشة. وأعلن ناشطا مناخ مضربان عن الطعام في برلين اعتزامهما تشديد إضرابهما اعتبارا من السبت؛ أي قبل يوم واحد من الموعد المقرر للانتخابات البرلمانية.
وقال أحد النشطاء إن " تجاهل المسؤولين وصل إلى مستوى لم يعد من الممكن تجاوزه" مشددا على ضرورة المقاومة والعصيان الاجتماعي في الوقت الحالي. وأعلن الناشط يشكه الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع والناشطة بوناسيرا التي بدأت الإضراب عن الطعام في الأسبوع الحالي منح مهلة جديدة للمرشح شولتس الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظا بخلافة ميركل.
ع.ج.م/و.ب (د ب أ، أف ب)
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كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم مرحلة الخطر
طقس طبيعي أم مناخ متطرف؟
إعصار "أولاف" الذي ضرب هنا سواحل باخا كاليفورنيا المكسيكية في سبتمبر/ أيلول، هو ظاهرة طقس طبيعية. لكن مظاهر تطرف الطقس أصبحت أكثر شيوعًا في العالم بسبب تسارع التغيرات المناخية بقوة. وقام منظمو "مؤتمر تطرف الطقس" مع خبراء من هيئة الأرصاد الجوية الألمانية ومن هيئات أخرى بنشر معلومات حول الخطر الذي يتهدد العالم. والطقس هو حالة الغلاف الجوي في فترة قصيرة كيوم حتى أسبوع أما المناخ فهي حالته لفترة أطول.
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كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم مرحلة الخطر
تحقق الخطر الذي طالما حذر العلماء منه
بسبب التهديد المتزايد من الأعاصير وحرائق الغابات، يحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من "أعلى درجات الخطر لأمتنا" الأمريكية. مظاهر الطقس المتطرف كلّفت الولايات المتحدة خسائر قياسية بلغت 100 مليار دولار في عام 2020. واعترف جو بايدن بأن "العلماء ظلوا منذ سنوات يحذروننا من أن الطقس المتطرف سيصبح أكثر تطرفا بمرور الوقت، وهو ما نشهده في الوقت الحالي".
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كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم مرحلة الخطر
هطول الأمطار يدمر أساسيات العيش
أضحت العواصف الاستوائية خطيرة وتتسبب بأمطار عاتية. الصين مثلا تعرضت عدة مرات لأمطار غزيرة خلال فصل الصيف الجاري، ما أدى بالقائمين على أحد السدود في مقاطعة هونان إلى فتح البوّابات حتى تخرج كميات كبيرة من المياه وبالتالي يقل الضغط عليه ويتفادي انفجاره. لكن الوضع داخل المقاطعة كان صعبا، واستدعى تدخل فرق الإنقاذ بالمعدات الثقيلة لنجدة السكان، الذين غمرت المياه أماكن معيشتهم.
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كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم مرحلة الخطر
ألمانيا تضرّرت بشدة
شهدت ألمانيا في الصيف فيضانات غير مسبوقة في ولايتين غربي البلاد. تعود سكان هذه المناطق على المطر لكن كمية هطول الأمطار هذه المرة كانت غير عادية، ما أدى إلى مئات القتلى والجرحى، كما تأثرت البنى التحتية لعدة مناطق ودمرت أجزاء منها كما وقع لبلدة شولد بمنطقة "آرفايلر". صور كهذه من بلدة شولد المدمرة بالكامل تلقي بظلالها على مؤتمر هامبورغ لتطرف الطقس هذا العام، مذكرة بأنه يجب التحرك لمواجهة الكارثة.
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كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم مرحلة الخطر
وفي المقابل جفاف.. أفغانستان كمثال
ليست الأعاصير وحدها هي ما ينتج عن التغير المناخي، فهناك الجفاف أيضا مثلما الحال في أفغانستان، حيث أدى الجفاف الشديد هذا العام إلى تفاقم الوضع المعيشي البائس في عدة مدن. نهر كابول تحول إلى ما يشبه البرك الموحلة. ويحذربرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن 14 مليون شخص في البلد، أي ثلث السكان، مهددون بالجوع.
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كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم مرحلة الخطر
الجراد يلتهم غذاء البشر
زيادة على الجفاف، تفاقمت الأوضاع في أجزاء كبيرة من أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى بسبب تفشي الجراد منذ عام 2020. وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، تنتشر الحشرات الشرهة بشكل متزايد في المناطق الجبلية حيث تسبب أضرار جسيمة لم تحدث من قبل ويساعد على ذلك تغير المناخ.
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كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم مرحلة الخطر
حرائق الغابات.. حالة متكررة
جاءت الحرائق هذا العام لتؤكد عمق الخطر المحدق بالكوكب. تعددت حرائق الغابات بين كل القارات، لكن الضرر الأكبر كان في منطقة البحر الأبيض المتوسط مثلما وقع في تركيا واليونان والجزائر وإسبانيا. الخسائر كانت جسيمة للغاية. لكن هناك من اعترف بخطورة التغير المناخي وهناك من رفض الإقرار بذلك؛ محملاً الأمر لأشخاص ومنظمات. (فابيان شميث/ع.ا/ص.ش)